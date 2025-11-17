Видео
Гран-при России.
17 ноября, 13:00

«Не ожидала, что ко мне осталась любовь людей». Интервью Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева поделилась мнением о молодых российских одиночницах
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Чемпионка мира и одна из лучших наших фигуристок XXI века прекрасно выглядит — и прекрасно говорит.

На серии Гран-при России Елизавета Туктамышева появляется в разном качестве. Иногда — в качестве тренера группы Алексея Мишина. Иногда, как на прошедших выходных в Москве, как медиаперсона и популяризатор фигурного катания. Раздав более сотни автографов у стенда проекта ДоброFON, чемпионка мира 2015 года поговорила с журналистами об идущем олимпийском сезоне.

Выходных у меня нет

— Какие ощущения и эмоции от автограф-сессии?

— На всех автограф-сессиях создается очень душевная атмосфера. Столько приятных слов, столько любви, я даже, честно, не ожидала, что она еще осталась где-то. (Смеется.) Но это круто, спасибо поклонникам, это было очень для меня ценно.

— Стенд посвящен тренерству, и тебя уже все чаще считают тренером. Это для тебя новая или уже привычная роль?

— Я бы не сказала, что конкретно на автограф-сессии представлена как тренер, я приехала сюда ради болельщиков. Вообще, тренерство — это очень интересно и очень трудно, но я в этом вижу какое-то вдохновение и мотивацию работать, особенно в тандеме с Алексеем Николаевичем и Татьяной Николаевной Мишиными. Это прекрасная возможность, поэтому я безумно им благодарна за то, что они мне помогают в этом деле.

Елизавета Туктамышева.Туктамышева стала тренером. Значит ли это, что она завершила карьеру?

— Соня Муравьева очень хвалила работу с тобой, говорила, что нашли общий язык. Насколько много именно с ней занимаешься? Даешь ли советы по тройному акселю?

— Да, конечно, я по любым вопросам фигурного катания могу дать совет! Акселем отдельно занимаемся, но, конечно, Алексей Николаевич с ней прям вплотную работает. Я, если что-то увижу, молчать не буду. В целом, мне кажется, у нас хорошее взаимопонимание. Я вижу, что Соня слушает и хочет, а это самое важное для спортсмена — желание и доверие к людям, которые его окружают. Вот это доверие есть, мы от него и отталкиваемся.

— Если сравнить твой аксель и ее — они похожи?

— У нас разные техники, но сейчас мы стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно.

— Сколько процентов твоего времени занимает тренерство, сколько другие проекты?

— Сейчас, когда сезон активно начался и я с понедельника по пятницу на льду, суббота и воскресенье остаются для медиа. В некоторые дни я еще что-то добавляю. 60 на 40 получается. Выходных нет. На льду я 3-4 часа в день, у нас есть перерыв.

Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при в Москве.
Фото ДоброFON

Фигуристам из регионов надо идти в сильный штаб

— Можешь выделить чьи-то программы в российском сезоне?

— Мне нравятся программы Сони Муравьевой. (Смеется.)

— Ты участвовала в работе над ними?

— Я их увидела уже в практически укомплектованном варианте. Я могу ей что-то подсказать. Где она может что-то недоделать руками, я ей говорю. Подчищаю, это небольшая работа. Соня в этом сезоне раскрылась, ей нужно просто поверить в себя.

Марк Кондратюк.Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

— Видел даже комментарии — когда же ты передашь Соне «спокойствие и дзен». Есть такое, что спокойствия не хватает?

— Да, конечно, это новый сезон не только в плане своей новизны, но и в плане тренерского штаба, нового города, все это накладывает некое давление, туман. Просто нужно время, все придет, главное — не форсировать события, потому что Соня — талантливая фигуристка. Мы за всех наших фигуристов болеем и переживаем, но Соне этого всего хочется пожелать.

— Ты фигуристка, которая поднялась с низов, из регионов — а на Гран-при видно, как такие фигуристки проигрывают по 60 баллов лидерам, хотя делают то же самое и комментаторы, Анна Щербакова и Михаил Коляда, их хвалят. Видишь ли проблему?

— Очень глобальный вопрос. Возможно, есть такая тенденция, что в больших городах более сильные школы. Когда в группе есть конкуренция, когда тренер более известный, это дает небольшой плюсик. Но мы знаем, что прекрасная команда пар в Перми катается, например. В целом — ответ, что нужно идти в сильный штаб.

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиева в хорошей форме

— Следишь ли за международными стартами? Ты написала в Telegram-канале, что понравилась программа Гийома Сизерона.

— Мне безумно нравится Сизерон в этом году и произвольный танец Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, просто он еще немного не доделан до конца, когда будет на 100 процентов — это может быть шедевром. Большая боль для меня, потому что мне сейчас нравится и французский дуэт, и американский дуэт, а золото Олимпиады одно. Я не знаю, что делать. Была б моя воля — дала бы и одним, и другим. (Смеется.) Но смотря как катать будут, конечно.

— Как тебе готовность Аделии и Петра к Олимпиаде?

— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем. (Смеется.) Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой.

— Уровень женского катания в мире поднялся?

— Конечно, столько тройных акселей, были попытки четверных прыжков. Я не скажу, что фигурное катание сейчас просело. В этом году к Олимпиаде, например, японская сборная готова по максимуму разорвать пьедестал в Милане, очень сильная команда собирается, есть другие фигуристки.

— Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у нее все получится? Может быть, твой пример вдохновит ее на долгую карьеру.

— Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались. Она в хорошей форме, просто все придет не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперед, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания и не только хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моем веку. Не хочется, чтобы это пропадало.

7

  • Валерий Малов

    Лиза останется в сердцах пока будут живы люди, видевшие её на льду!

    17.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Да, Туктика любят все.

    17.11.2025

  • ValeraK

    Одна из самых красивых спортсменок

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как бы вы ответили на вопрос: как можно любить сразу двух (или более) женщин?

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    А как её можно не любить?)

    17.11.2025

  • За спорт!

    Мы тебя любим, Туктик!

    17.11.2025

    Елизавета Туктамышева
    Камила Валиева
    Фигурное катание
