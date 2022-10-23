Российские фигуристки проигрывают заочный спор иностранкам. Валиева и Акатьева не спасают ситуацию

Средний уровень баллов на «Гран-при» в Америке выше, чем на аналогичном турнире в Москве.

«Гран-при России». Этап в Москве

Женщины. Итог

1. Камила Валиева — 244,66

2. Софья Акатьева — 236,68

3. Анастасия Зинина — 200,43

Первый старт Камилы Валиевой после олимпийского сезона и дебют юниорки Софьи Акатьевой во взрослых соревнованиях. Таково было главное противостояние первого российского этапа «Гран-при». Валиева только восстанавливается после травмы и едва начала прыгать четверной тулуп. Акатьева уже заявляет практически свой максимум (и фактически выполняет его). Хватило ли такой афиши для поднятия интереса к соревнованиям в Москве?

Призовые — мотивация для фигуристов, но не способствуют популярности спорта

Федерация в этом сезоне сделала очень много, чтобы фигурное катание осталось на слуху. Для этого требовалось, чтобы топ-фигуристы как минимум не закончили карьеру после Олимпиады. Когда подобное происходит, и интерес к спорту падает. Чтобы избежать худшего, нашим спортсменам было предложено разыграть на турнирах сезона 100 миллионов рублей — солидная сумма для внутрироссийских соревнований. И хотя большинство фигуристов не признается, что в этом частично кроется их мотивация, все-таки кажется, что это неплохой бонус.

А вот с мотивацией зрителей нужно еще поработать. Для первого этапа на выходные был забронирован привычный для фигуристов московский Ледовый дворец «Мегаспорт». Но Камила Валиева и Михаил Коляда не смогли собрать полные трибуны — организаторам сначала пришлось вполовину уменьшать цены на билеты, а потом пересаживать пониже болельщиков, купивших места на верхние секторы. И все равно этих мер оказалось недостаточно.

Недоумение у фанатов вызвало появление в списках участниц турнира в женском одиночном катании малоизвестных фигуристок — многие посчитали, что не у всех из них уровень соответствует такому серьезному старту. В субботу после короткой программы Камилы Валиевой некоторые зрители уходили из «Мегаспорта», не дождавшись окончания всех выступлений. А в социальных сетях появились вопросы, когда же состоится выступление Саши Трусовой и на каком этапе можно увидеть Аню Щербакову.

Стоит все-таки признать, что популярность достигается за счет интриг. Загитова против Медведевой и эмоции Жени в Пхенчхане, Трусова против Щербаковой и срыв Саши в Пекине, ситуация с Валиевой на той же Олимпиаде привлекали внимание миллионов зрителей. Сейчас противостояние было только одно, и то оно было фактически предрешено заранее. Софья Акатьева с тремя ультра-си в произвольной проиграла Камиле Валиевой без сложных прыжков. Камила зашла на тулуп, но упала с него, так что фактически прыжок не был выполнен. И все равно Валиева победила с преимуществом в восемь баллов — в короткой фигуристка была фактически безупречна, хотя контент оказался и не самым сложным. Соня же упала с тройного акселя и проиграла десять баллов.

Фигуристкам не хватает конкуренции на «Гран-при»?

Можно ли сравнивать это противостояние с теми, которые упоминались выше? Вряд ли, ведь здесь не было особых эмоций от проигравшей Акатьевой, трибуны не свистели в знак протеста против оценок, и сами фигуристки ничего не говорили об этом. Вряд ли этот эпизод будет долго обсуждаться в фигурнокатательных кругах — не тот размах. Да и Акатьева, хоть и безумно талантливая спортсменка, еще мало известна широкой аудитории. Валиеву же после Олимпиады полюбили миллионы — достаточно только посмотреть на количество подписчиков Камилы в социальных сетях. Хотя после объявления оценок легкий шок все-таки был — не только у тех, кто находился в это время в «Мегаспорте», но и у наблюдавших за действом по телевизору.

Жаль только, что примерно та же ситуация нас ждет и на других этапах. Речь не про вопросы к оценкам, хотя и они имеют место, а про внимание аудитории. На других турнирах тоже заявлены по одной фигуристке из основной сборной плюс одна или две звездные юниорки. В остальном конкуренции в женском одиночном сильно недостает — остается только надеяться, что за пределами столицы зрители еще не столько пресытились фигурным катанием.

Параллельно с российскими этапами проходят и привычные международные «Гран-при» — сравнения напрашиваются сами собой. Хоть на внутренних стартах оценки и выше за счет домашних бонусов, в этом все равно не все ладно. В Америке после короткой программы лидировала чемпионка мира Каори Сакамото — у нее всего 71 балл. Японка сдвоила второй прыжок в каскаде, но получила ли бы она за такой же контент примерно 80 с лишним баллов, как Валиева? Риторический вопрос.

А вот что можно сказать определенно — это то, что уровень на «Гран-при» под эгидой ISU не ниже российских этапов. Даже не так — в среднем он выше. И там и там выступали по 12 фигуристок в короткой программе. Средняя оценка в США — 61 балл. В России — 59,2. Так что мир скорее потерял ярких индивидуумов — Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Александру Трусову — и зрелищность. Но средний уровень оценок в Америке сейчас вполне сопоставим с российскими стартами. И это придется признать.