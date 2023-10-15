Фигуристка проткнула себе ногу перед прокатом. Дикая история в Москве

19-летняя Ксения Синицына откатала целую программу с переломом, а теперь вынуждена сниматься с турниров.

У российских фигуристок наберется подвигов не меньше, чем у Геракла, — можно писать книгу мифов и легенд. Если ее когда-нибудь выпустят, глава о Ксении Синицыной должна быть обязательно. Она борется с ветряными мельницами, получает насколько лет свои 200 баллов, бьется за четверной, причем без особой перспективы медалей — слишком далеко впереди по оценкам штаб Тутберидзе. Пробовала уйти в парное катание, но вернулась на свой участок мотыжить ледяную землю. А теперь она откатала программу со сломанной ногой.

Что произошло?

Инцидент произошел на контрольных прокатах в середине сентября в Москве. Там фигуристы сборной России представляли свои новые программы. Синицына откатала короткую под Шопена и должна была выходить на произвольную в латиноамериканском стиле, но на разминке что-то пошло не так. Теперь Ксения снимается со второго этапа «Гран-при» в Омске:

— К сожалению, пропускаю этап. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы.

Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду, — сказала она РИА «Новости».

Но если вы будете смотреть ее программу на этих прокатах в нежном красном платье, то вряд ли увидите подвох — разве что в прыжках: Синицына прыгала только двойные аксели. Тяжело подумать, что она переживала, если уже в тот момент перелом давал о себе знать.

По иронии судьбы на видео от Первого канала Синицына пожелала всем «крепкого здоровья».

И после проката говорила тоже сдержанно и не ныла:

— Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее. Простите, что не смогла показать, что готовила, — сказала она.

После перелома плюсневой кости обычный Homo sapiens не может наступать на ногу, а восстановление должно занимать 6-7 недель. Так что если Синицына правда уже собралась на лед, это тоже чревато.

Синицына вряд ли претендует на топовые места на чемпионате России, но является своеобразной константой в российском фигурном катании — она всегда выйдет и откатает красивую нежную программу с выдающейся хореографией рук и получит от судей, к сожалению, свое пятое-шестое место на грани попадания на ставку в сборную.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Броски на амбразуру

Это далеко не первый случай выступления наших фигуристов с травмами и через боль. Как говорят они сами, здоровых спортсменов не бывает. Но некоторые случаи все же выделяются на фоне истории этого вида спорта.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане с похожей травмой столкнулась Евгения Медведева. В начале декабря 2017 года стало известно, что из-за стрессового перелома плюсневой кости Медведева не выступит в финале «Гран-при». Боли начали беспокоить фигуристку еще до домашнего этапа коммерческой серии, но Евгения на обезболивающих препаратах и морально-волевых выступила в Москве и Осаке, причем выиграла оба раза. Но со следующих стартов пришлось сниматься, а на Олимпиаде, как сообщал Первый канал, Евгения выступала с травмой позвоночника.

На чемпионате России в ковидном сезоне-2020/21 Щербакова с трудом дышала после прокатов из-за пневмонии. Как рассказывала ее мама, Анна каталась в Челябинске с температурой 38, но ее победа и тяжелое дыхание придали ее победе легендарный характер. Впервые за долгое время плакала у бортика даже Тутберидзе, которая назвала поступок подопечной геройским.

У Трусовой тоже богатая история выступлений с травмами. Ее периодически также беспокоила спина, но наиболее громко прозвучала история на «Гран-при» 2021 года, когда в Лас-Вегас фигуристка приехала с травмой ноги. На тренировках четверные не получались и даже тройные давались с болью. Но Трусова выиграла, даже сделала один четверной лутц и с привычной ей простотой объяснила затем решение соревноваться:

— У меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать.

Понятно, что в профессиональном спорте без преодоления и травм не получится ни у кого. Но если мы так удивляемся, почему у наших фигуристок не получаются длинные карьеры, — ответ в таких историях.