Нижегородец выиграл этап «Гран-при» после 13-го места в Москве. Сенсация в Перми

У девушек победила Лабутина из Екатеринбурга — обыграла даже учениц Плющенко и Мишина.

Шестой этап «Гран-при». Юниоры

Девушки

1. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 193,49

2. Алиса Юрова (Липецкая область) — 192,51

3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 189,14

Юноши

1. Андрей Голубев (Нижегородская область) — 229,3

2. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) — 228,22

3. Кирилл Кропылев (Москва) — 223,26

Серия этапов юниорских «Гран-при» закончилась турниром в Перми. Прелесть соревнований в том, что результаты могут быть абсолютно непредсказуемыми. Среди девушек выиграла екатеринбурженка Елизавета Лабутина, которая обыграла учениц Алексея Мишина и Евгения Плющенко. У юношей чемпионом стал Александр Голубев, сменивший за свою карьеру нескольких известных тренеров — работал в Москве с Этери Тутберидзе, Викторией Буцаевой, Ксений Ивановой, а теперь сотрудничает с Вероникой Дайнеко в Петербурге.

Первая победа не московской юниорки на «Гран-при»

Сразу интересная деталь — этап в Перми стал единственным, в котором не принимали участие ученики Этери Тутберидзе. Во взрослых соревнованиях была заявлена Аделия Петросян, но она снялась с турнира из-за травмы. Юниоров же изначально не было даже в предварительных списках. Впрочем, старт от этого не стал менее интересным — у одиночников до конца не было понятно, кто выиграет соревнования.

В короткой программе первую восьмерку девушек разделили всего пять баллов — мизерный разрыв для одиночного катания. Ультра-си никто не прыгал — сейчас их делает не так много фигуристок и во взрослых, и в юниорах. Поэтому набор элементов был примерно одинаковым — обязательный аксель (двойной), тройной риттбергер и каскад с лутцем либо флипом. Дополнительные баллы можно было выбрать за счет перестановки каскада во вторую половину программы.

Липчанка Алиса Юрова оказалась точнее всех в первый день соревнований. Тренируется она сейчас в Москве в «Ангелах Плющенко» — выводил фигуристку на турнире в Перми Дмитрий Михайлов. В произвольной была одна грубая ошибка — неверное ребро на флипе, из-за чего спортсменка и не выиграла соревнование. Победительницей стала еще одна представительница регионов — екатеринбурженка Елизавета Лабутина.

Елизавета Лабутина. Фото fsrussia.ru Фото fsrussia.ru

Оба проката у Лизы получились чистыми, хотя компонентно ее пока оценили несильно. После победы Лабутина пришла в микст-зону и поговорила с журналистами — рассказала, что долго не могла поверить, не сон ли ее выигрыш на «Гран-при», и пожаловалась на недостаток льда в родном городе. Своим кумиром фигуристка считает Александру Трусову и мечтает так же, как и Саша, поехать на Олимпиаду и исполнить пять четверных: «Это человек, который может собраться. Например, на Олимпиаде — таком важном старте — взяла и исполнила пять четверных. Конечно, не так чисто. Но даже пойти на это... Это очень сложно».

Поговорили с Лабутиной и об элементах ультра-си — Лиза честно рассказала, что тренирует тройной аксель, несмотря на сложности со льдом, а выезжает его пока на «две галки», то есть с недокрутом. Пока делает ставку на чистое катание — этап показал, что это все-таки все еще ценится. Хотя бы среди юниоров.

Юрова из «Ангелов Плющенко» в итоге расположилась на второй строчке, а бронза досталась Агате Петровой из Петербурга. В Перми на прокаты ее выводила Татьяна Мишина, но работает фигуристка не только с ней. Ей помогает и сам Алексей Николаевич, и его бывшая ученица Софья Самодурова, переквалифицировавшаяся в тренера. Агата работает над четверным тулупом, хочет кататься так же долго, как Елизавета Туктамышева, но смотрит, как прыгает не только Лиза, но и мальчики в ее группе. Петрова выделяется классным катанием и очень быстрыми и точными вращениями — за одно из них Агата даже получила бонусный балл. Прыжки в этот раз ее немного подвели — в короткой было два недокрута, в произвольной — еще несколько. Но фигуристка не теряет позитивного настроения — в микст-зоне она улыбалась и рассказывала, что это только первые ее соревнования.

Единственной спортсменкой, исполнившей ультра-си на соревнованиях, стала москвичка Мария Гордеева. Маша зашла даже на два квада, но удался только сальхов. Победа в произвольной программе не помогла подняться на пьедестал в итоге — Гордеева четвертая.

Призеры Андрей Кутовой, Андрей Голубев и Кирилл Кропылев. fsrussia.ru

Кумиры Голубева — Евгений Плющенко и Нейтан Чен

У одиночников после долгой борьбы победителем стал нижегородец Александр Голубев. После награждения Саша тоже пришел в микст-зону, где был крайне серьезен. Технической частью фигурист остался доволен — видимых ошибок он не допускал, а вот над второй оценкой нужно еще поработать. Так считает и сам Голубев, и его новый тренер Вероника Дайнеко.

Несколько месяцев назад спортсмен переехал из Москвы в Санкт-Петербург и теперь делит лед с Петром Гуменником. До этого Голубев успел потренироваться с Этери Тутберидзе, Викторией Буцаевой и Ксенией Ивановой. «В Петербурге в основном один, родители приезжают, помогают. Вообще я пришел в фигурное катание в 5 лет, у меня был кумир — Евгений Плющенко. Потом им стал Нейтан Чен. Начинал в Нижнем Новгороде, в 10-11 лет переехал в Москву, потом в Питер», — так рассказал Саша о своей карьере.

Один из самых компонентных юниоров страны Андрей Кутовой за два дня так и не смог поладить с тройным акселем. Поэтому и проиграл — у Голубева их все-таки было три. Как и у Кирилла Кропылева из Москвы — только компоненты у того значительно ниже.

Этап в Перми определил еще и окончательный список тех, кто пробился на первенство России. Туда прошел и победитель шестого турнира серии «Гран-при», хотя он в Москве занял всего лишь 13-е место. Интересно, что чемпионат страны среди юниоров тоже пройдет на Урале, в Перми. Возможно, это будет некоторым преимуществом для тех, кто здесь уже выступал, — можно привыкнуть к настоящей зиме и другому часовому поясу.