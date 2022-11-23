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Гран-при России

23 ноября, 17:00

«Произвольная программа Камилы не вызвала у меня негатива». Радионова — о Трусовой и Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Призер чемпионата мира поддерживает обеих.

Елена Радионова — человек для нашего фигурного катания особенный хотя бы потому, что она второй в истории получила почетный знак от федерации за достижения в фигурном катании — тогда его еще вручал Александр Горшков. Можно сказать, намечается своеобразный аналог Зала славы (первой была Аделина Сотникова).

В этом сезоне Елена поставила обе программы Веронике Жилиной — нашей лучшей юниорке, если не считать Софью Акатьеву, выступающую на взрослом «Гран-при».

Корреспондент «СЭ» встретил ее на вечере в «Ангелах Плющенко», где открывался новый бутик детской одежды, и экс-фигуристка была образцом профессионализма — несмотря на праздничный фуршет, пила воду. Мы поговорили с Радионовой о ее планах и мнении о главных событиях сезона.

Александра Трусова.

Чтобы прыгать тройные, нужна мотивация

— Елена, когда ваш следующий показательный номер на соревнованиях? Соскучились по вашим вращениям.

— Вращениям? Но не прыжкам, да? (Смеется.) Да, прыжков на последнем выступлении не было, но на самом деле мне кажется очень интересным формат турнира шоу-программ. Может быть, я на нем выступлю. Каких-то запланированных показательных пока нет.

— Но двойной вы же прыгаете?

— Двойные — конечно. С тройными... Будет непросто, надо подготовиться. Тут нужна мотивация.

— А «Ледниковый период» рассматриваете?

— Когда-нибудь в теории можно. Если партнер будет надежный. (Смеется.) Слышала, что Илья Авербух хотел собрать всех одиночниц. Но, как мы видим, пока не собрал.

— Но вы пьете воду, держите себя в форме. Зачем? Можно же расслабиться после спорта.

— Ну и что, что я не в спорте? Мне просто хочется хорошо выглядеть. И я себя прекрасно чувствую.

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— У вас сейчас главная работа — тренерская?

— Да, как хореограф. Ставлю программы детям (Радионова поставила обе программы Веронике Жилиной. — Прим. «СЭ»), веду шоу Евгения Плющенко, ну и есть еще пара проектов.

— Как вам наш «Гран-при»? Самара получилась очень насыщенной.

— Вот-вот, я уже забыла, какое событие вообще последнее, их столько происходит!

— Ваши фанаты никогда не выбегали на лед, чтобы подарить букет?

— Нет, такого не было. По Саше [Трусовой] было видно, что она тоже очень удивилась. По идее там должна быть охрана, которая обязана следить за этим. Поэтому очень странно, что так вышло.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Саше просто надо дать время

— Чего не хватает Трусовой? Вы же как профессионал видите, что ей тяжело дается.

— Это понятно, потому что олимпийский сезон был сложным. После этого вообще, мне кажется, нужно собраться, найти в себе силы дальше кататься. Конечно, она выросла, сильно изменилась. У нее как раз ключевая стадия взросления. Сейчас у многих девочек такой период. Ей просто надо дать время, не давить на нее, пусть кайфует от того, что она делает. Она с таким стальным характером, что я уверена — у нее все еще будет.

— Что вам вообще запомнилось по итогам этих двух-трех месяцев сезона?

— Наверное, выступления Трусовой и Валиевой. Интересно, как они чувствуют себя после Олимпиады. Некоторые после нее заканчивают, они — продолжают кататься. А остальное... Каких-то ярких событий не вспомню. Мальчиков я не успеваю посмотреть.

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— Как вам произвольная программа Валиевой?

— Я была в зале во время контрольных прокатов, первый раз ее увидела, и тогда меня взяло. Знаю, у многих это вызвало какие-то негативные эмоции, но главное, что она зацепила. Мурашки по коже. Ситуация действительно очень громкая, и я не могу сказать, что во мне эта программа вызвала негатив. Скорее сопереживание.

— Нет ощущения, что «Гран-при» — это просто Кубок России с другой вывеской?

— По большому счету да. Здорово, что есть старты, но нашей федерации надо еще больше работать над пиаром, над зрелищностью.

Фигурное катание
Александра Трусова
Елена Радионова
Камила Валиева
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