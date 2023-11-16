Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?

Удивительный сервис в центре туристического миллионника.

Спасибо, что кликнули на статью, присаживайтесь поудобнее. У меня к вам сразу вопрос — вот вы чем гордитесь? Мы же любим чем-нибудь гордиться. Ну, историей, например, да? Богатая же история. Самая большая страна мира! Или балетом. Все мы очень гордимся балетом — ничего в нем не понимаем, но гордимся.

Балет, литература, космос — это все в личном топе русского человека, если не сказать в культурном коде. Но если брать то, что мы делаем лучше всех в настоящее время — то в лидерах точно будет фигурное катание. Не хуже балета или космоса.

И сейчас, в период отстранения сделаны крутые соревнования, надо сплотиться, помочь молодому поколению не потерять мотивацию... Какие правильные слова! Но на деле порой получается немного не так, и этап «Гран-при России» в Самаре это доказывает. Более того — похоже, что фигурным катанием не гордятся даже те, кто берет на себя проведение соревнований.

Что случилось?

Строго говоря, юниорские соревнования, предваряющие взрослый «Гран-при» в Самаре, называются просто «Волжский пируэт», а не «Гран-при». Но это вообще неважно. Важно, что туда приезжают лучшие юниоры страны, вероятные будущие чемпионы России, а то вдруг и мира.

И селят их в такое.

Гостиница «Волга», считавшаяся в советское время самой крутой — в ней жили великие фигуристы от Чайковской до Белоусовой/Протопопова. Но сейчас в ней останавливаются тараканы, а под трубами лежит нечто похожее на экскременты. Оценка отеля в «Яндексе» — 3,7. Юниоры активно делятся видео кошмара в своих чатах. Одна из фигуристок (не будем привлекать внимание к именам) опубликовала видео из своего номера в публичном Telegram-канале «Юниоры».

Но вскоре удалила — может, кто-то из тренеров забеспокоился из-за резонанса, может, сами подстраховались. Но в комментарии пришли другие фигуристы и поделились про тараканов в ванной и прочие прелести.

Администраторы гостиницы, по рассказам, лишь разводили руками и ничего активного не предпринимали. Возможно, нечто активное стоит предпринять местным организациям, обеспечивающим выполнение СанПиН. В итоге вместо подготовки к соревнованиям спортсмены были вынуждены разбираться с рубрикой «В мире животных» в своих номерах. Не без слез от бессилия.

Что можно сделать?

Почему не называем имена фигуристов — потому что по опыту схожих ситуаций, вломить могут не гостинице, которая провалила процесс комфортного расселения юных звезд, а спортсменам за длинный язык. И симптомы для этого есть — хотя, по идее, федерация должна биться за своих фигуристов — неважно, в Международном союзе конькобежцев ISU или в гостинице «Волга». И не имеет значения, спортсмены это или шахтеры — человек должен быть обеспечен сервисом, не унижающим его достоинство. Да, платит за него федерация, но это официальные старты, а не частный междусобойчик.

Необходимо также упомянуть, что взрослые спортсмены и чиновники федерации живут в пятизвездочном «отеле премиум-класса» «Авеню 7». Хотя, раз уж начался такой праздник, логично, чтобы все тогда были в равных спартанских условиях.

В конце концов, каждый из нас в жизни сталкивался с плохим сервисом — и ржавая вода в региональных гостиницах течет, и потолок прохудиться может. Но от этого крыша должна ехать, а не появляться привыкание. Может, главный тренер нашей сборной Елена Анатольевна Чайковская захочет посетить полюбившееся ей по куйбышевским временам место? И устроит организаторам и подрядчикам разнос, как умеет устраивать фигуристам?

Наконец, интересно — а во время чемпионата мира по футболу в 2018 году гостиница «Волга» тоже кишела тараканами? Или все-таки ради иностранцев их потравили? Был в Самаре на матче Россия — Уругвай, сервис во всем городе был потрясающий. Так почему мы для иностранцев стараемся, а себя не уважаем?