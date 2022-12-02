Плющенко не признал итогов «Гран-при России». Что он говорил про судей?

Тренер и двукратный олимпийский чемпион назвал победительницей этапа в Перми свою ученицу Софью Муравьеву, хотя та финишировала второй

Любопытное событие произошло в четверг в академии Евгения Плющенко — главный тренер наградил фигуристов по итогам шестого этапа «Гран-при» в Перми своими премиями, в дополнение к призовым от федерации. Плющенко наградил Алису Юрову за серебро юниорского «Гран-при» и две пары Еву Хмелькову/Андрея Рудя и Анастасию Чернышову/Владислава Антонышева — у них две бронзы.

Но самые знаковые слова Плющенко произнес при награждении Муравьевой: «Соня получает в виде премии 30 000 рублей — у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот «Гран-при» выиграла».

Что это значит?

Плющенко снова не согласен с результатом

Этап «Гран-при» в Перми завершился суперплотным результатом двух первых одиночниц — Елизавета Туктамышева выиграла 0,8 балла у Софьи Муравьевой, причем обе сделали по три чистых тройных акселя. Обосновать разницу между ними было чрезвычайно сложно, и своя правда есть здесь у каждой стороны. Но сама по себе история отдает семейным оттенком: Мишин — бывший тренер Плющенко, а Евгений вместе когда-то пересекался с Туктамышевой на льду в «Юбилейном». А теперь они соревнуются в разных ипостасях.

Недаром Яна Рудковская в комментарии «СЭ» сравнила «Гран-при России» с историей семьи Кардашьян. Неожиданный образ, согласитесь.

— «Гран-при» становится семейной драмой, как у Кардашьян. Соня — молодец, сделала все что могла. Наша команда ее достойно встретит, все дети ждут ее и болели за нее в академии. Она — наш лидер! Сериал «Гран-при России» раскручивается и к завершению становится все интереснее, но и драматичнее одновременно, даже острее, чем история противостояния со штабом «Тим Тутберидзе», которую так полюбили наши СМИ.

Сегодняшняя дуэль Туктамышевой и Муравьевой — самая крутая дуэль всей минувшей серии «Гран-при»! Уверена, что у нашей Муры появится еще больше поклонников по всему миру, она это заслужила, — сказала Рудковская после этапа.

Получается, сторона Плющенко все-таки не согласна с итогами «Гран-при». Это происходит не первый раз. «СЭ» вспомнил несколько похожих случаев. Тем более что близится чемпионат России, и, как правило, там все подобные истории обостряются. Не исключено, что в Красноярске недовольство снова вырвется наружу.

Палец на Трусовой

В сезоне-2020/21, когда к Плющенко перешли две звезды Александра Трусова и Алена Косторная, тренер регулярно критиковал судейские оценки своих учениц. Апогея скандальности ситуация достигла на чемпионате России в Челябинске. Трусова на тот момент с переменным успехом боролась с тройным акселем в короткой программе — его нужно было хотя бы приземлить.

В Челябинске штаб и Трусова поставили на чистоту проката — и Александра исполнила двойной аксель и остальные прыжки практически идеально. Но осталась на четвертом месте за тремя ученицами Этери Тутберидзе — Анной Щербаковой, Камилой Валиевой и Дарьей Усачевой. После взгляда в монитор с оценками Плющенко показал знаменитый палец вниз. А вечером дал знаковое интервью «СЭ», в котором не скупился на характеристики:

— Чуть завышенные оценки были другим спортсменкам, вот так мне кажется. Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения. Им ставят совершенно другой уровень, которого по идее быть не должно.

Судьи говорят, что так все должно быть. Они не видят ребер на флипах и лутцах у некоторых фигуристок. Все в порядке. А у Трусовой ну очень видно (смеется).

— Может, вам мониторы им другие купить просто? У вас же наверняка есть возможность скинуться.

— Да мониторы нормальные! Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю. Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник? Но такое ощущение, что не я один уже. У нас уже большая часть сообщества фигурного катания неудачники.

Разборки с Аксеновым и Лайшевым

Через год ситуация повторилась — на предолимпийском чемпионате России после протеста из «Хрустального» Софье Муравьевой был выписан штраф в балл за опоздание на старт, а по итогам турнира на Олимпиаду поехала Щербакова — хотя фанаты Туктамышевой вряд ли с этим были согласны. Плющенко позволил себе вступиться за Лизу — таких формулировок даже Алексей Николаевич Мишин избегает. На сей раз он отвечал Ренату Лайшеву:

— Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая не сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо, хоть не 10 (смеется).

