Гран-при России.
Сегодня, 17:30

Гуменник наказал критиков суперпрокатом! А судьи продолжают не любить регионы

Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Омске
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Камилла Нелюбова не смогла выиграть короткую программу даже с тройным акселем, а олимпиец Петр реабилитировался после осечки неделю назад.

Гран-при России, 5-й этап (Омск)
Мужчины. Короткая программа
1. Петр Гуменник — 105,06
2. Евгений Семененко — 92,38
3. Владислав Дикиджи — 84,28
Женщины. Короткая программа
1. Алина Горбачева — 73,08
2. Дарья Садкова — 71,21
3. Софья Муравьева — 71,18
Танцы. Ритм-танец
1. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 77,80
2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 74,60
3. Анна Щербакова/Глеб Гончаров — 74,33
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 76,64
2. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 75,92
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 69,91

Наконец-то Гран-при России по фигурному катанию порадовал интригой, которая чаще встречается в циклических видах. Если в каком-нибудь биатлоне редко до последнего рубежа можно назвать победителя (хотя фавориты есть всегда), то в нашей фигурке часто после первого дня победитель очевиден, а то и призеры. На это играет не только разрыв между лидерами и преследующими как таковой, но и факторы репутации штаба и рейтинга. Они делают лидеров еще недосягаемее, а не подтягивают второй эшелон к первому. Противоположная история драфту в спортивных лигах, который призван уравнять клубы.

На неравенство, кстати, в частных разговорах часто жалуются многие фигуристы из регионов — мол, работаем, делаем все чисто, но получаем за тот же контент на 60 баллов меньше, чем лидер.

Женская одиночная плотность

Но роскошная арена в Омске и пятый этап Гран-при сломали традицию. Сначала в танцах классная, но очень энергозатратная постановка Пасечник/Чиризано улетела на шестое место из-за падения партнерши. Елизавета — прекрасная танцорша, но в нынешнем сезоне немного «невывожук». Возможно, стоит все-таки облегчить контент, и баллы подрастут. А народная любовь и так на их стороне. С крепким результатом 77,80 выиграла самобытная пара Миронова/Устенко.

У девушек и вовсе пять фигуристок финишировали с разницей в 2,5 балла — это рекорд сезона по плотности.

Петр Гуменник.Гуменник бьется за статус — после тирады его тренера в соцсетях. Интриги Гран-при в Омске

Раньше в короткой программе преимущество получали те, кто прыгает тройной аксель. Но есть важный нюанс. Еще нужна сильная школа за спиной. В недавнем интервью мудрая Лиза Туктамышева об этом говорила: хочется высоких баллов — нужен сильный штаб. Поэтому две девушки, которые прыгнули тройной аксель в субботу, стали седьмой и пятой соответственно. Если у Марии Елисовой действительно есть проблемы с недокрутами и стилем «разбег — прыжок», то Камилла Нелюбова — открытие сезона, но пятая с 70,49.

Выше нее и бразильянка Дарья Садкова (71,21), и Кармен Софья Муравьева (71,18), и сенсационно Алиса Двоеглазова (70,), которая первый этап выиграла с 75 баллами, но выглядела правда тяжелее обычного. Страшно за Софью Акатьеву — она девятая с результатом 55,46.

А выиграла при схожем контенте короткую программу Алина Горбачева, которая была чище и постановка которой больше всего понравилась судьям. По заветам Туктамышевой перешла в правильную школу — в этом сезоне она представляет клуб Тамары Москвиной.

А решит судьбу медалей произвольная программа, и это прекрасно. Наконец-то она что-то решает.

Петр Гуменник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гуменник вернулся

Петр с середины сентября, когда выиграл в Пекине, находился в состоянии квантовой неопределенности. Сначала было понятно, куда он стремится, то есть импульс, но из-за отсутствия соревнований неизвестно положение в табели о рангах. В Москве стало известно положение, но стал непонятен импульс.

И вот наконец в Омске собрались лучшие аудиторы состояния Петра — Семененко и Дикиджи. И оба дрогнули. Евгений исполнил очень низкий четверной тулуп и еле приземлился. Влад прыгнул «бабочку» на флипе. Зато Петр после споров о его недокрутах в Москве и приходе к фанатам в комментарии тренера Вероники Дайнеко доказал, что способен быстро собираться. Причем не только собрать себя, но и флип с тулупом, лутц и аксель в одной программе без недокрутов.

Марк Кондратюк.Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

В бесполезных спорах «тот ли едет на Олимпиаду» маятник снова на стороне Петра. Алексей Ягудин даже подвел итог прокату словами, что это заявка на олимпийский пьедестал. И тут правда — мужчины на международной арене валяются так, что бронза Петра просматривается.

Ну и главное, что Петр показал характер. Сам после выступления он заявил, что собирается делать пять четверных в произвольной, несмотря на сложности, так как идет подготовка к Олимпиаде. И если облегчать контент, то уже в феврале. Мудро, Петр. Стратегично, Петр. Давай в том же духе.

Петр Гуменник
Фигурное катание
