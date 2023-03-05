Петросян низложила Валиеву. Российское фигурное катание захватило новое поколение

Финал национального Гран-при выиграла 15-летняя юниорка, которая попала на турнир благодаря снятию конкуренток.

Финал Гран-при

Женщины. Итоговое положение

1. Аделия Петросян — 255,01

2. Камила Валиева — 241,76

3. Елизавета Туктамышева — 241,61

Два главных турнира этого сезона выиграли 15-летние вчерашние юниорки — Софья Акатьева и Аделия Петросян. Этой фразой можно описать весь сезон — конвейер потянулся дальше, и даже Камила Валиева, которая казалась уникальным продуктом в этой линейке, оказалась не в силах противостоять напору новых звезд. Да, она не выбыла, а дважды заняла второе место — в этот раз каким-то чудом обогнав на 0,15 балла Елизавету Туктамышеву и 0,69 балла Софью Акатьеву. Но факт остается фактом — а Валиевой в апреле будет 17. Впрочем, если Акатьева и Петросян через два года также проиграют, никто не удивится. Смеем надеяться, что если они и останутся без золота, то на чемпионате мира. И проиграют другой россиянке, ведь квоты мы быстро вернем.

Еще один штрих к этой реальности: удивительно, но юниорское первенство России забрала фигуристка, которая старше их обеих, — Алина Горбачева. Не повезло только Самоделкиной — она родилась в феврале 2007-го, но стала 11-й из-за невероятного роста организма за последний год.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Аншлаг вопреки спекулянтам

А пока реальность другая. На финале «Гран-при», где собрались в одном месте все лучшие, короткая программа могла только подвесить больше вопросов, а не дать ответы. Если на этапах «Гран-при» были один-два фаворита, которые сразу убивал интригу, то здесь в субботу неожиданно на первый план выбежала юная Аделия Петросян, отобравшаяся в финал благодаря регламенту, который позволял добирать сборниц. Иначе ехать в «Юбилейный» должна была Мария Парамонова.

Валиева в короткой ошиблась на тройном акселе — и улетела на шесть баллов вниз, Туктамышева поймала зазор из-за каскада 3+2, Муравьева еле спасла приземление на самом сложном прыжке, а Акатьева упала без шансов. Все они были расставлены в логичном порядке, разве что компоненты вызывали небольшие вопросы, — но все могли догнать Аделию при первой же ошибке. Хотя та решила сразу оглушить топовым контентом — новый флип и два тулупа.

Произвольная программа в Питере наконец проходила при полных трибунах. То ли все спекулянты нашли желающих, то ли не успели закупиться на воскресенье, но субботние проплешины на трибунах заросли. На новый уровень вышли и подарки. Яметовой кинули шмеля — возможно, в честь родного ей екатеринбургского «Урала».

Судьи не смогли выбрать второго

Сильнейшую разминку открыла Алина Горбачева, которая сильно изменила свое положение в иерархии после юниорского первенства и столкновения со штабом Плющенко. Чемпионство, многочисленные интервью, а теперь и два четверных сальхова в программе — впервые в карьере! Которые сильно меняют отношение к ней судей. 228,85 — таких баллов она не получала никогда.

Но сегодня девушки были не намерены ошибаться в принципе. Оказалось, что 229 баллов — это лишь шестое место. Акатьева явно провела разбор полетов с Тутберидзе — и вышла на произвольную совсем другой. Аксель + тулуп, затем тулуп + аксель, снова аксель и снова тулуп — всего два слова, а в них заложено уже 50 баллов. В этот раз Этери улыбалась, но все равно высказала некоторые претензии. Софья будто ответила на критику: «Я все сделала!» Она действительно сделала почти все возможное, но осталась без медали.

Их забрала не Муравьева, которая вышла с одним тройным акселем. Видимо, дело в травме — визуально Соню вело, и казалось, она беспокоится за ногу. Горбачева вслед за Жилиной едва не обыграла главную ученицу Плющенко — на глазах у Яны Рудковской. Но на этот раз вопросов к судейству у штаба быть не может: Муравьеву оценили по достоинству — 233 балла.

А вот за серебро рубка пошла такая, что Валиеву, Туктамышеву и Акатьеву разделило 0,69 балла. Де-факто мнение судей разделилось. И не будь приземления в тройки на акселе у Туктика или ошибки на тулупе с акробатическим выездом у Акатика — серебра Камиле не видать. Впрочем, она сама успела упасть на лутце — зато больше не использовала капюшон.

Даниил Глейхенгауз, Камила Валиева и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева уступила первенство в России

После проката ее захлестнули особенные эмоции — Камила, возможно, самая удивительная российская фигуристка, умеющая менять смех на слезы и наоборот. Было не совсем понятно даже, почему именно этот прокат вызвал такие эмоции. Травма, тяжелая подготовка? Разбирательство — оно ведь может привести к тому, что прокат станет последним за долгие годы? Но это вряд ли, рассмотрение дела будет длительным.

Все это придавало трагедии финалу «Гран-при», который должен стать аналогом чемпионата России и действительно топ-турниром.

Но интригу убила Петросян. Она вколотила прекрасный четверной флип, впервые для себя на соревнованиях, и на этом можно было заканчивать. Ошиблась на одном из тулупов, затем зашла на тройной аксель во второй половине программы, что было лишним, и упала — но запас остался прочным. Своими четверными она обеспечила себе высокие компоненты (на 5 баллов больше, чем у Горбачевой) — так работает система в России. Фанаты с российскими и армянскими флагами могли ликовать.

У Петросян была возможность уже в этом году с таким контентом брать чемпионат мира, даже под армянским флагом. Но она берет финал «Гран-при», и миллион рублей.