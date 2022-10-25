«Валиева находится на пути к нужной форме». Наталья Бестемьянова — об итогах первого этапа «Гран-при России»

Олимпийская чемпионка подвела итоги турнира «Золотой конек Москвы».

В минувшие выходные в Москве прошел первый этап российской серии «Гран-при». В женском турнире, который стал первым стартом для Камилы Валиевой после олимпийского сезона и дебютом для юниорки Софьи Акатьевой во взрослых соревнованиях, обошлось без интриг — победу ожидаемо одержала действующая чемпионка России и Европы.

Лидер после короткой программы в мужском турнире Михаил Коляда неожиданно провалил по всем фронтам произвольную, чисто исполнив только один прыжковый элемент и потеряв уровни даже на дорожке шагов и вращениях.

В парном катании вчерашние юниоры Наталья Хабибуллина и Илья Княжук сенсационно обыграли один из самых опытных и сильнейших дуэтов страны — Евгению Тарасову и Владимира Морозова. А в танцах Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный победили на первом совместном турнире.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях от выступлений, прокомментировала прокаты наших лидеров и высказалась о судьбе российских танцев на льду.

Акатьева каталась очень проникновенно

— Как вам выступление Камилы Валиевой?

— В целом она находится на пути к нужной форме. Камила еще не вошла в кондиции. Мы видели прекрасный четверной на разминке, но он ей не удался в произвольной программе. Поэтому, конечно же, она, наверно, недовольна своим прокатом.

— Она будет снова прыгать четверные? На тренировках уже прыгает.

— Мы же видели, что Камила пыталась — на разминке перед соревнованиями. И это уже совсем другое дело, это не тренировка. Она вставила четверной в программу на соревнования и упала с него. Поэтому это разговор месячной давности, будет ли Валиева снова их прыгать. Сейчас все совсем по-другому.

— Ее победу можно назвать закономерной? Второе место заняла Софья Акатьева, которая прыгнула два четверных прыжка, тройной аксель.

— Второй четверной Акатьевой был недокручен. Я думаю, что на нем даже галку в протоколе поставили. Она прыгнула прекрасный тройной аксель, секвенцию четверной тулуп — двойной аксель. И вообще каталась очень проникновенно. Софья выиграла у Валиевой произвольную программу.

— Все решила именно короткая программа?

— Конечно. Если Акатьева будет делать тройной аксель в короткой, а Валиева не восстановит четверные и тройной аксель, то Камила будет проигрывать. Понятное дело: для того чтобы все восстановить, ей нужно набрать форму.

Софья не очень удачно попала по возрасту, выступления на взрослых международных турнирах, если они будут, ей светят не скоро. В этом году она не может на них претендовать, потому что ей только исполнилось пятнадцать. На следующий — тоже нет, потому что увеличивают возраст. И так же будет, когда ей исполнится семнадцать. Она, так сказать, очень неудачно по месяцам родилась, и ей еще не скоро во взрослые.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тарасова и Морозов должны озаботиться исполнением элементов

— Кто из мужчин вам больше всего понравился на этом старте?

— Ну, как говорится, сделал по элементам больше всех Дмитрий Алиев. И это абсолютно закономерно, что именно он и выиграл. Но он тоже ведь не избежал ошибок. Просто параллельно шел в этап «Гран-при ISU» в США. Турнир, где американец Илья Малинин прыгнул четверной аксель. И вообще исполнил столько квадов!

Фигуристы катаются не только для нашего зрителя, телевидения. Мы готовимся к тому, что нас выпустят, все равно держим это в голове. Дай бог, чтобы выпустили и мы снова выступали на международных соревнованиях. Но наши мужчины не могут конкурировать так.

— Что вы думаете о выступлении Михаила Коляды?

— Я ничего про это не думаю. Не хочу про это говорить.

— А что вы скажете о поражении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова? Они провалили произвольную и стали вторыми.

— Я думаю, что они должны озаботиться исполнением элементов. Женя и Вова не сделали ни одного прыжка чисто, ни одного выброса.

— А победу одержали дебютанты взрослых соревнований — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

— Это огромный успех, и абсолютно не случайный. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат России среди юниоров. И очень часто юниорские пары врываются во взрослые! Тут нет ничего удивительного. Ничто не стоит на месте, нельзя за прежние заслуги давать первые места.

Когда я вчера уходила после соревнований пар, некоторые специалисты говорили, что очень сильно наказали Тарасову и Морозова. Очень многие были такого мнения о судействе. Я так не считаю. Если ты на высоте, являешься одной из первых пар России, то нельзя выходить в таком виде. Ну как? Они абсолютно были несобранны.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На чемпионате мира наши танцы были бы далеко

— Танцы — наверное, одна из самых интригующих дисциплин фигурного катания, так как лидеры не выступают, катаются новые пары и бывшие юниоры. Что будет с танцами в будущем?

— Все пары будут бороться, конечно, на чемпионате России. Сегодня нет явного лидера, я его не вижу. Это будет видно, когда пройдут этапы «Гран-при России». И вот уже там станет, наверное, понятно. Потому что дуэты будут активно развиваться эти два с половиной месяца до чемпионата России.

Есть новые дуэты, они все это время будут тренироваться. И я надеюсь, что пройдут интересные соревнования. Но вообще грустно. Грустные факты. Если бы сегодня надо было ехать на чемпионат Европы или мира, мы были бы очень далеко.

— Как вам пара Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, которые одержали победу на первом совместном турнире?

— Я считаю, что очень удачный союз. Меня абсолютно потряс Дэвид. Я хорошо его знаю, часто бывала на тренировках, когда он тренировался с другой партнершей. Всегда было видно, что Нарижный — очень перспективный, хороший партнер. Но как он вырос за эти полгода, что мы его не видели! Это потрясающий результат, очень здорово. Конечно, им есть над чем работать. И я уверена, что они будут работать и расти. Так что болею за них.

— А как вам выступление Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола? Многие высоко оценили их произвольный танец.

— Они мне очень нравятся. Я поздравляю Анжелику Крылову с такой современной программой. Знаете, это будущее! Они пока не могут соперничать взрослыми парами: у них все-таки есть маленькие ошибочки и недочеты. Такие технические, юниорские. В этом году им трудно конкурировать, хотя Василиса и Валерий тоже будут расти, у них есть два с половиной месяца. Это очень перспективная пара на будущее, очень интересная.