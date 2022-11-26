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Гран-при России

Сегодня, 11:30

«В Перми выбежать на лед точно не получится». Бетина Попова — об этапе Гран-при, Трусовой и судействе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Болельщик вышел на лед и подарил цветы Александре Трусовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Эксперт YouTube-канала «Кваксель» поделилась мнением о предстоящем заключительном этапе серии «Гран-при России».

В субботу стартует шестой и последний этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Мы собрались в студии с российской фигуристкой, тренером и хореографом Бетиной Поповой, чтобы оценить шансы участников и обсудить главные события в российском фигурном катании за последнюю неделю.

О снятии Петросян и конкуренции у женщин

— Жаль, что Аделя снялась. Девочка интересная, у нее программы классные. Да, она юна и в обхвате рисунка катка уступает. Она еще покажет взрослые программы. Если бы мы увидели на контрасте Лизу Туктамышеву и Аделию на одном старте — это были бы два разных подхода к фигурному катанию. Два разных стиля. Но Аделя свое возьмет, и здоровье поберечь — сейчас главное. Соня Муравьева очень хороша в этом сезоне, она интересна, показывает мягкое катание. Не думаю, что Лиза не видит в ней конкурентки. Но зная Лизу — она философски относится к победам. Фигуристы часто говорят, что катаются не для мест и побед, а для себя. К Лизе эта фраза точно относится целиком и полностью.

Про мужчин и обезболивающие

— У мужчин интересный этап, у них все старты интересные. У мальчиков вообще непонятно, кто должен выиграть. Классно, что они друг друга подстегивают. Мы вот с Лизой в четверг сидели считали претендентов на сборную следующего года. Ребят с четверными, которые реально могут попасть в команду, насчитали 11 человек. Женское одиночное не так интересно. (Смеется.)

На прошлом этапе должен был выигрывать Кондратюк, может быть, но... Он не мог пошевелиться в кровати, да, были проблемы со здоровьем. Я тоже часто выступала на обезболивающих. Марк — взрослый парень, в состоянии сам принимать решение. Есть врач сборной, группы, есть тренер, если это не новая история, тренер знал это. Решается обычно вместе. Я универсиаду на обезболивающих каталась, их было много. Даже выиграла. Я месяц вообще не ходила до нее, была тяжелая травма, надрыв ахилла. Так что снимала кроссовку и ковыляла по деревне универсиады. Гробим здоровье, и нам это нравится? Да.

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Об оценках в танцах и Худайбердиевой/Базине

— Думаю, в танцах в Перми 90 баллов не будет. А может, и будет... В Самаре это было неожиданно. Очень поднялись компоненты, судьи оценивают лояльно. Но для танцев нонсенс, когда люди улучшаются на такое количество баллов, это прямо удивительно. Я для себя вижу первой парой страны Василису [Кагановскую] с Валерой [Ангелополом]. В моем мире рядом Хавронина/Чиризано и Пасечник/Некрасов в этой тройке тусуются.

Лиза с Егором пока не показали того, что должна показать первая пара страны. Два падения в прокате — это танцы, тут нельзя так. На первом этапе они быстро упали, но встали, собрались. То, чем Лиза с Егором вроде бы должны выделяться — скатанностью на фоне молодых пар. И что меня выбило — они падали и очень долго не могли вступить, по шесть секунд ездили и пытались вернуться. Это очень серьезные ошибки, неприемлемые для танцев и скатанной пары. У них был сбой не только в ногах, но и между собой. В танцах мы нарабатываем каждый шаг, ты чувствуешь партнера. А у них виден разнобой, и это настораживает. Причем второй старт подряд — это грустно. Расслабили те самые 90 баллов? Это может сработать в обе стороны. К ним нет претензий по баллам, это не они их ставят. Потенциально они могут быть первой парой России и действительно набирать 90 баллов. Но у них нет коннекта, вопрос только в этих срывах.

Незнакомец вручает Александре Трусовой букет цветов.

О забеге фаната к Трусовой

— Я не могу вспомнить, чтобы фанаты выбегали на лед. Он так спокойно это сделал, все были шокированы. И не понимали, что делать. В каком уме это можно было представить? Для меня непонятно, почему не провели проверку льда. Зима, грязно на улицах, песок, реагенты. А он туда прошелся, обратно, серьезно натоптал. Может быть, причиной ошибок Софьи Самоделкиной была та самая грязь? Скорее всего. Не знаю насчет заливки льда, но выйти посмотреть состояние льда можно было. Но к такой ситуации никто не был готов. Никто не знал, что делать, когда человек вывалился на лед.

Я за безопасность фигуристов. Слушайте, почитайте комментарии про Трусову, даже сегодня на канале. Сколько про нее написали что-то неприятное? У каждой фигуристки есть люди, которые ее не любят. Хорошо, что человек пошел с добрым посылом. А если бы пошел с плохим? Сейчас в Перми очень много секьюрити, выбежать на лед точно не получится. Наши фигуристы в безопасности. Они особо не мешают. Нет такого, что в оцепление взяли каток.

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О Трусовой и Первом канале

— Я не очень осведомлена о причинах, и сложно без знания делать выводы. Но это показалось странным. Необычно, когда всех показывают в полный рост, а тут только лицо, что объяснимо — не показывают нашивку Первого канала, которую она сняла. Но это как-никак партнер федерации, причем хороший партнер, который участвует в организации турниров. Таких случаев точно еще не было.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Елизавета Худайбердыева/Егор Базин
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Большой шанс для Туктамышевой. Елизавета может догнать Валиеву на «Гран-при России»