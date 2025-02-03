«Гран-при», смотри, кого ты потерял. Даниелян и Ветлугин на выходных выдали прокаты жизни

Одиночники, которых не пустили в финал ГП России, взяли реванш на чемпионате Санкт-Петербурга.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины

1. Петр Гуменник — 295.64

2. Матвей Ветлугин — 293.50

3. Николай Угожаев — 276.07

Чемпионат Санкт-Петербурга (или, как его называют фанаты фигурного катания, чемпионат Галактики) прошел с 1 по 2 февраля в Академии фигурного катания. У девушек в последний момент снялась Анна Фролова, в парном катании лидеры Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступали лишь с показательным номером, а питерские танцы могут похвастаться лишь одним топовым дуэтом — Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Поэтому самыми нервными и богатыми событиями стали соревнования мужчин-одиночников. Ярче всех на петербургском льду блистал не победитель соревнований Петр Гуменник, а те, кого национальная федерация сбросила со счетов и не взяла на финал «Гран-при России». Матвей Ветлугин и Артур Даниелян выдали настоящие прокаты жизни.

Протесты продолжаются

27 января болельщица Полина вышла на одиночный пикет возле здания ОКР в Москве, где располагается офис федерации фигурного катания. Она просила пересмотреть регламент отбора спортсменов на финал «Гран-при России» и пригласить на турнир в Красноярск Матея Ветлугина, Артура Даниелян и Андрея Мозалева. Тогда девушка добилась разговора с представителем федерации, но ничего конструктивного в ответ не получила.

Теперь Полина пошла дальше и устроила пикет возле Академии фигурного катания в дни проведения чемпионата Санкт-Петербурга. Девушка собрала 55 подписей в обращении к министерству спорта, чтобы спортсменов допустили до турнира в Красноярске. Письмо отправили как в печатном, так и в электронном виде. Болельщики продолжают бороться. Теперь инициативная группа фанатов записала видеообращение к спортивным чиновникам, ссылаясь на неправомерность действий ФФККР.

Артур Даниелян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Финал «Гран-при» потерял звезд

На чемпионате Санкт-Петербурга Матвей Ветлугин и Артур Даниелян показали суперпрокаты. В произвольной программе они исполнили по три квада, а Ветлугин пошел на свой фирменный каскад 3Lz — 3Lo дважды. Их баллы значительно превышают оценки Ивана Попова, прошедшего в финал «Гран-при России» после изменения регламента. Здесь стоит отметить, что сравнивать оценки этих турниров не совсем корректно, но все же парни из Петербурга выглядели увереннее всех тех, кто прошел в финал серии по результатам чемпионата России. Не было замечено недокрутов, и все ребра на лутцах и флипа были верными.

Существует и мнение, что такие прокаты нужно было выдавать на чемпионате России, где гораздо больше зрителей и волнение явно сказывается сильнее, чем в родных стенах. Но все-таки сейчас ребята ответственно подошли к старту, набрали форму и собрали две программы со сложным контентом, потому что думали, что встретятся с лучшими фигуристами страны, но у организаторов турнира совсем другой план. Будем надеяться, что Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов под серьезным давлением покажут в Красноярске результат не хуже.

Матвей Ветлугин и Артур Даниелян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что говорят сами фигуристы

Сами спортсмены признаются, что расстроены, благодарят фанатов, но считают решение справедливым, говорят достаточно сдержанно, что свойственно нашему виду спорта: «Расстроило? Очень. Могу ли я что-то с этим сделать? Не могу. Соответственно, я это принимаю и желаю ребятам с удовольствием кайфануть и показать в Красноярске все свои возможности. Я благодарен каждому человеку, который проявил инициативность в данном деле. Большая благодарность! Если бы я мог написать каждому лично, я бы сделал это. Но, надеюсь, меня и так услышат. Я вас очень благодарю!» — делится Артур Даниелян, занявший итоговое четвертое место (184,13 в произвольной программе и 265,48 в сумме).

А серебряный призер Матвей Ветлугин (190,23 в произвольной и 293,50 в сумме) надежды на участие в красноярском турнире не теряет: «Огромное уважение ко всем людям, которые остались неравнодушными. Спасибо им большое. Решение такое, значит, нужно было лучше выступать на чемпионате России. Возможно ли добавить спортсменов после публикации предварительных списков, если кто-то снимается? Или, если человек снимается, то все — нет замен? После этих стартов я спрошу этот вопрос через тренеров. Если такая опция возможна, то я продолжу подготовку к ФГП и буду готов выступить, если будут снятия».

И все-таки сейчас болельщикам остается лишь надеяться, что руководство федерации и спортивные чиновники обратят внимание на ситуацию с изменением регламента и финальное решение будет справедливым.