Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей

Камила выиграла, несмотря на противоречивые новости о своем будущем.

Гран-при России. 1-й этап

Женщины

1. Камила Валиева — 83,92.

2. Софья Акатьева — 72,70.

3. Анастасия Зинина — 70,19.

Танцы

1. Аннабель Морозов/Девид Нарижный — 81,90.

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 75,58.

3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 48,46.

Вообще сегодня исторический день для российского фигурного катания — первый в истории этап «Гран-при России». Услышали звуки фанфар? Вот и я нет. И их действительно нет, в отличие от суслика из легендарного фильма ДМБ. «Мегаспорт» сегодня был заполнен наполовину — верхний ярус закрыли, потому что билеты не брали. Цены пришлось снижать. Если раньше я, подходя к «Мегаспорту», обычно слышал «нет ли лишнего билетика?», то теперь «лишний билет не нужен?». Неприятный звонок.

Сейчас для федераций особенно велик соблазн закрыться в коконе, написать на нем «кабы чего не вышло» и жить этим. Кодекс этики похож на первый симптом. Главная героиня на этом этапе, конечно, Валиева. И вот она как раз классно показала, как можно реагировать на вопросы по теме, которую не хочется поднимать.

Дуэль Акатьевой и Валиевой не получается

Тем более что не до конца было понятно, выйдет ли Камила на лед. По поводу статуса действующей олимпийской чемпионки в команде есть официальная информация от гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой — вердикт в октябре. Дальше только вопросы. Поскольку окончательное решение останется «секретным», непонятно — оно уже есть и поэтому Камила выступает? Или вердикт не вынесен, ведь октябрь еще не закончился? Или вынесен, но фигуристка оправдана?

Так или иначе, но Валиева вышла. И в прекрасном настроении. Реально вызывает уважение, какую психологическую работу она провела над собой, чтобы вот так улыбаться и смеяться в интервью Максиму Транькову или после выхода со льда.

Оценки могли вызывать улыбку — 84 балла без тройного акселя. Откровенно говоря, много даже для внутрироссийских соревнований. Но поскольку международных сейчас для россиян нет, сравнениями можно и не заниматься. Вообще изменить систему подсчета вместо километра вернуть версту и так далее. Валиева не делала тройной аксель (объяснила, что в постолимпийском сезоне не нужно спешить), но свой «дупель», флип и лутц+тулуп исполнила безукоризненно.

Кому важны оценки Валиевой, так это ее преследовательницам. Акатьева была совсем не идеальна. И с тройного акселя упала, недокрутив — потому и упала. Да и остальные прыжки были невысокие. Кажется, будто уже недалеко гуляет пубертат, хотя Соне только недавно исполнилось 15. Но ей объективно тяжелее, и эмоции после проката были показательны. Лучшая российская юниорка схватилась за голову и была явно раздосадована.

Потому что от Валиевой она аж в 11 баллах. У Софьи посильнее контент в произвольной, но если Камила вернула четверной тулуп (судя по видео с тренировок — да), то догонять будет тяжело. На кону 300 или 500 тысяч рублей — за второе место или победу соответственно.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сенсация Зининой и 200 тысяч за 48 баллов

Впрочем, в борьбу может вступить и Анастасия Зинина, которая сенсационно после короткой программы находится в 2,5 балла от Акатьевой и пробила отметку 70. Стойкое ощущение, что это связано с катанием в школе «Армия фигурного катания», руководитель которой Антон Абдурахманов возглавил московскую федерацию. Нет, не обнуляем работу Алексея Василевского и Юлии Лавренчук, которые здорово перестроили Настю после ухода от Плющенко. Но на таком фоне 52 балла другим девушкам, из регионов, за такой же контент выглядят странно. Третье место, кстати, это 200 тысяч рублей. Тоже серьезные деньги. Тренеру, скорее всего, достанется 30 процентов, налоги придется заплатить, но все равно серьезные. Даже суровые.