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл ее, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами из их же штаба. Весь мир сбился со счета и не может понять, откуда там такие баллы.

Если мы теперь даем баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше — так же как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Я-то радуюсь и смотрю на него [Лайшева] как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всем уважении к Ане — откатать контент четырехлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при ее чистых прокатах... (Смеется.) Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже как главный специалист-самбист фигурного катания, — троллил главу «Самбо-70» тренер.

Удар от Лайсачека

Однако истории с непризнанием результатов происходили в карьере Плющенко не только в качестве тренера. Жив в памяти Ванкувер-2010, когда соревнования мужчин выиграл американец Эван Лайсачек, не сделавший ни одного четверного, но выигравший благодаря лучшему использованию новой судейской системы. Очень хорошо помню тот момент, так как из-за просмотра финала турнира опоздал в школу, из-за чего меня пригласили к директору — а я выпалил, что смотрел Олимпиаду и Плющенко. Вопросов после не было.

Увидев оценки, Плющенко поначалу победно сжал кулаки. Но осознав, что уступил, лишь развел руками и покинул зону kiss and cry. И пока вся сборная США прыгала у экранов в подтрибунном помещении, в нескольких десятках метров от них в одиночестве брел Плющенко давать ненужные ему на тот момент интервью.

Во время церемонии награждения Евгений Плющенко в шутку даже запрыгнул на высшую ступень пьедестала, а уже потом перешел на вторую. Позже в интервью Первому каналу российский фигурист объяснил результаты так: «Спросите об этом у судей, у президента ISU Оттавио Чинкванты, у тех людей, которые придумали эту новую систему. Я всегда повторял слова своего тренера: будущее фигурного катания именно за четверными. Все виды спорта движутся вперед, фигурное катание — назад. Ведь человек, ставший олимпийским чемпионом, даже делать четверной не умеет».

Колдовство и Ягудин

Ну и напоследок история с культовой Олимпиады-2002, на которой Евгений Плющенко проиграл злейшему врагу Алексею Ягудину. Тогда в результатах сомнений не было, но в своей биографии Плющенко писал, что будто подвергся колдовским приемам.

— Предолимпийский чемпионат мира в Ванкувере, где я оказался на голову выше всех, окончательно выбил почву из-под ног моего основного соперника. Тогда он и его тренер обратились к известному спортивному психологу Загайнову. И тот, анализируя ситуацию, говорил тогда про Ягудина: «Леша, увидев Женю на льду, заранее настраивался на проигрыш». Это правда. Моему ослабевшему сопернику требовалась сильная рука.

Кто такой Рудольф Загайнов? В мире спорта о нем ходят настоящие легенды, его даже называют черным магом спортивной арены. Есть люди, которые способны на страшные вещи. Когда Загайнов только-только начал работать с Ягудиным, поползли странные слухи. Нам писали письма, моей маме звонили и предупреждали: «Сделайте Жене хорошую защиту. На Олимпиаде его загипнотизируют, сглазят, закодируют. Произойдет что-то непоправимое, если вы не примете мер». Мы не верили во всю эту ахинею и старались быть выше домыслов и сплетен.

Я не исключаю, что в Солт-Лейк-Сити именно психолог Рудольф Загайнов помог Ягудину стать олимпийским чемпионом.

Я упал на короткой программе. Этот четверной прыжок я знаю как «Отче наш». Мне кажется, разбуди меня ночью — и я его прыгну без единой помарки. На тренировках все шло великолепно. И вдруг... Выходя на четверной прыжок, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд.

Я очень хорошо оттолкнулся и ровно вылетел. Но потом случилось что-то необъяснимое. Кто-то словно приказал мне: «Раскрывайся! Иди на приземление!» И я послушался, хотя было еще рано. Я до сих пор не могу понять, откуда появился этот сигнал, каким образом он достиг моего мозга.

После короткой программы я оказался четвертым. И опустил руки, — написал Плющенко.

И как бы хотелось, чтобы это противостояние возобновилось на ближайшем чемпионате России по шоу-программам. И пусть его результаты тоже признают не все — для спортивной драматургии это нормально.