Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Статьи
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

14 ноября, 09:00

«Судьи из Европы приехали? Лена переворачивает представления о юношеском спорте». Тарасова — об оценках Костылевой

Тарасова раскритиковала оценки Костылевой на этапе юниорского Гран-при России в Москве
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Тарасова и Елена Костылева.
Фото Александр Федоров, Федор Успенский, «СЭ»
Победа ученицы Плющенко на этапе Гран-при вызвала сильные эмоции у мэтра.

Гран-при России среди юниоров. 5-й этап, Москва
Девушки. Итог
1. Елена Костылева — 215,56
2. Виктория Стрельцова — 191,08
3. Елизавета Лабутина — 190,42
Юноши. Итог
1. Арсений Федотов — 258,89
2. Герман Ленков — 233,29
3. Николай Колесников — 222,46

В четверг в Москве завершился четвертый этап юниорского Гран-при России. Самыми зрелищными получились соревнования девушек, которые выиграла вернувшаяся после травм чемпионка России в этом возрасте Елена Костылева. Она чисто откатала произвольную программу под произведения Эдварда Грига с четырьмя прыжками ультра-си: двумя четверными сальховами, квад-тулупом и тройным акселем.

Комментировавшие турнир на сайте Первого канала Анна Щербакова и Михаил Коляда отметили, что в композиции был крен в сторону техники и не хватило хореографии, которую сложно было выкатать с таким сложным набором прыжков.

В итоге Костылева выиграла турнир с результатом 215,56 балла. Второй стала представительница группы Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова (191,08), бронза — у Елизаветы Лабутиной из Свердловской области (190,42).

Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Однако оценки юной фигуристки не понравились заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой. В разговоре с «СЭ» она разнесла судей.

Это просто подарок судьбы

— Поздравляю Плющенко и Костылеву, его ученицу! — начала Тарасова. — Часто в таком возрасте девочки многое теряют и приходят в себя только через несколько лет. Лена и Женя не только ничего не утратили, но и выучили! Расширили свои возможности в прыжках, вставили их в программу. Я просто потрясена! Сижу и смотрю программу — ничего подобного не видела!

Костылевой надо восхищаться, пока это возможно. Она катается так, как никто в мире. Мы должны обращать на это внимание. То, что она делает, не исполняет даже никто из парней. Она уникум! Дай бог ей здоровья и Жене прекрасной работы. Лена своим выступлением не только доставляет удовольствие, но и расширяет понятия нашего вида.

Но какие же мелкие оценки судей! Они не отражают степень таланта Костылевой, степень того, что мы видели. А мы видели, как уникально она каталась. Меня, как профессионала, она восхищает и удивляет. И этого не заметили только судьи! Они поставили средние баллы. Соревнования проходят в России, у нас есть такая девочка. Как нам ею не восхищаться?

Елена Костылева.«Звали в Китай, но хочу выступать за свой флаг». Интервью 14-летней Елены Костылевой — самой перспективной фигуристки России

Может, через несколько лет Лена уже не будет производить такого впечатления. Но сегодняшний прокат — это просто подарок судьбы. И я увидела его на соревнованиях! Эта крошка — сильнейшая, умнейшая и способнейшая. Думаю, эта девочка будет завоевывать все главные призы в ближайшие четыре года на чемпионатах Европы и мира.

— Как можно смотреть, но не понимать? — продолжила Тарасова. — Говорю об этом не в первый раз, однако я не знаю, почему судьи не видят. Это продолжается уже который год. Разве можно так поступать? Наших детей отстранили от всех соревнований, а наша девочка катается лучше всех в мире. Почему судьи ставят такие оценки? Они, что ли, из Европы все приехали? Впрочем, даже по этим оценкам Лену не с кем сравнить. А по правильным — будет еще дальше. И это надо понимать.

У Костылевой прекрасная программа! Между элементами у нее достаточно связок, трудно этого не заметить. Комментатор сказала, что тренерам необходимо подумать о компонентах между прыжками. Не знаю, почему она их не видела. Неприлично говорить о том, что у Лены нет связок. У нее все время идут шаги. Предлагаю гордиться ее выступлением.

Ей было больно поднимать ногу

А вот как прокомментировал прокат Елены тренер Костылевой Евгений Плющенко:

— Я доволен. Даже первым днем. Хоть у нас и не получился каскад с тройным акселем. Лена на сегодняшний день восстанавливается после травмы, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась.

Что касается произвольной программы, она исполнила четыре прыжка ультра-си. На одном дыхании проехала все до конца, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь свой коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращение. Все сделали большую работу. Начинаем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не планируем что-то менять. У Лены есть еще четверной риттбергер в копилке.

Евгений Плющенко и&nbsp;Яна Рудковская.«Мы могли вложить деньги за границу, но хотим создать спортивный кластер для детей в России». Экскурсия по академии с Плющенко

— Над второй оценкой нужно еще работать, как считаете? Комментаторы Первого канала это отметили.

