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Гран-при России

Сегодня, 17:55

«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Российская фигуристка Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Российская фигуристка Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Российская фигуристка Вероника Яметова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Самый атмосферный этап «Гран-при».

Фигурное катание. «Гран-при России». 3-й этап
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева — 83,30
2. Вероника Яметова — 75,90
3. Ксения Синицына — 70,54
4. Мария Парамонова — 63,29
5. Виктория Нестерова — 62,25

Этап российской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Татарстане подходит к своей ключевой ноте. Наконец-то на лед казанского Дворца спорта вышли главные российские звезды. В том числе местный кумир и олимпийская чемпионка Камила Валиева. Валиева делала свои первые шаги именно на этой арене и вернулась сюда спустя много лет. Уже в новом статусе и с огромной фанатской базой, которая своим количеством застала местный оргкомитет врасплох. О феномене любви к Камиле в родном городе и невероятном ажиотаже вокруг ее первого турнира в республике за долгие годы рассказываем с места событий.

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Большой интерес к «Гран-при» привел к борьбе за билеты в домовых чатах

Наконец-то серия российского «Гран-при» вызвала ажиотажный интерес! Билеты на казанский этап раскупили практически полностью еще за пару дней до старта. В продаже перед короткой программой оставались разве что самые дорогие — с ценником от двух тысяч рублей. Поэтому многие, желавшие попасть на фигурное катание, но подумавшие о билетах в последний момент, столкнулись с проблемой. Про возможность прохода «через своих» и другие полулегальные способы спрашивали везде: от крупных городских пабликов в соцсетях до домовых чатов. Еще раз сетуем на то, что в ФФККР не посчитали нужным потратиться на «Татнефть Арену»... Ведь опасения, что город не сможет собрать полный десятитысячник, похоже, были напрасны. Есть как минимум один человек в этом виде спорта, на которого в Казани будет аншлаг.

Старый Дворец на Московской с огромным трудом даже свои три тысячи переваривал — это для него предельная нагрузка, которую эти стены не видели, пожалуй, с решающих игр чемпионата России по хоккею в 1990-е. Тот же «Ак Барс» тут практически не играет с 2004 года. Поэтому и работники арены с наплывом людей не справлялись. Перед началом прокатов танцевальных дуэтов рядом с ареной выстроились огромные очереди, которые начинались с фойе, а заканчивались у ЦУМа и «Пирамиды» напротив. Поэтому когда соревнования начались, казалось, что обещанного аншлага не будет. Все потому, что огромная часть болельщиков первый час соревнований пропустила и вместо этого наслаждалась казанским ноябрем. После того как журналисты обратили внимание на проблему, от двухэтапного режима проверки службы безопасности отказались и открыли дополнительные входы на арену.

Валиева наконец-то почувствовала себя спокойной и счастливой

Несчастные, не успевшие на танцы, пропустили интересную дуэль между двумя бывшими партнерами — Елизаветой Шанаевой и Дэвидом Нарижным. Между ними всего два балла разницы, и главные баталии еще впереди. В женском одиночном изначально было понятно, что есть Валиева — и все остальные. Но в очередной раз хочется похвалить ФФККР за распределение ребят по различным этапам. Привезти Валиеву в родную Казань было гениальным ходом, который вдохновил как саму фигуристку, так и зрителей. Такой атмосферы, как на прокате Камилы, фигурное катание не знало, пожалуй, с доковидных времен. Огромные растяжки с плакатами, сотни игрушек на льду, световые перформансы. Скоро фигурные фанаты по своей активности футбольных коллег догонят! «Мои фанаты самые креативные, чего только ни придумают», — отмечала Камила. Пожалуй, впервые ее спрашивали в микст-зоне не про Пекин и карьерные сложности, а сама фигуристка была рада отвечать на вопросы.

В Казань она приезжает регулярно, как минимум на праздники. Здесь живет ее бабушка и другие родственники — все были на арене. Но вот кататься и выступать в Татарстане — это редкость. Можно вспомнить разве что шоу Этери Тутберидзе, но оно было на большой ТНА. В родном Дворце спорта, где она делала самые первые шаги в фигурном катании, Валиева не была почти десять лет. «Эмоции невероятные! Такая домашняя атмосфера тут, я очень обрадовалась, что в Казань в этом году приехала, — признается Камила. — Тут все мои близкие, разве что тетя не смогла прийти. Столько родственников, что не всех я даже знаю». По словам самой Валиевой, впервые с того самого февраля она каталась раскованно, в удовольствие. Для себя и зрителей. Раньше, как говорит, не то чтобы бегала за прыжками, но была излишне сконцентрированна, и это не всегда шло на пользу, как минимум в эстетике и восприятии проката.

Российская фигуристка Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Российская фигуристка Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Синицына и Яметова удивили, но не на фоне Камилы

Единственный нюанс, за который Валиеву можно (и, наверное, нужно) пожурить, — каскад лутц + тулуп. Камилу повело на первом прыжке, как она отмечает — обычная ошибка. И второй элемент пришлось уже спасать. «Корпус перекинула и потом уже вытягивала элемент, — добавила она. — В прошлом сезоне перетяжкой вытягивала хорошей, сейчас ее нельзя делать. Рада, что вообще сделала этот прыжок». В кис-энд-край эмоции были положительные, но не сказать об этом нюансе Этери Георгиевна не могла — иначе не была бы самой собой. Она назвала каскад «интересным» и сказала, что Камила сорвала у нее несколько нервных клеток. Как у всего зала, который едва ли не полным составом был за Валиеву. На трибуне среди прочих была и Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка специально прилетела в Казань, чтобы посмотреть на удивительную фигуристку, и долго потом ей аплодировала.

Неизвестно, удалось потом Валиевой и Набиуллиной в кулуарах пообщаться. А вот простым болельщикам — точно нет, хотя они очень хотели. Самым популярным вопросом к охране был: где и как можно встретить Камилу? Возможно, она еще и решит выйти к фанатам, но не сейчас. Впереди произвольная, где на самом деле есть неплохие конкурентки. Сами по себе Ксения Синицына и Виктория Яметова выдали прекрасные выступления, другое дело, что после проката Валиевой в Казани им трудно было на что-то рассчитывать выше второго места. Особенно удивила Яметова. Ее вообще изначально не должно было быть в Казани, она приехала в Татарстан после того, как с этого этапа снялись Софья Муравьева и Дарья Усачева. От нее мало кто ждал, но Вероника обошла даже Синицыну. Которая пока что только возвращается в большой спорт после долгого перерыва.

Фигурное катание
Вероника Яметова
Камила Валиева
Ксения Синицына
Этери Тутберидзе
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