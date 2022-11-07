Кровь у соперницы Валиевой, экс-партнеры не хотели жать руки. За кулисами Гран-при в Казани

Что интересного было в столице Татарстана, помимо выступления Камилы.

Этап российской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Казани официально завершен. Про феномен Камилы Валиевой в ее родном городе мы уже говорили много. Сейчас надо вспомнить и про других фигуристов. Ведь в Татарстане было немало интересного и кроме бенефиса олимпийской чемпионки. Взять хотя бы Веронику Яметову, которая реактивно (и неожиданно для всех) приехала на турнир и стала лучшей после той, с которой сегодня соревноваться практически невозможно. Или турнир танцоров, где вокруг противостояния Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов так искрило, что можно было спичку зажечь. О главном — в обзоре «СЭ» с места событий.

Аннабель Морозов: «Я же не выгляжу как мужик — все нормально»

Перед стартом третьего этапа «Гран-при» пару Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный называли безусловными фаворитами турнира. Все-таки дочку Николая Морозова и с Андреем Багиным считали едва ли не самой перспективной партнершей страны. В то же время Нарижного выделяли среди прочих, когда он катался с Елизаветой Шанаевой. Поэтому рано или поздно и возникла идея их свести вместе.

Судьба Шанаевой выглядела не самой завидной. Она стала кататься с Павлом Дроздом, который выходит на лед уже со своей шестой партнершей... Поворот судьбы и первый крупный старт пары Шанаева/Дрозд пришелся на Казань, где они столкнулись лоб в лоб с Морозов/Нарижным. И в моменте были даже выше Аннабель и Дэвида. О результате соревнований они узнали от журналистов в микст-зоне. «Не будем кокетничать, что нам не важна победа — заявила Шанаева. — Но все еще впереди. Отыграемся».

Морозов/Нарижный в свою очередь неохотно говорили об итогах соревнований и пытались показать, что им на конкуренцию как с Шанаевой и Дроздом, так и другими наплевать. Поэтому с гораздо большим интересом они рассказывали о том, как правильно писать их фамилии. Мама Аннабель француженка, поэтому у нее в паспорте пишется на европейский манер без окончания. Но в России это выглядит так, будто она мужского рода. Но Аннабель настаивает на том, что нужно как в паспорте. «Правильно Морозов. Без окончания, — отмечает она. — Не надо писать МорозовА, всем скажите. Я знаю, что это странно звучит в России. Но это необычно, фишка моя. Я же не выгляжу как мужик!». Пояснил, как правильно писать имя, и Нарижный. Дэвид — через Э, поскольку он украинец из Харькова. Однако украинский уже не помнит, со школьных лет прошло много времени.

Дэвид Нарижный и Аннабель Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тарасова и Морозов снова могли проиграть молодым

Самое интересное началось немного позже, когда пары встретились на церемонии награждения. Есть обязательная церемония с пожиманием рук призеров, но Шанаева и Нарижный до последнего пытались ее избежать. Для галочки отметились, но отношение друг к другу показали. В парном катании не менее напряженная обстановка. Конечно, фаворитами считались Евгения Тарасова и Владимир Морозов, но Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым и Юлия Артемьева/Алексей Брюханов подобрались к ним максимально близко. Что интересно, для Колесова и Кадыровой Тарасова и Морозов — кумиры детства. «Это те ребята, катание которых просто завораживает, — отмечает Колесов. — Ты смотришь не как соперник, а как спортсмен, мечтающий кататься похоже, так же уверенно, с таким же мастерством. Все-таки Женя и Вова катаются вместе уже 10 лет, а мы полгода. На них смотришь и понимаешь, что эта та пара, на которую стоит равняться».

Кадырова и Колесов выдали все что могли. Стоило Тарасовой и Морозову ошибиться — все могло повернуться иначе. Но Евгения и Владимир уже доказывали, что умеют собираться, когда надо. И второй подряд сенсации все же не произошло. «Все люди, все вправе допускать ошибки. Это не показатель. Случилось такое и случилось. Никто не застрахован», — верно отметила Кадырова. Зато все повернулось в мужском одиночном. Дмитрий Алиев собрался и впервые за много лет выдал три четверных кряду, хоть и не обошелся без помарок.

А вот Андрей Мозалев после отличной короткой не смог найти в себе силы выдать вторую чистую программу за два дня. Алиев проникся эмоциями и даже поцеловал лед — это теперь его новая фишка. «Перед прошлым турниром в Москве засыпал или просыпался с мыслью, что надо благодарить место, где выступаю. Лед скользкий, в нем много дыр. Он отчасти помогает тебе существовать», — объяснил свой поступок Дмитрий.

Валерий Колесов и Ясмина Кадырова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приятно удивили Алиев и Вероника Яметова

На самом деле в случае с Алиевым все было на тоненького — он мог сняться с произвольной. На тренировке опять получил травму, обострилось старое повреждение. «После разминки думал, что-либо снимаюсь, либо борюсь до конца, — добавил Алиев. — Этот момент мне очень сильно помог. Я бы сфокусирован на том, как сделать так, чтобы не заболело. Я понял, что способен бороться, когда сделал четверные прыжки». У девушек для того, чтобы была интрига за победу, неизвестно что должно было произойти. Видимо, снятие Камилы. Зато вот за второе место борьба была до конца. Изначально Ксения Синицына должна была выходить на серебро без проблем, но внезапно из Екатеринбурга решила приехать Вероника Яметова. И покорила всех, давно мы не видели таких классных фигуристок из регионов! А если еще и тройной аксель выучит!

«Был небольшой недочет на каскаде аксель-тулуп и на лутц-ойлер-сальхов. А так всё, в общем, нормально. Немного волновалась за аксель-тулуп. Почему-то сомневалась», — отметила она. О пьедестале и тем более борьбе за победу она не думала, зато с нужным настроем выдала едва ли не лучшие прокаты в жизни. Синицына в целом также не ошибалась и была привычно хороша в эстетике. Особенно ей пошла на пользу работа с хореографом Марией Касумовой, которая поставила ей Баха. Но Ксении критично не хватает прыжкового контента, а с ультра-си пока не идет. «Буду выступать, пока на меня смотрят болельщики, — отмечает Синицына. — А сейчас просто радостно, что всё закончилось. Так ждала, когда всё закончится и я смогу вздохнуть, что всё сделала». На одном из вращений она даже царапнула палец, но даже глазом не моргнула — забинтовала и пошла дальше.

Ксения Синицына. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гран-при России. Этап в Казани

Женщины

1. Валиева — 241,72

2. Яметова — 210,34

3. Синицына — 207,55

Пары

1. Тарасова / Морозов — 236,36

2. Кадырова / Колесов — 224,95

3. Артемьева / Брюханов — 214,31

Танцы

1. Морозов / Нарижный — 202,57

2. Шанаева / Дрозд — 198,45

3. Пасечник / Некрасов — 182,30.

Мужчины

1. Алиев — 280,95

2. Мозалев — 272,71

3. Попов — 243,28.