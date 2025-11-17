«Не ожидала, что ко мне осталась любовь людей». Интервью Елизаветы Туктамышевой

17 ноября, 13:00
На серии Гран-при России Елизавета Туктамышева появляется в разном качестве. Иногда — в качестве тренера группы Алексея Мишина. Иногда, как на прошедших выходных в Москве, как медиаперсона и популяризатор фигурного катания. Раздав более сотни автографов у стенда проекта ДоброFON, чемпионка мира 2015 года поговорила с журналистами об идущем олимпийском сезоне.
— Какие ощущения и эмоции от автограф-сессии?
— На всех автограф-сессиях создается очень душевная атмосфера. Столько приятных слов, столько любви, я даже, честно, не ожидала, что она еще осталась где-то. (Смеется.) Но это круто, спасибо поклонникам, это было очень для меня ценно.
— Стенд посвящен тренерству, и тебя уже все чаще считают тренером. Это для тебя новая или уже привычная роль?
— Я бы не сказала, что конкретно на автограф-сессии представлена как тренер, я приехала сюда ради болельщиков. Вообще, тренерство — это очень интересно и очень трудно, но я в этом вижу какое-то вдохновение и мотивацию работать, особенно в тандеме с Алексеем Николаевичем и Татьяной Николаевной Мишиными. Это прекрасная возможность, поэтому я безумно им благодарна за то, что они мне помогают в этом деле.
— Соня Муравьева очень хвалила работу с тобой, говорила, что нашли общий язык. Насколько много именно с ней занимаешься? Даешь ли советы по тройному акселю?
— Да, конечно, я по любым вопросам фигурного катания могу дать совет! Акселем отдельно занимаемся, но, конечно, Алексей Николаевич с ней прям вплотную работает. Я, если что-то увижу, молчать не буду. В целом, мне кажется, у нас хорошее взаимопонимание. Я вижу, что Соня слушает и хочет, а это самое важное для спортсмена — желание и доверие к людям, которые его окружают. Вот это доверие есть, мы от него и отталкиваемся.
— Если сравнить твой аксель и ее — они похожи?
— У нас разные техники, но сейчас мы стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно.
— Сколько процентов твоего времени занимает тренерство, сколько другие проекты?
— Сейчас, когда сезон активно начался и я с понедельника по пятницу на льду, суббота и воскресенье остаются для медиа. В некоторые дни я еще что-то добавляю. 60 на 40 получается. Выходных нет. На льду я 3-4 часа в день, у нас есть перерыв.
— Можешь выделить чьи-то программы в российском сезоне?
— Мне нравятся программы Сони Муравьевой. (Смеется.)
— Ты участвовала в работе над ними?
— Я их увидела уже в практически укомплектованном варианте. Я могу ей что-то подсказать. Где она может что-то недоделать руками, я ей говорю. Подчищаю, это небольшая работа. Соня в этом сезоне раскрылась, ей нужно просто поверить в себя.
— Видел даже комментарии — когда же ты передашь Соне «спокойствие и дзен». Есть такое, что спокойствия не хватает?
— Да, конечно, это новый сезон не только в плане своей новизны, но и в плане тренерского штаба, нового города, все это накладывает некое давление, туман. Просто нужно время, все придет, главное — не форсировать события, потому что Соня — талантливая фигуристка. Мы за всех наших фигуристов болеем и переживаем, но Соне этого всего хочется пожелать.
— Ты фигуристка, которая поднялась с низов, из регионов — а на Гран-при видно, как такие фигуристки проигрывают по 60 баллов лидерам, хотя делают то же самое и комментаторы, Анна Щербакова и Михаил Коляда, их хвалят. Видишь ли проблему?
— Очень глобальный вопрос. Возможно, есть такая тенденция, что в больших городах более сильные школы. Когда в группе есть конкуренция, когда тренер более известный, это дает небольшой плюсик. Но мы знаем, что прекрасная команда пар в Перми катается, например. В целом — ответ, что нужно идти в сильный штаб.
— Следишь ли за международными стартами? Ты написала в Telegram-канале, что понравилась программа Гийома Сизерона.
— Мне безумно нравится Сизерон в этом году и произвольный танец Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, просто он еще немного не доделан до конца, когда будет на 100 процентов — это может быть шедевром. Большая боль для меня, потому что мне сейчас нравится и французский дуэт, и американский дуэт, а золото Олимпиады одно. Я не знаю, что делать. Была б моя воля — дала бы и одним, и другим. (Смеется.) Но смотря как катать будут, конечно.
— Как тебе готовность Аделии и Петра к Олимпиаде?
— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем. (Смеется.) Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой.
— Уровень женского катания в мире поднялся?
— Конечно, столько тройных акселей, были попытки четверных прыжков. Я не скажу, что фигурное катание сейчас просело. В этом году к Олимпиаде, например, японская сборная готова по максимуму разорвать пьедестал в Милане, очень сильная команда собирается, есть другие фигуристки.
— Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у нее все получится? Может быть, твой пример вдохновит ее на долгую карьеру.
— Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались. Она в хорошей форме, просто все придет не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперед, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания и не только хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моем веку. Не хочется, чтобы это пропадало.
Валерий Малов
Лиза останется в сердцах пока будут живы люди, видевшие её на льду!
17.11.2025
ЧикиБегиристайн
Да, Туктика любят все.
17.11.2025
ValeraK
Одна из самых красивых спортсменок
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Как бы вы ответили на вопрос: как можно любить сразу двух (или более) женщин?
17.11.2025
Павел Леонидович
А как её можно не любить?)
17.11.2025
За спорт!
Мы тебя любим, Туктик!
17.11.2025