Фролова обошла чемпионку России и приму Плющенко. Что происходит на «Гран-при России» в Красноярске

Итоги коротких программ на сибирском этапе серии с участием лучших российских фигуристов.

«Гран-при России». Этап в Красноярске. Короткая программа

Женщины

1. Анна Фролова — 74,68

2. Софья Муравьева — 73,47

3. Софья Акатьева — 65,37

Мужчины

1. Николай Угожаев — 103,54

2. Петр Гуменник — 99,44

3. Дмитрий Алиев — 94,52

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 78,69

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 73,88

3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 63,77

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,17

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 79,81

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 77,04

В субботу на арене «Кристалл» в Красноярске фигуристы откатали свои короткие программы. Результаты оказались неожиданными и в воскресенье нас ждет более серьезная борьба.

Акатьева и Муравьева уступили спортсменке из Санкт-Петербурга

Главной сенсацией дня стала Анна Фролова, которая сумела обойти вице-чемпионку России Софью Муравьеву и вернувшуюся к соревнованиям Софью Акатьеву. Ученица Плющенко показала каскад 3Lz-3T во второй половине программы, но не смогла обойти спортсменку из Петербурга. Муравьева призналась, что была не в стопроцентной готовности из-за болезни: «Каталась не в полную ногу, на это есть свои причины, наверное, слышно, что я немного хриплю, все поняли, что я приболела, я сейчас на антибиотиках».

А вот чемпионке страны Софье Акатьевой не помог Красноярский лед, она не смогла чисто исполнить каскад, а ведь именно здесь она два года назад завоевала титул сильнейшей фигуристки страны. С журналистами спортсменка общаться отказалась, но ее возвращение состоялось и надеемся, что завтра Софья сможет отказаться чисто. Лидер короткой программы Анна Фролова пожелала соперницам успехов в произвольной программе: «Мы все отдаемся своему делу всеми силами. Девочкам я желаю удачи завтра, лед скользкий и ошибиться может каждый, к сожалению. Надеюсь, завтра лед будет гладким для всех».

Николай Угожаев. Фото ФФККР

Угожаев — открытие сезона?

Николай Угожаев уверенно стремится к результату в 300 баллов, сегодня за короткую программу он набрал более ста баллов, что помогло ему обогнать бронзового призера чемпионата России Петра Гуменника. Короткая программа Николая поставлена под известную композицию группы Linkin Park, после проката фигурист признался, что ему хотелось бы, чтобы зрители подпевали во время его выступления. «Будет ли радостно, если болельщики будут петь во время программы? Наверное, да, еще сильнее заряжает», — отметил Николай.

Петру Гуменнику не хватило буквально шести десятых балла до заветной сотни, но он не расстраивается и уже думает о завтрашнем дне: «Я доволен, особенно потому что получился флип третий раз подряд, стараюсь уже думать о произвольной программе. Я старался не менять ничего в программе, возможно просто сама программа села по мне, и я больше начал ее чувствовать, но в ней есть еще много пространства для работы».

Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Фото ФФККР

Вчерашних юниоров не готовы видеть в лидерах

Василиса Кагановская/Максим Некрасов остановились в шаге от лидеров красноярского льда Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина. Отрыв от первого места — чуть больше трех баллов, Елизавета считает, что конкуренция в танцах на льду становится все более жесткой: «У нас огромное количество крутых пар, поэтому у нас будет не только борьба за место на чемпионате России, у нас будет борьба за попадание на него». А вот вчерашних юниоров Анну Коломенскую/Артема Фролова, Анну Щербакову/Егора Гончарова и Екатерину Рыбакову/Ивана Махноносова судьи пока не готовы ставить на лидирующие позиции, несмотря на необычные программы. Дуэты занимают с шестой по восьмую строчки турнирной таблицы.

В парах сюрпризов не было, Анастасия Мишина/Александр Галлямов оказались сильнее соперников, но отметили, что в парном катании остается конкурентная среда: «В сборной стало меньше пар, но все они — сильные. Конкуренция сохранилась, даже если пар не так много» — поделилась Анастасия с медиа. Интрига сохраняется во всех видах, разрыв на лидирующих позициях минимален, поэтому в воскресенье борьба начнется заново.