Еще показательнее ситуация с призовыми в танцах, где участвуют всего четыре дуэта. Первый, Аннабель Морозов и Девид Нарижный, набрал 81 балл — в отсутствие лидеров нужно подтаскивать новые пары, что объяснимо. Гроза авторитетов из юниорского катания Кагановская/Ангелопол — вторые с 75 баллами.

А вот третьи — фигуристы Матвейшина/Субботин из кировской школы «Дымка». Они набрали 48,46 балла — почти в два раза меньше, чем лидеры. Но представляете, насколько им важно взять эти 200 тысяч — или тем, кто идет рядом четвертыми? Как справедливо сказал в недавнем интервью Евгений Плющенко, любой труд должен быть оплачен. Здорово, что федерация это делает.

Камила Валиева со своими тренерами. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что сказала Валиева?

Но даже важнее проката было, что же скажет Валиева о своем статусе. Беспрецедентный случай — засекречен не только ход процесса по делу об антидопинговом нарушении, но и вердикт. Так Валиева оправдана? Ее результаты на этапе будут учтены или потом аннулируют?

Сама она сегодня была весела и на вопросы отвечала интересно, с душой.

— С какими эмоциями ты катаешь свои программы?

— В произвольной программе я рассказываю свою историю. Да, внешне все нормально, но внутреннее она останется со мной в любом случае. Ты просто снимаешь один свой слой, выходишь, рассказываешь. Короткая программа — что-то свое, родное, в которой я могу спокойно отдаться своим ощущениям.

— Разбирательство на тему Олимпиады, которое сейчас идет...

— Вообще не буду ничего про это говорить.

— Не будешь, потому что знаешь вердикт? Или просто нет желания? Ты же говоришь, что проживаешь историю.

— Дяденька Дмитрий Кузнецов, мы вас хорошо знаем. Это было очевидно, что я не буду вообще ни на какие вопросы отвечать.

— Но это же все обсуждают.

— Нет-нет, все, все.

— Сказали тебе, что не будут, — подытожила пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

— Говорят, что все последние короткие программы у тебя в одинаковом стиле. Что ты сама думаешь по этому поводу?

— На олимпийский сезон мы брали ту тему, которая знакома, в который мы уверены. Сейчас это все равно немного другое — да, родное, но дорожка под быструю музыку. Безусловно, я очень хочу какие-нибудь образы и под быструю музыку или еще что-то. Это все будет, просто еще нужно время.

А выступлением Камила удовлетворена (еще бы не быть, когда ставят 84 балла):

— Я довольна прокатом. Сегодня из-за адреналина было немного тяжело, потому что давно не выступала. Но это очень круто, что я снова здесь, снова на соревновательной арене. Почувствовать это — безусловное счастье.

— Снова двойной аксель вместо тройного. Как продвигается работа над трикселем?

— Прошел всего месяц, у меня была травма. Я очень рада, что собираю четверной тулуп на тренировках, прыгнула опять. Нужно двигаться потихоньку. Здоровье сейчас важнее. Нет спешки. Постолимпийский сезон — это всегда не про быстрее и сильнее.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Насколько сильны соперники на «Гран-при»?

— Я никогда не любила об этом говорить и сейчас не буду оценивать. Я здесь, вопросы про меня.

— Почему решила поменять платье в короткой?

— Оно мне не нравилось. Я же девочка. В прошлом году было сиреневое платье. Там больше светлое, тут — темное. Не знаю, как так получилось, что похожие цвета.

— Болельщики достаточно быстро разгадали слово «Вера» в начале твоей программы. Не хочешь теперь зашифровать новое слово?

— Думала об этом, хотела на Кубке Первого канала поменять. Но теперь ждите в Казани новое слово, — сказала Камила.

Ну что ж, это уже заявление. Получается, в Казани Валиева выступит? А этот этап, напомним, уже в ноябре.