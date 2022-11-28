Финал «Гран-при» без Петросян и Дианы Дэвис. Спортивный принцип важнее громких имен?

Хватит ли у федерации мужества признать итоги серии.

После завершения шестого этапа «Гран-при России» в Перми мы можем подвести итоги всей серии. Согласно результатам выступлений фигуристов, создается сводная таблица лидеров. Топ-12 по очкам будет в финале «Гран-при», топ-18 — на чемпионате России. По идее важнее всего спортивный принцип. То есть если по объективным или не очень причинам, не важно каким, кто-то из участников пропустил один или оба своих этапа серии, рассчитывать на попадание в финал он не может. Без такой драмы не обошлось, и если ФФККР будет следовать логике сухих цифр, то за бортом останется, например, звезда «Хрустального» Аделия Петросян. И это мы еще молчим про Диану Дэвис с Глебом Смолкиным, которых даже на ЧР быть не должно.

Петросян после снятия с «Гран-при» в Перми лишилась шансов на финал

Еще до старта соревнований в Перми стало понятно, что без эмоций подведение итогов «Гран-при России» не обойдется. Ведь за пару дней до прокатов с шестого этапа снимается Аделия Петросян. Свой первый этап в Сочи она в красивой манере выигрывает, не оставляя и шанса Александре Трусовой и Софье Самоделкиной. По рекорду сезона Петросян также хороша, ее обходят разве что Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. За победу в Сочи Петросян набирает 18 очков, и даже места в топ-6 в Перми ей было бы достаточно для прохождения в главную стадию. Однако с одним этапом шансы на топ-12 разве что теоретические. Они не оправдались, и Аделия осталась на 15-м месте. Вернее, у нее равное число очков с Марией Парамоновой, однако последняя выходит вперед за счет лучшей суммы баллов с двух этапов.

То есть даже решение выдать для Петросян wild card или возможные снятия других участниц будут смотреться нелепо — впереди Аделии по рейтингу еще две фигуристки. И здесь ФФККР попадает в классическую ловушку. Сначала объявляет о четких правилах отбора, а затем оказывается перед необходимостью поддержать важных для себя людей. Подобное мы уже проходили в 2020 году с Кубком России, когда в списки чемпионата страны добавляли членов сборной в ущерб тем, кто свое место на ЧР завоевал выступлениями на К убке. Петросян хотя бы на чемпионат страны уверенно попадает, на него 18 квот среди одиночниц. А вот Даниил Самсонов, которому тоже здоровье позволило выйти только на один этап, остался вне отборочной квоты.

Решения в обход спортивного принципа обнуляют соревнования

Тем более нет права на ЧР у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Какими бы ни были причины, по которым участники Олимпиады в Пекине не смогли добраться до России, свой шанс они упустили. А в регламенте этого сезона пометок про особый статус сборников нет. Как теперь поступит ФФККР, непонято. Ведь несмотря на то что эти рейтинги публикует сама же федерация (вернее, транслирует их через своего медиапартнера — Первый канал), комментарии ее руководство дает противоречивые. «В чемпионате России у нас участвуют те фигуристы, которые выходят с «Гран-при России», — утверждает и.о. президента ФФКР Александр Коган. — Если есть какие-то объективные причины того, почему ребята не смогли принять участие в двух или одном этапах, решать будут исполком и тренерский совет».

Коган сказал, что до ЧР еще много времени и других мероприятий. Только вот о каких мероприятиях идет речь, ведь крупных стартов, помимо чемпионата России по прыжкам, больше не будет. Но он танцоров не касается да и на отборочную систему точно не влияет. Но давайте еще раз оценим саму возможность допуска решением тренерского совета тех или иных спортсменов. Можно долго рассуждать о том, как для нас важны Дэвис со Смолкиным или Петросян. Однако, например, в ФИФА никто всерьез не предлагал вопреки спортивному принципу отправить на ЧМ футбольную сборную Италии, пусть она и действующий чемпион континента.

Фролова и Игнатов остались первыми запасными на финал

Проиграл свои матчи, уступил в отборе, причем не столь важно, каким образом, — значит, твое место заняли другие. Иначе все это переходит в разговоры о делении людей на категории. У нас и так есть система понятийного судейства, когда оценки выставляются не сколько исходя из того, что происходило на льду, а скорее из желания поддержать тех или иных спортсменов и тренеров. Так еще и итоги таких соревнований мы делим на ноль особым отношением к звездным фигуристам. А ведь есть среди них и те, кто не попал в топ-12, даже участвуя в двух этапах. Как, например, Макар Игнатов.

