Бой с тенью Петросян и охота на Гуменника. Главные интриги Гран-при в Москве

Соберут ли 12 тысяч зрителей два участника Олимпиады?

После турне по регионам фигурное катание наконец приезжает в Москву — избалованную многочисленными ледовыми шоу, но не соревнованиями. Даже в эти выходные параллельно с этапом Гран-при в городе будет проходить спектакль «Щелкунчик с симфоническим оркестром», в котором анонсировали участие Алексей Ягудин и Евгения Медведева.

Зато Москва — единственный город в серии Гран-при, который увидит вместе сразу двух российских участников Олимпиады, Аделию Петросян и Петра Гуменника (Челябинск, вероятно, увидит обоих в финале в марте 2026-го). «СЭ» рассказывает о главных интригах этапа.

Оценки олимпиоников

Гуменник после олимпийского отбора брал паузу на отдых и доработку программ — только через неделю участвовал в контрольных прокатах сборной России, но на соревнования не выходил. На региональном старте в Санкт-Петербурге в начале сентября Петр получил щедрые 304 балла, но вряд ли они отражают реальный уровень катания и техники. В Пекине спустя две недели было 262,82. В Москве хотелось бы как минимум что-то посерединке — но все зависит от чистоты прыжков и их количества. Конечно, Петру нужно накатывать пять четверных в произвольной, и желательно делать это при полных трибунах и солидных соперниках. Они есть — но об этом ниже.

У Аделии своя борьба — с элементами ультра-си. С прошлого сезона лидер российской сборной не прыгала успешно четверные или тройной аксель — а они нужны кровь из носу на Олимпиаде. Последняя сверка часов была в середине октября в Магнитогорске — тогда чемпионка страны недокрутила четверной флип и упала. На «ЦСКА Арене» будет новый виток этого боя с тенью, тенью предыдущих сезонов, когда все давалось легче. И баллы в данном случае не так принципиальны — но проигрывать первое место Аделии вряд ли хочется.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конкуренция

А отобрать его есть кому. У женщин против Петросян выйдет запасная олимпийского состава Алина Горбачева, которую рассматривали в определенный момент как реальную замену. Софье Акатьевой тоже надо возвращать место первого номера в группе Этери Тутберидзе на будущее, если она хочет продолжать карьеру — но из-за травмы она снова в последний момент снялась. Правда, судьи, как показал первый этап Гран-при, в случае ошибок Петросян помогут ей оценками за условный артистизм — компонентами. Среди других участниц, которые претендуют на высокие места, — Важнова, Гущина, Синицына, но им нужны идеальные прокаты и ошибки конкуренток. Навести шороху способна вчерашняя юниорка Плющенко Мария Мазур.

У мужчин Гуменнику будет еще сложнее. Возвращается после травм и болезней участник Олимпиады-2022 Евгений Семененко — он наверняка хотел поехать на вторые для себя Игры. Традиционно силен и зажигателен Марк Кондратюк. Есть и несколько темных лошадок: Игнатов, Савосин, Полянский, Сарновский — все они, если соберут свои прыжки, могут как минимум полидировать после короткой программы. Такие сенсации в текущем сезоне уже случались. Короче, на Петра ожидается славная охота.

Где конкуренция пожиже, так это в танцах. Есть неоспоримые лидеры Степанова/Букин, а другим надо столбить звание лучших среди остальных. Леонтьева/Горелкин — главные номинанты, но Жданова/Бабаев-Смирнов с их танцем-издевательством над 90-ми и чемпионы России среди юниоров Рыбакова/Махноносов уже готовы к рывку во взрослых.

Ну а еще одна из интриг — сколько придет на это мероприятие москвичей и гостей столицы. Турнир проводят на большой арене ЦСКА, вмещающей 12 тысяч зрителей. Хорошая проверка маркетинговой работы федерации и возможностей нынешнего фигурного катания.

Предварительный состав участников этапа Гран-при России

Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Расписание 4-го этапа Гран-при России

15 ноября, суббота

13:30. Женщины, короткая программа

15:15. Мужчины, короткая программа

17:00. Танцы на льду, ритм-танец

16 ноября, воскресенье

13:00. Женщины, произвольная программа

15:00. Мужчины, произвольная программа

17:00. Танцы на льду, произвольный танец