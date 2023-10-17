«Хотелось сказать судьям — неинтересно же, когда сразу все понятно!» Фигурист Мозалев — о своей авангардной программе

Андрей Мозалев становится одним из самых смелых русских одиночников.

Российские участники Олимпиады такими темпами будут переходить в исчезающий, краснокнижный вид. В женском одиночном катании среди действующих фигуристок такая лишь одна — Камила Валиева. У мужчин выбор побогаче, но все равно почти все относятся к сборной образца 2022 года — Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев. С Пхенчхана остался Дмитрий Алиев.

У каждого из них своя судьба — Марк борется с травмами и одновременно стал звездой после того, как перепала слава от Александры Трусовой (как бы грустно и цинично это ни звучало), Семененко — возможно, лучший одиночник России здесь и сейчас, Алиев поймал дзен и ставит запоминающиеся программы, а вот Мозалев...

Оттолкнулись от образа ангела

Его феномен однозначно не опишешь. Нельзя сказать, что он реализовался — больших титулов на взрослом уровне он так и не выиграл. Он не принадлежит к звездным группам — по сути, у его тренера Кирилла Давыденко он первый ученик, дошедший до топа, причем Давыденко ему как отец — ведет с детства. При этом Мозалев вроде и неразговорчив, но в последний месяц стал самым емким в словах русским одиночником. Про турнир шоу-программ говорит то, что думает, о судействе, про свое будущее — тоже «прямит», не скругляет. Возможно, это не лучшая тактика для мира фигурного катания — по совпадению, подобных правдорубов начинают оценивать сдержаннее. Недаром и с компонентами Мозалева начали замечать нечто похожее — но тут стоит отметить, что значимую роль в этом играют ошибки Андрея в технике.

В этом сезоне Андрей со своим штабом поставил, возможно, самую необычную программу. Костюм по ходу программы расстегивается и застегивается, на нем старые письмена, а в музыке добавлены звуковые спецэффекты вроде сирены скорой помощи. Вот как рассказывал о задумке хореограф Денис Лунин сайту федерации: «Мы оттолкнулись от образа ангела, которого изгоняют на Землю. Это первая часть. А вторая — на Земле он учится жить среди людей и через любовь, сострадание, надежду и веру пытается найти свое место. Общая тема обеих программ — это поиски себя, путь к самому себе».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СЭ» поговорил с Мозалевым после первого этапа «Гран-при России» в Уфе, на котором он занял третье место, несмотря на три падения. И он снова сказал открыто — считает, что в жизни надо что-то менять.

Для номера фигуристов нужно либретто

— Андрей, ты занял третье место, но произвольная программа сложилась неудачно. Почему?

— Наверное, было небольшое волнение все-таки. Из-за него зажался, и некоторые элементы не получились. Местом недоволен, конечно, прокат от попадания в тройку лучше не стал.

— Здесь нет твоего тренера Кирилла Давыденко. Сознательное решение?

— Он меня спрашивал, как мне будет лучше. Я ответил, что с Денисом Луниным лучше. Просто... и для разнообразия тоже. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем... А тут с Денисом Сергеевичем (улыбается).

— Костюм изменился по сравнению с предыдущими стартами, не так ли? Вообще есть ощущение, что не все специалисты поняли его.

— Мы действительно сделали его чуть потемнее, убрали воротник, укоротили внизу. Некоторые судьи не поняли костюм, были такие, конечно. Хотелось им сказать — а что, сразу все понятно должно быть? Интереснее же, когда постепенно с каждым стартом будет раскрываться и больше понимания появляться. Чтобы на протяжении всего сезона было интересно. А так — сразу с первого старта все понятно, и дальше то же самое.

— Ты же вроде бы рассказывал на прокатах, о чем это. Нужно добавить что-то?

— Да нет, мне кажется, у меня есть идея, либретто, я о ней уже говорил несколько раз, не хочется повторяться. Можно прочитать в моих интервью, например...

— Почему тогда не понимают-то? Если либретто прочитать — и все.

— Я тоже когда на балет прихожу, даже с либретто не всегда понимаю, что происходит (улыбается).

— Фигурное катание Мозалева — как балет.

— Ну пусть будет так (смеется). Не технически, конечно, а в целом как отдельно взятый балетный номер, да. Фигурное катание вообще ведь близко к балету.

Из фантастики читаю чаще всего Стивена Кинга

— Есть ощущение, что ты в общении стал смелее. Верное?

— Стал проще, скорее. На самом деле, я больше книжек начал читать. Люблю читать о психологии, потому что это напрямую связано с фигурным катанием, фантастику, Стивена Кинга чаще всего. Да разные жанры. Мне книжек стали много дарить.

— Сейчас вернешься домой — какой план? Отдохнуть, привести мысли в порядок или сразу вкалывать?

— Выходной день после соревнований всегда есть, чтобы отвлечься, переключиться и отдохнуть. А дальше работать и работать, конечно. Я буду на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга кататься.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— У тебя просто теннисный график, турнир за турниром.

— Да, каждую неделю. Нужно просто накатывать программы снова и снова на соревнованиях, чем больше стартов, тем быстрее я привыкну к этому состоянию.

— И люди поймут наконец, что ты хотел показать в программах.

— Да, и программы раскроются, само собой.

— У тебя нет в принципе ощущения, что в жизни надо что-то менять? Потому что прошлый сезон получился потерянный после того, как забрался на олимпийскую вершину.

— Конечно, есть, я стараюсь что-то менять. То, о чем вы говорите, я осознаю, и меня это ощущение — как сказать... раздражает. Поэтому я ищу что-то новое, работаю над новыми подходами в подготовке, стараюсь развиваться, искать себя. Но это уже рабочие моменты.

— Что будешь делать с такой огромной игрушкой? Пылесборник же...

— Есть такое (смеется). Может, среди подписчиков разыграю. Игрушки поменьше я детям раздаю, здесь с учетом размера это будет сложно.