«Самое приятное поражение — от своего ученика». Мишин подвел итог дуэли Туктамышевой и Муравьевой

О чем говорили герои последнего этапа «Гран-при» в Перми.

Марафон этапов серии «Гран-при» подошел к концу. Москва, Сочи, Казань, снова Москва, Самара и Пермь — турниры разные по накалу страстей и эмоций. И по результатам. На Урале снова, как и две недели назад, преимущество было у петербургских спортсменов. На этот раз — по золотым медалям. Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Анастасия Мишина/Александр Галлямов выдали едва ли не свой максимум. Софья Тютюнина/Андрей Багин со второй попытки выиграли этап. В интервью после прокатов фигуристы были счастливыми и открытыми, но уставшими.

Елизавета Туктамышева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Муравьева расстроилась второму месту, а Туктамышева собирается отметить победу

Сразу к главному. В Перми снова произошла дуэль между Лизой Туктамышевой и Соней Муравьевой. Две недели назад падали все, но победил опыт в лице чемпионки мира. В эти выходные в короткой программе сильнее была Муравьева, но спокойствие и кайф Туктамышевой были оценены лучше. Императрица старалась доделывать каждое движение в программе — удалась и дорожка, за которую поставили четвертый уровень.

После проката Лизе рассказали, что за нее приехала болеть даже медсестра из детского сада, куда Туктамышева ходила в родном Глазове. Там же на главной площади стоит памятник, посвященный в том числе и чемпионке мира. Забавным получился вопрос про то, как фигуристка будет отмечать победу: «Опять эти вопросы? (Смеется.) Не знаю, как-нибудь себя порадую точно. Как — думаю, все догадываются. Хочется поспать, но у нас ранний вылет, так что посмотрим, удастся ли». В Москве Лиза говорила, что может порадовать себя бокалом вина — ей нравятся напитки из Италии.

Туктамышева практически всегда выходит к журналистам в микст-зону — даже если всего на несколько минут. Другие фигуристы могут пренебречь таким общением при неудавшемся прокате. Соня Муравьева выступила хорошо, сделала даже два трикселя, но этого ей не хватило для победы. Расстроенная спортсменка даже не вышла к СМИ, сказав организаторам о своем решении. Спорно, конечно, ведь еще две недели назад в Москве Соня говорила, что ей важнее второе место с хорошим прокатом, чем первое с грязным. Получается, это все-таки не так.

Хорошо подвел итог выступлениям Алексей Николаевич Мишин, который очень тонко высказался о тренерском противостоянии со своим бывшим учеником Евгением Плющенко: «Утром я подошел к Жене и сказал: «Сегодняшняя ситуация, как Державин и Пушкин. Самое приятное поражение — от своего ученика. Поздравляю тебя, Женя, с твоими успехами, с твоей вдумчивой, серьезной, настоящей работой. Горжусь тобой, Женя!»

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Семененко красит волосы и зажигает, Галлямов ночью следит за футболом

Женя Семененко выдал два огненных проката и набрал самую высокую сумму баллов среди всех фигуристов мира. Даже Илья Малинин с пятью квадами в произвольной, среди которых четверной аксель, не смог пробить оценку в 290 баллов. Фигурист пока не прыгает квады сложнее, чем сальхов и тулуп, но планирует начать делать их на прыжковом турнире через неделю. В произвольной он снова зажег под k-pop и даже нашел краску для волос — белую. Но рассматривались и другие варианты — например, черный. Что касается чемпионата России по прыжкам, то там Семененко хочет замахнуться на риттбергер: «На прыжковый турнир готовлю сложные квады. Будет риттбергер, может быть, еще один. Буду ли делать сложные каскады с двумя четверными? Не в моей нынешней ситуации. Четыре-четыре — нет. Сделаю пока, что возможно для меня, чтобы не покалечить себя».

Еще один ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин продолжает поражать своей второй оценкой. С прыжками пока хуже — в Перми он зашел на четверной тулуп, причем на фоне болезни. Приехав на соревнования, Ветлугин почувствовал недомогание. Оказалось, что Матвей болел и в прошлом году на этапе Кубка России, и в этом.

— Как тебе есть мороженое после проката?

— Да я и так тут заболел, мне терять было нечего после произвольной. Долго выставляли оценки, проголодался.

— Поэтому пропустил утреннюю тренировку?

— Да. Мне что-то не везет с пермским климатом. Я в прошлом году приехал и выступал, как это выяснилось позднее, по приезде домой и сдаче теста на ковид, будучи больным коронавирусом в произвольной программе здесь, это прошлый год, на этапе Кубка России. А в этом году в первый день почувствовал недомогание, и, к сожалению, самочувствие ухудшалось в течение времени, вчера после короткой совсем было тяжело, уже на ней я сильно устал, и было принято решение пропустить сегодня утреннюю тренировку перед произвольной и копить силы.

Ученик Виктории Буцаевой Илья Яблоков тоже пока делает только один четверной тулуп. Зато он здорово прокачался во второй оценке за время вынужденного перерыва из-за травмы колена и операции. Теперь фигурист зажигает во всех прокатах и не боится быть дерзким и веселым: «Я пересмотрел свой взгляд на катание после травмы. Раньше я не задумывался о мастерстве катания, целостности произведения. Фигурное катание — не только прыжки, а еще и композиция. Это нужно показывать. Мне сделали операцию, я сел смотреть свои старые выступления. Пока восстанавливался, посмотрел выступления других ребят. И понял — что-то не так, чего-то не хватает и мне, и ребятам. Задумался — чего же? Пришел к ответу: вращения, дорожки и целостность программ. У меня пока это не на высшем уровне, я стремлюсь к этим высотам».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Разговор с Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым получился не очень длинным, но веселым. Примерно половину времени Саша обсуждал с журналистами проходящий в эти дни чемпионат мира по футболу. Галлямов даже не спал до двух ночи, потому что смотрел матч. А ведь утром нужно было вставать на тренировку, а потом выступать. «К счастью, все получилось. Я поспал. Также сейчас... Сколько сейчас времени? 18.22, через полчаса играют «Зенит» и «Спартак». В шесть начали? Они уже играют, значит, — Саша начал рассказывать про российский футбол, а потом продолжил про чемпионат мира: — На ЧМ еще смотрел Данию с французами, у французов хороший футбол. Какие-то страны сложно выделять, потому что многое сейчас удивляет. Такое чудо произошло — что с Германией и Японией, что с Аргентиной и Саудовской Аравией. Я болею просто за двух легенд футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хочу просто насладиться, поболеть за последнее участие таких легенд на чемпионате мира. Трюк Роналду с жвачкой, которую он из трусов доставал? Если вы видели монтаж, там он уже вообще сигарету доставал. Не хочу ли закосплеить эту фишку? Нет (смеется). Если вспомнить видео восьмилетней давности, как Это'О там что-то выпил, когда за «Челси» играл, — что-то похожее на L-карнитин. И сразу так глаза выпучил, жмыхнуло его (смеется)».

Микст-зона получилась веселой, атмосфера на трибунах — теплой, в целом же обошлось без скандалов. Для популяризации фигурного катания это, может, и не очень хорошо. Но фигуристам все понравилось, зрителям тоже, а это важно.