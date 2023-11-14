«Это не закат карьеры». Бетина Попова — о Валиевой и судействе

Российская фигуристка и тренер — о российском сезоне « Гран-при » и спорных моментах.

Чемпионка Универсиады хореограф Бетина Попова выступила экспертом в эфире YouTube-канала «Кваксель» после этапа Гран-при России в Казани. «СЭ» собрал самые яркие цитаты.

О Валиевой в Казани

— Закатом карьеры я бы это не назвала — была короткая программа, исполненная прилично. Причем для Камилы в этом сезоне выбраны совершенно новые образы — более ритмичные, быстрые, дерзкие. Произвольная не получилась — спотыкания, падения, лишние секвенции. Конечно, пубертат, разбирательства в суде влияют на детскую психику и выступать постоянно безупречно невозможно. Она третий сезон показывает невероятный уровень, и держаться на пике сложно. Не надо никого списывать со счетов. У любого будет яма, спады — это вообще нормально. Просто он выпал сейчас и наложился на очень непростое для Камилы время. Когда твое имя во всех СМИ безостановочно — это нелегко.

О запрещенной секвенции

— Заявка подается задолго до турнира, за неделю. Каждый тренер или спортсмен сам заполняет ее. Процентов на девяносто —это делала Валиева или тренеры. Может, есть в их команде человек, отвечающий за это, но, скорее всего, заполняли они. Может быть, произошла вынужденная ситуация, например, каскад с другим прыжком не шел. Причин может быть множество, но вряд ли кто-то специально ставил секвенцию, чтобы ее не засчитали.

И не ищите зла там, где его нет. Судьям очень сложно было посчитать, стала бы Валиева четвертой или второй. Люблю комментарии: «Вот это ювелирно они фигуристов развели, одного под другого поставили на 17 сотых!» Это высчитать нереально за такое время.

Слайд или падение

— Она касается бедром льда. Но это даже не так критично — на контрольных прокатах касание тоже было. Вопрос в контролируемом движении, еще с танцев помню это правило. Если на тренировках судьи видят, что движение делается так же, то вопросов нет. Здесь было видно, что идет потеря баланса, за что полагается дедакшн. Настя Мишина вообще ложилась на лед, но это не фол, а запланированное движение. Никаких болтаний, дерганий. Да, ты можешь сказать, что ты так и хотел, но тебе скажут — ты при этом болтался. Стопроцентное падение, все предельно просто и объективно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отсутствие ультра-си у девушек

— Плохо это или хорошо? Я не назову отсутствие четверных кризисом. Я вообще не скажу, что они настолько нужны. Плоха ли Алина Горбачева или Соня Муравьева без ультра-си, на них неинтересно смотреть? Более чем интересно. Кому-то интереснее смотреть на четверные, это правда. Но когда они появляются, сразу встает вопрос наполненности программы, и мы жалуемся, что фигуристы ездят от прыжка к прыжку. Пожалуйста, сейчас у нас сбалансированные программы. И, мне кажется, даже на российских турнирах есть серьезная конкуренция у девчонок. Возможно, они просто не хотят рисковать. Понимают, что если сорвут четверной и все остальные сделают тройные — то проиграют. Муравьева могла рискнуть, думаю, но зачем? И тактика сработала.

Монолог Косторной

— Наши пары катаются недавно, так что считаю, что результаты, оценки достойные. Ребята катаются всего ничего, а парное катание очень сложное, нашим парам не хватает автоматизма, чистоты. В этом нас обыгрывают, что логично. Дайте нам пару лет — и мы будем играть на равных! (Смеется.)

Алена совершает героический путь из одиночниц в парницы. Она на тренировках делает такие каскады! Например, 3+3+2 — лутц + риттбергер + тулуп. Что-то сложнее придумать затруднительно. Разве что лутц + тулуп + триксель... Но тогда дальше можно не ехать парой, а просто отдыхать (смеется).

Алена — сумасшедшая максималистка. Ей нужно все здесь и сейчас. Она знает, чего хочет, ради чего это делает. Ее ожидания от похода в парное катание — это не туристом ездить, а выигрывать и становиться чемпионкой. Но нужно время — и она обязательно ей станет, я в этом уверена. Она реагирует остро, но, когда вкладываешь себя в процесс, не всегда ты можешь себя контролировать. Любые соревнования — это заряд адреналина, который даже сложно себе представить, и перетерпеть его с улыбкой непросто. Она остыла, конечно, ребята все понимают, знают, над чем работать. Они адекватные, честно!

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Интервью Тутберидзе

— Она имеет право не отвечать на то, что не хочет. Она тренер такого масштаба... Вообще уговорить ее на интервью дорогого стоит. Когда я увидела, что будет полуторачасовое интервью, мне было интересно. Практически с попкорном пошла смотреть. Но само интервью чего-то сверхъестественного для меня не раскрыло. Как-то же интервью с Познером, только с деталями. Слуцкий - красавчик, что настолько в теме. Он раскрывал гостьюкак мог. Мы слышали, что она читает комментарии. И учитывая, сколько негатива она в день читает... Конечно, ей хотелось сесть с человеком, который хорошо к ней относится, а не накидывается на нее.

Ненормальная ситуаци я с компонентами

— Можно ставить девятки после падений, если это не противоречит правилам. Если противоречит, наверное, все же нельзя. В компонентах меня вообще очень многое смущает. У нас три разных компонента, и они не особо отражаются в оценках. Композиция и мастерство катания — точно разные вещи. Для меня непонятно, когда классная программа со сложными связками, интересными переходами, драматургией, музыкальными элементами набирает столько же, сколько проходная программа. Это можно определить — когда видно, что не запаривались. Разогнались — прыгнули, повращались, пострадали, ну и ладно, хорошо. И такие программы набирают одинаково в композиции. Спортсмен может быть крутой, но программа средняя, и наоборот.

Или у нас skating skills зависят от контента, который ты прыгаешь. Но если ты хорошо прыгаешь, это не значит, что ты здорово скользишь. Будто существует некий общий уровень — у такого-то фигуриста все шестерки, по всем трем критериям. Но такого не бывает!

Чего еще не хватает — компоненты не отражают ситуацию на сегодня. Катает спортсмен, допустим, с уровнем 7,50. Он откатал плохо или невероятно — и все равно получает 7,50. Что-то с компонентами надо делать. Судьям тоже сложно — ты не попадаешь в диапазон и должен отчитаться. Они в каком-то смысле жертвы.

Я видела, как разбирали плюсы Семененко после одного из прыжков в Казани. Мне кажется, что-то не так с системой, даже не с самими судьями. В этой системе тяжело существовать, она кажется несправедливой. Не нравится она мне, в общем! Очень субъективные критерии, и идет расколбас в оценках — один судья видит +2, другой -1. Может, просто раньше трава была зеленее?6,0 или даже предыдущая схема с +3 и -3 лучше, чем сейчас. Наверное, ISU больше понимает в фигурном катании, чем я... Хотя, может, и нет (смеется). Непонятно, куда они идут в своем ISU?