Игнатов провалил произвольную в Перми и в итоге на 13-й строчке стал первым запасным на финал. Выше Макара — менее известный Иван Попов. Вне финала и вице-чемпион Европы Артур Даниелян, а также Матвей Ветлугин. У девушек главной неудачницей стала Анна Фролова. Триумфальным возвращение ученицы Сергея Давыдова не получилось. Четвертое место в Самаре и только шестое в Перми — и вот она уже вне топ-12. По очкам Фролова вровень с Софией Захаровой. Но у последней лучше сумма баллов за два этапа, и поэтому Анна только первая запасная. В танцах на льду и парах, несмотря на более строгие правила отбора (в финал взяли только первые 10 дуэтов), серьезных потерь не было. Вернее, их нет среди тех, кто участвует в соревнованиях. А вот если Виктория Синицина и Никита Кацалапов внезапно решат поехать в феврале на финал «Гран-при», у них такого права не будет.

«Гран-при России». Общий зачет

Женщины

1. Камила Валиева — 36 баллов (486,38)

2. Елизавета Туктамышева — 36 (474,57)

3. Софья Самоделкина — 34 (436,60)

4. Софья Муравьева — 32 (469,61)

5. Софья Акатьева — 30 (462,05)

6. Александра Трусова — 30 (422,35)

7. Вероника Яметова — 28 (415,30)

8. Ксения Синицына — 26 (415,22)

9. Анастасия Зинина — 26 (406,68)

10. Алина Горбачева — 26 (400,20)

11. Ксения Гущина — 26 (386,96)

12. София Захарова — 20 (390,02)

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13. Анна Фролова — 20 (377,59)

14. Виктория Федянина — 18 (369,23)

15. Мария Парамонова — 18 (353,37)

16. Аделия Петросян — 18 (239,31)

17. Агнета Латушкина — 16 (340,93)

18. Виктория Нестерова — 12 (360,86)

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19. Полина Свириденко — 12 (343,75)

20. Софья Чаплыгина — 12 (338,94)

Мужчины

1. Дмитрий Алиев — 36 очков (554,58 балла)

2. Евгений Семененко — 34 (565,67)

3. Глеб Лутфуллин — 34 (531,76)

4. Марк Кондратюк — 32 (539,68)

5. Петр Гуменник — 32 (517,28)

6. Александр Самарин — 30 (526,08)

7. Андрей Мозалев — 28 (531,51)

8. Илья Яблоков — 28 (512,51)

9. Алексей Ерохов — 28 (484,17)

10. Михаил Коляда — 26 (507,73)

11. Артем Ковалев — 24 (471,55)

12. Иван Попов — 22 (438,43)

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13. Макар Игнатов — 20 (466,86)

14. Артур Даниелян — 20 (459,96)

15. Матвей Ветлугин — 18 (478,43)

16. Андрей Анисимов — 18 (452,35)

17. Владислав Катичев — 12 (416,71)

18. Роман Атояр — 12 (409,13)

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19. Владимир Ощепков — 10 (366,16)

20. Даниил Самсонов — 10 (222,35)

Пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 36 (485,02)

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 36 (467,64)

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 34 (457,43)

4. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 34 (438,66)

5. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 30 (436,04)

6. Юлия Артемьева/ Алексей Брюханов — 30 (428,91)

7. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — 30 (419,95)

8. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 30 (419,70)

9. Дарья Бояринцева / Роман Плешков — 28 (404,14)

10. Виктория Васильева / Роман Запорожец — 24 (359,96)

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11. Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев — 20 (381,20)

12. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — 20 (363,95)

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13. Варвара Черемных / Даниил Бутенко — 20 (361,83)

14. Мария Дыбкова / Алексей Хвалько — 20 (361,83)

15. Майя Шегай / Игорь Шамшуров — 14 (354,62)

16. Карина Акопова / Никита Рахманин — 12 (198,09)

17. Таисия Собинина / Илья Миронов — 10 (340,87)

18. Агния Свинцицкая / Владимир Следь — 10 (134,80)

Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/ Егор Базин — 36 очков (421,40 балла)

2. Аннабель Морозов / Дэвид Нарижный — 36 (402,14)

3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 34 (394,56)

4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 34 (387,63)

5. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 32 (390,05)

6. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано — 30 (381,91)

7. Елизавета Пасечник / Максим Некрасов — 30 (375,25)

8. Полина Усова / Михаил Антонов — 26 (336,81)

9. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 24 (342,69)

10. Александра Кравченко / Александр Шустицкий — 24 (331,79)

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11. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 22 (276,85)

12. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 22 (248,04)

13. Александра Прокопец / Александр Васькович — 20 (318,83)

14. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 20 (311,95)

15. Елизавета Кириллова / Марк Чегодаев — 18 (252,97)

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16. Влада Павленина / Александр Алексанян — 14 (308,71)

17. Екатерина Храбрых / Мирон Суслов — 14 (282,61)

18. Александра Буторина / Никита Сборик — 12 (102,19)

19. Софья Карташова / Илья Карпов — 8 (276,47)

20. Яна Трубинова / Владислав Шевнин — 1 (110,36)