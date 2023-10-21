Ученица Тутберидзе проиграла в Омске бежавшей из дома фигуристке. Горбачева напомнила о себе

Второй этап «Гран-при России» радует аншлагом на фоне отстранения.

«Гран-при России», 2-й этап

Мужчины. Короткая программа

1. Матвей Ветлугин — 94,16

2. Григорий Федоров — 93,47

3. Семен Соловьев — 84,88

Женщины. Короткая программа

1. Алина Горбачева — 75,89

2. Аделия Петросян — 71,48

3. Мария Агаева — 67,22

Есть еще порох у нашего фигурного катания! Несмотря на самоубийство интриги после снятия Вероники Жилиной, Омск удивил результатами — посмотреть точно было на что.

Болельщикам снова мешают

Как минимум — на арену. С виду — многоэтажный дом с замысловатой геометрией окон. Даже авангардистской, можно сказать. Неудивительно, учитывая название хоккейного клуба, здесь играющего. Идеальный угол наклона трибун, эскалаторы, все чисто, ни трещинки, детская комната, классные фирменные магазины, в палатках роллы с горбушей (по 200 рублей, зато вкусно).

Правда, не обошлось без ложки дегтя. Почему-то службы безопасности на соревнованиях по фигурному катанию в очередной раз пытаются превратить праздник спорта, который у нас еще остался, в праздник бюрократии. На этот раз пострадали болельщики Матвея Ветлугина — по иронии судьбы сильнейшего фигуриста субботы. Несмотря на все попытки пронести несколько десятков небольших плакатиков «Харизма растопит лед», стюарды, сославшись на службу безопасности, сказали «нельзя», «запрещено» и «это рекламная акция». Получается, фигурист, занявший первое место, в итоге остался без поддержки фан-клуба. Не хотелось бы, чтобы это теперь считали хорошей приметой.

Рассказали мне и то, что другие баннеры и атрибутику досматривали скрупулезнее обычного. Некоторым даже пришлось сходить в полицию, чтобы специальной аппаратурой проверили их мягкие игрушки!

С Кондратюком что-то не так

Но игрушки все равно бросали, и сегодня даже приятно удивила посещаемость этапа. Практически весь нижний ярус был заполнен. Учитывая 12-тысячную вместимость «G-Drive Арены», посещаемость даже в 6 тысяч человек для миллионного Омска очень хорошая. Да, были и заказные автобусы, и билеты кое-какие раздавали — но это не ключевой фактор. А картинка приятная.

Марк Кондратюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Именно огромное количество зрителей, возможно, помешало всем участникам показать максимум. Во всяком случае, в самом конкурентном виде, у мужчин, фаворит Марк Кондратюк стал только восьмым, запоров все прыжки — с четверного лутца упал, аксель и тулуп — с ошибками на приземлении. С арены он выходил явно в расстроенных чувствах. Предположу, что все же такие хронические травмы спины, как у Марка, не дают в принципе выступать на 100%. Есть еще теория про влияние психологии и личной жизни, но это уже такие дебри, в которых свечку никто не удержит. Но, так или иначе, раз чемпион России заявляет четверной лутц, значит, чувствует возможность. В итоге Кондратюк не попал даже в сильнейшую разминку у мужчин и будет откапываться с расстояния в 16 баллов от лидера.

Что касается выигравшего Ветлугина, он реально становится любимцем публики. Очень хорошо подобранная аранжировка танго вовлекает зрителя, заставляя хлопать. Матвею нужно было всего лишь сделать свой не самый трудный контент. И он сделал — тройной аксель, четверной тулуп и тройной лутц + тройной риттбергер с ошибкой между двумя прыжками. Едва не врезался в борт на тулупе — в Омске очень узкая «канадская» площадка.

— Ощущение, что льда не хватило? Во время четверного левая рука уже была за бортом. Ехал с ощущением «осторожно, земля!». Я думал — сделаю, как сделаю. Лед, слава богу, оказался подо мной, — со свойственной ему иронией заметил Ветлугин.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Петросян проигрывает в отсутствие Тутберидзе

Но если победа Кондратюка с учетом лутца была делом спорным, то уж Петросян проигрывать, казалось, никак не могла. Тем не менее даже после снятия Вероники Жилиной интрига у женщин живет. Петросян снова выдала не идеальный прокат, на этот раз своей идеальной программы под Майкла Джексона. Даже при двух ошибках на прыжках она смотрится заводной, но... теперь ученица Тутберидзе набрала лишь 71,48 балла — уровень второго эшелона, Фроловой, Синицыной, в котором «хрустальные» девушки появляются редко.

Обыграла Петросян Алина Горбачева — та самая фигуристка, которая два месяца назад убегала из дома. Алина свою программу с восточным флером сделала чисто, а вот Петросян потеряла каскад и неудачно приземлила тройной аксель. И судей даже не убедило детское скандирование «молодец!» после проката. Громче поддерживали сегодня, наверное, только менее известную, но местную Дарью Третьякову.

Аделия настолько расстроилась из-за своих результатов, что даже не стала выходить в микст-зону. И это тоже показательно. Как и то, что в Омск не приехала глава тренерского штаба Петросян — Этери Тутберидзе, которая предпочла выводить в США на международном «Гран-при» грузина Нику Эгадзе. Но опять же, предположим, что международный визит нужен и для работы над прогрессом танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин, — и тут можно только восхититься энергией Этери Георгиевны.

Что ж, наше фигурное катание с приближением зимы постепенно оживает. В воскресенье даже будут реально разыгрываться медали, а не решаться формальности. Это уже прогресс для эпохи изоляционных русских сезонов.