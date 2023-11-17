Ученица Тутберидзе вновь побеждает парней. Двоеглазова с четверным акселем набрала высший балл в Самаре

Новое поколение юниорок уже на подходе.

В Самаре завершились соревнования юниоров в рамках пятого этапа российской серии «Гран-при». Главной звездой среди юных участников была Алиса Двоеглазова, и ученица Этери Тутберидзе оправдала ожидания, уверенно исполнив два четверных прыжка. Двоеглазова заняла не просто первое место. Она набрала высший балл в сравнении с представителями сильного пола — даже без перерасчета компонентов по мужскому коэффициенту выступление Алисы было удачнее. Обидно только, что успех одиночницы отошел на второй план из-за скандала вокруг условий проживания спортсменов.

Двоеглазова двумя четверными обыграла всех юниоров

Давно мы не сравнивали прокаты девушек и парней. Тема, которая была популярна еще пару лет назад, буквально сошла на нет, поскольку на соревнованиях среди взрослых мы больше не видим успешных попыток ультра-си от одиночниц. Нет не то что сумасшедших программ вроде пятиквадки Александры Трусовой. Даже один успешный четверной или тройной аксель становится событием. В то время как мужчины, какими бы ни были нестабильными и непредсказуемыми, про многооборотные прыжки не забывают. В среднем для победы юношам на этапах российской серии «Гран-при» нужно пять четверных на две программы — три в произвольной и два в короткой. И это еще не считая тройных акселей, ведь двойные в мужском одиночном в принципе считаются моветоном и у спортсменов высшего уровня не встречаются. Так что о каких сравнениях могла идти речь?

Но вот у юниоров уже не все так однозначно. Юноши дольше развиваются и на свой пик выходят после 18. Вспомните того же Владислава Дикиджи, который катался в юношеской группе до 19, после чего ярко дебютировал во взрослых неделю назад в Казани. Поэтому в категории 15-18 лет часто мы не видим серьезного набора ультра-си — ребята ограничиваются несколькими многооборотными прыжками, и то не всегда удачными. В то время как у девушек все иначе. Мы можем сколько угодно говорить о гормональных изменениях, проблеме роста и веса, но факт остается фактом: наивысший потенциал в четверных для женского одиночного катания — примерно 13-15 лет. На ситуацию пытаются повлиять ужесточением возрастного ценза, но текущее поколение юниорок воспитывалось еще в старой привычной системе. И яркий пример такой системы — Алиса Двоеглазова.

Необходимо повышать возрастной ценз, чтобы быть готовыми к правилам ISU

В Самаре Двоеглазова набрала 230,78 балла. Притом что чемпион среди юношей Никита Малютин — только 228,33. И это мы еще не учитываем, что у девушек есть понижение в компонентах. Им вторую оценку режут примерно на 20%, то есть по мужскому стандарту Алиса набирала бы за 240 баллов. Второй среди девушек стала Лидия Плескачева из московской школы «Легенда». И снова этот результат выше аналогичного среди парней. 218,09 Плескачевой против 215,79 у юношей. Победа Алисы обусловлена сверхсложным контентом. У нее в произвольной четверной лутц и четверной тулуп, а квады она разбавляет грамотным набором тройных. Среди парней на лутц в четыре оборота никто даже не заходил. Несколько ребят пробовали по два четверных прыжка, но это были только тулупы и сальховы. Два тулупа и у Малютина, только один с падением.

Поэтому это не фигура речи. Заявись Двоеглазова на мужской турнир, она бы стала чемпионкой. Алиса спокойно выиграла бы и два последних этапа взрослой серии «Гран-при», а также наверняка и взрослый этап в Самаре — даже Дарья Садкова с ее единственным тулупом вряд ли была бы для нее серьезной соперницей. Тем удивительнее, что Алиса в свои 15 выступает по юниорам. Согласно российским стандартам, на взрослый уровень можно переходить уже в 14. Другое дело, что если мы рассчитываем возвращаться на международную арену и сохранять там конкурентоспособность, то пора постепенно повышать барьер и у себя — ведь на соревнованиях ISU со следующего года он будет уже в 17 лет. Смогут ли Двоеглазова и другие девочки ее поколения пережить этап взросления — главный вопрос касательно перспектив российского женского одиночного.

Алиса Двоеглазова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чайковская оправдывала тараканов в Самаре парижскими клопами

Многие эксперты считают, что сейчас важнее всего делать ставку именно на юниоров. Потому что международная напряженность может продолжаться еще несколько лет, а значит, наивысшие шансы выступать после отмены санкций будут у тех, кто сейчас пока только на подходе к спорту высших достижений. Тем удивительнее видеть, какое к спортивному резерву страны отношение. Про проблемы в самарской гостинице «Волга» мы уже писали. На пресс-конференции этот вопрос прокомментировала главный тренер сборной России Елена Чайковская. Но она все обвинения отклонила. «Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого», — сказала Елена Анатольевна.

Это излюбленный прием Чайковской в публичной риторике. На любые нападки она отвечает в духе «А в Америке негров линчуют». Ведь все же помнят ее ставшую мемом фразу про 483 зрителей на прокате Ильи Малинина! Так и сейчас она оправдывает тараканов в Самаре клопами в Париже. И предлагает не обращать на них внимания. В министерстве спорта области проблемы отрицать не стали. Но отвели все вопросы к командировочной организации, то есть к ФФККР. Самара — крупный и популярный туристический город, проблем с гостиничным фондом там точно нет. Тем более что взрослых заселили в элитную гостиницу.

Еще один важный сюжет юниорского турнира в Самаре — падение парницы Варвары Медведевой. Ее уронил с поддержки партнер Павел Астахов. В моменте эпизод выглядит страшно, но с Варварой все хорошо. Она уже в Москве и вернулась к тренировкам.

«Гран-при России» «Волжский пируэт» в Самаре

Юноши

1. Никита Малютин — 228,33

2. Александр Семков — 215,79

3. Кирилл Ноздреватых — 215,22

Девушки

1. Алиса Двоеглазова — 230,78

2. Лидия Плескачева — 218,09

3. Екатерина Ципухина — 205,81

Юниоры. Пары

1. Таисия Щербинина/Артем Петров — 184,35

2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко — 176,14

3. Анна Москалева/Артем Родзянов — 168,70

Юниоры. Танцы

1. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 175,11

2. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 169,54

3. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 155,65