— Конечно, будем добавлять. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, прозвучит как бред. После каждого соревнования садимся перед монитором и вместе с тренерами делаем разбор, ставим оценку. Обязательно нужно делать шаг вперед, собираемся работать над корпусом на дорожке шагов. Лена не смогла исполнить хорошие вращения, но она месяц не делала заклон, потому что ей было больно поднимать ногу. Она все еще проходит реабилитацию. Думаю, в Омске выступит лучше.

Кроме того, тренер рассказал о своих теплых чувствах к подопечной, но не стал распространяться об отношениях с мамой фигуристки Ириной. «У меня отличные отношения с Леной, как у отца с дочерью. У меня нет дочки пока, но Лена мне ее заменяет, так и есть на самом деле. Отношения с мамой комментировать не буду — главное, что со спортсменкой хорошо ладим. Когда мы начали работать в прошлом году, я сам ей сказал: «Ты для меня как дочка», — признался Плющенко.

22

  • Наполеон Леопард

    То-Т-Т-Ттт-то-то-т-о-то-т-ТОтолитаризм будет Вас как НЕ ждали!!!........ ТАаааа, Он с..Таллин

    15.11.2025

  • Наполеон Леопард

    И как же Ты жаба без собственной системы обязательного медицинского страхования жить Будешь? - а всего-то лижешь зад себе подобным. а За бриллианты ответить придётся, не тебе мозги сжигают, а Вы всем иХ всем сжигаете, Олигархия

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Извините :

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Костя! Свари кове, душка, я я пепеоденучь... сбртак жмётЭ и девоски с 35-го... Вот, помню, как сейчас... идук я вр ПриморскомуЖ. и врт - Катя.... солнушко :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я помню ТАРАСОВУ и ТАРАСОВОГО. И клва чилал, и Орлова :)имово.... ПокапокАетесь - удапчи вам ни в чём не будет. вы не покаетесьбубет.ю- удакчи вам ни в чём не будет.

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Судьи из Европы приехали? Россия тоже Европа, бабусь.

    15.11.2025

  • Pol Pol

    Тогда уж начни с Водорезовой .... Да ладно, можешь не начинать, уже то одно, что хоть кто то один понимает, о чём я веду тут речь .... уже внушает некоторый обнадёживающий момент.

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Увы!

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Не могу не согласится. Жук убил фигурное катание, особенно парой Черкасова-Шахрай.

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Второй крутой Гаттузо? Хер ли про футбол пишете.

    14.11.2025

  • Scallagrim

    Эта ж.ба еще жива?

    14.11.2025

  • Vasily Ufanov

    Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «stavka-prognoz.ru». Гарантии.

    14.11.2025

  • Danila Smolny

    Ребят, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте.

    14.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбольныx матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • bondcska2013

    тебе лучше с Робом из Лохсли

    14.11.2025

  • bondcska2013

    как ол не добитый , урода в зеркале посмотри , .мо несуразное

    14.11.2025

  • Топотун

    Латышки лучше ?

    14.11.2025

  • Pol Pol

    Ни сисей, ни грудей, а жопа, вобще, пересказу не поддаётся .... урод на коньках, вот что это такое ! Детишки, коим ещё расти и развиватся, а не крутить пятикратный Акселья с Риттбергенами, в ... жопе ! Вид спорта, что задумывался как чисто эстетический ... посредством шайки уродов, в основном, российского разлива, начиная с Жука, превратился вот в это .... в дерьмо, на палочке !

    14.11.2025

  • slddrozdov25

    Да... печально-то как всё...

    14.11.2025

  • СанЖорыч

    "отметили, что в композиции был крен в сторону техники и не хватило хореографии, которую сложно было выкатать с таким сложным набором прыжков" для сравнения, Арсений вчера катал сложную и насыщенную программу и, в отличии от Лены, именно катал, а не бегал по кругу заходя на прыжки через весь каток. а ведь совсем недавно у Арсения в связи с ростом организма прыжки были не стабильны. но преодолел и катает красиво и мощно. а ТАТ, похоже не в себе, раз считает космические компоненты средними оценками. компоненты за отсутствие программы и прыжки под музыку, выгодны только старикам рудковским, теперь они смогут выпрашивать и осваивать большИй бюджет. для Лены это беда. ведь она може катать красиво, а не только прыгать. загубят талант эти жадные до путешествий рудковские. и после путешествий тоже жадные

    14.11.2025

  • Valekka

    Трусова-2. Направленность .на прыжок. Сложность подавляет пластику и артистичность-то,что демонстрировала Валиева! Но очень привлекательна на льду,приятно смотреть на выступление!!

    14.11.2025

  • ekbigor

    Хорошая девочка. Техничная. С хореографией действительно проблемы. Дай ей Бог. Маму надо как-то изолировать.

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Плющенко
    Фигурное катание
    Елена Костылева
    Татьяна Тарасова
    Читайте также
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя