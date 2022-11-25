Большой шанс для Туктамышевой. Елизавета может догнать Валиеву на «Гран-при России»

Императрица в погоне за второй победой.

В субботу в Перми стартует последний, шестой этап серии «Гран-при России». Точнее, среди юниоров соревнования уже в разгаре, а вот взрослые фигуристы будут выступать в выходные. По итогам пермского этапа можно окончательно подсчитать, кто попадает теперь в финал серии, а также на чемпионат России. Ведь, так же как и предшественник «Гран-при» — Кубок России, основной смысл этих стартов — отбор на ЧР. И без вопросов здесь точно не обойдется, ведь многие сильные спортсмены пропустили как минимум один из двух своих этапов, а значит, по спортивному принципу проходить на крупные старты уже не могут.

Муравьева постарается взять реванш у Туктамышевой

Изначально пермский этап российского «Гран-при» выглядел как самый многообещающий. По традиции фигуристы откладывали свои старты на будущее, а дальше шестого этапа отодвигать их уже было некуда. Поэтому, например, в женском одиночном на пьедестал претендовали минимум пять спортсменок уровня сборной — от Елизаветы Туктамышевой до Анны Фроловой. Но теперь, похоже, обойдемся без Аделии Петросян. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе, как пишет ТАСС, получила травму и окончательно от нее еще не оправилась. Будем надеяться, что с девушкой не произошло ничего серьезного и снятие с соревнований — перестраховка. Но вот только попасть в финал «Гран-при» Петросян теперь будет практически невозможно, баллов с одного этапа, пусть даже победного, для топ-12 не хватит. Ей бы на чемпионат России отобраться, но с этим проще — там квот для одиночниц 18.

И все же даже без Петросян остается Ксения Синицына и Софья Муравьева, поэтому с точки зрения конкуренции соревнования предстоят крайне напряженные. В фаворитах Туктамышева и Муравьева, ведь только они среди оставшихся стабильно владеют ультра-си. Правда, стабильным можно назвать только тройной аксель. На четверной несколько раз заходила и Елизавета, и Софья, но что у ученицы Алексея Мишина, что у подопечной Евгения Плющенко успешным на соревнованиях элемент так и не был. В этом сезона квады девушки пока даже и не пробуют, рискнуть в Перми может разве что Муравьева, и то не самые высокие. Поэтому по технической базе, как и в Москве две недели назад, будет равенство, и все решат чистые прокаты, а также баллы за компоненты. Ранее судьи делали ставку на Туктамышеву, чем вызывали недовольство команды Плющенко. Выиграет Елизавета — станет второй после Камилы Валиевой, у кого максимальное количество очков с двух этапов.

Фролова и Синицына в борьбе за самое яркое возвращение сезона

Синицына и Фролова, если не произойдет ничего экстраординарного, будут бороться между собой за бронзу. У них похожая судьба, обе девушки выделялись прежде всего эстетикой своего катания, а не техникой. Обе на время исчезали из поля общественного внимания по разным причинам, но в основном по медицинским. Были мысли даже о завершении карьеры или смене специализации. Ксения, к примеру, даже пробовалась в парах. И вот теперь они дали себе второй шанс. Первый блин комом не вышел, Синицына в Казани была третьей, Фролова на своем первом этапе — четвертой, однако у нее уровень конкуренции был выше, да и, собственно, к самой Анне претензий быть не может. Как для человека, который больше года не появлялся ни на каких серьезных стартах, она откатала в Самаре отлично. Но для победы над Ксений в Перми ей надо прибавлять.

Среди остальных участниц выделим Алину Горбачеву. Девушка уже давно заметна среди юниоров, и теперь готова удивлять и на новом для себя уровне. У мужчин главные кандидаты на успех — Евгений Семененко и Макар Игнатов. Семененко входил в этот сезон как потенциальный лидер, однако его немного подкосила травма, и этап в Москве прошел для него не самым удачным образом. Этап в Перми — лучшая возможность реабилитироваться за прошлую неудачу, к тому же и Игнатова стабильным фигуристом назвать нельзя. Впрочем, у парней часто все идет не по плану, поэтому теоретические шансы на победу есть у всех, кто владеет ультра-си. Так что не будем вычеркивать Илью Яблокова, Артема Ковалева, Алексея Ерохова и Матвея Ветлугина. Ошибки фаворитов и идеальные прокаты могут подарить им победу, как недавно забрал первое место у Семененко Петр Гуменник.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В танцах на льду лидеров на этапе не будет

В парах нас вряд ли ждут сюрпризы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в прекрасной форме, хотя их прокаты нельзя назвать настолько удачными, как их видят российские судьи (а в Москве, напомним, они получили баллы выше мирового рекорда). Тем не менее конкурентов в Перми у них действительно не будет. А вот за серебро и бронзу будут бороться сразу несколько новых дуэтов. Среди них и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, и Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, и Таисия Собинина/Илья Миронов. Среди прочих стоит выделить и Екатерину Чикмареву с Матвеем Янченковым. За Мухортовой и Евгеньевым опыт — они выступают вдвоем больше прочих, в то же время пара Осокина/Грицаенко и Собинина/Миронов выделяется своим солидным техническим потенциалом. Многие дуэты едут уже на свой четвертый этап, поскольку парам разрешили выступать и по КМС, и по мастерам спорта.

То же самое касалось и танцевальных дуэтов. О кризисе в этом виде говорилось много, тем не менее на этап в Перми удалось собрать 10 пар, и это без возможных гостей из Белоруссии. Только вот в плане качества представленных дуэтов турнир уступает предыдущим. Никого из лидеров на берегах Камы не будет. Выделить можно разве что Софью Тютюнину и Андрея Багина, а также Елизавету Пасечник с Максимом Некрасовым. Планировались, конечно, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, но, похоже, даже самые преданные их фанаты больше не верят в то, что ребята планируют в этом сезоне выступать в России. По крайней мере формального права участвовать в чемпионате страны и финале «Гран-при» у них не будет. Как, к слову, и у Даниила Самсонова, который пусть и по объективным причинам, но все же свой второй этап «Гран-при» пропускает.

Расписание этапа «Гран-при России»

26 ноября, суббота

11.30 Танцы. Ритм-танец

13.00 Женщины. Короткая программа

15.15 Пары. Короткая программа

16.35 Мужчины. Короткая программа

27 ноября, воскресенье

11.00 Танцы. Произвольный танец

12.45 Женщины. Произвольная программа

14.45 Пары. Произвольная программа

16.15 Мужчины. Произвольная программа

Состав участников:

Мужчины: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.

Спортивные пары: Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова/Илья Карпов, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Яна Трубинова/Владислав Шевнин, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов.