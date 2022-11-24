Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель

Фигуристка готовится к прыжковому турниру.

Начало сезона для Камилы Валиевой получилось неоднозначным. С одной стороны, две победы в двух этапах «Гран-при России», с другой — ни одного удачного элемента ультра-си на соревнованиях. Физические и ментальные сложности давали о себе знать, и ряд экспертов утверждали, что в прежней отличной форме мы девушку больше не увидим.

Но, к счастью, эта ситуация оказалась не такой критичной, как на первый взгляд. По крайней мере, на тренировках Валиева вернула и тройной аксель, и четверной тулуп. А насколько элементы стабильные, мы сможем увидеть уже через неделю, ведь олимпийская чемпионка собирается в Санкт-Петербург на чемпионат России по прыжкам.

Камила выиграла старты этого сезона без единого ультра-си

Негласный девиз Камилы Валиевой в текущем сезоне — доказать всем, что прежние проблемы в прошлом. Однако действия порой говорят об обратном. Программа о Пекине-22, настойчивые и неудачные попытки исполнить четверной на соревнованиях...

У других участниц последней Олимпиады также не все просто. Анна Щербакова на правах триумфатора Игр взяла небольшую паузу в соревнованиях, Александра Трусова пытается перезапустить карьеру у Светланы Соколовской. А на фоне других соперниц Валиевой даже и ультра-си не сильно нужны, разве что на первом этапе «Гран-при России» в Москве ей составила серьезную конкуренцию одногруппница Софья Акатьева.

В теории Камила может даже и чемпионат страны выиграть без единого квада, достаточно только отшлифовать до идеала программы и откатать без сучка и задоринки. Но вот только воспринимаются прокаты без сверхсложных элементов от уникальной фигуристки все равно иначе.

Валиева уже приучила нас, что открывает новые грани возможного, и поэтому видеть от нее сухой результат мало. Девушка и сама это понимает, иначе как еще объяснить две попытки зайти на четверной тулуп после произвольной в Казани? Камила стремилась показать, что все нормально и квад при ней. Не удалось, однако впереди будет еще одна возможность. Валиева заявилась на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге, и вот на этом турнире ультра-си ей будут нужны как никогда.

Для начала уточним один момент. В Сети возникли разногласия, насколько вообще корректно допускать казанскую фигуристку до старта, ведь по регламенту умеют право участвовать только спортсменки, исполнившие хоть раз сложный элемент на положительные GOE на стартах этого сезона. В регламенте есть сноска — члены основного состава сборной России допускаются без дополнительных условий.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тройной аксель восстановили за неделю до старта прыжкового чемпионата

Так что участие Валиевой в прыжковом турнире вполне легитимно. Другой вопрос: насколько девушка будет готова бороться с Акатьевой и Самоделкиной, Трусовой, Туктамышевой и другими? «Все зависит от меня. Какие прыжки буду исполнять, не знаю. Явно не четверной лутц сразу через месяц. Я не волшебник», — сказала сама Камила две недели назад на этапе «Гран-при России» в Казани.

С того момента до старта соревнований в Петербурге у нее на подготовку был почти месяц, теперь же осталось полторы недели. И что мы видим? Валиева уже восстановила тройной аксель и четверной тулуп. Тулуп, судя по всему, на тренировках выходил и раньше. Нам неизвестно, с каким процентом Камила на занятиях в «Хрустальном» успешно его приземляла, но Этери Тутберидзе крайне редко выводит фигуристов на старт с явно неготовым прыжком.

Тулуп был и на контрольных прокатах, и на двух этапах «Гран-при». Однако недавно Валиева заявила, что планирует исполнять по два тулупа, а это значит, что ей нужно делать второй прыжок в каскаде. Что интересно, нарабатывается не вариант с двойным тулупом в качестве второго прыжка, а гораздо более сложная комбинация с тройным сальховым через ойлер.

Это значит, что сам четверной уже гораздо более уверенный и стабильный, ведь сразу после него девушка способна исполнить другие многооборотные элементы. Что еще важно, комбинация с сальховым дает творческую свободу в выборе контента, в то время как каскад с двумя тулупами ее ограничивает.

Но что еще более удивительно, на днях Валиевой удалось восстановить тройной аксель. Этот прыжок всегда давался Камиле сложнее прочих, и казалось, что от него в этом сезоне точно откажутся. Однако на видео элемент уверенный и правильно исполненный.

По статистике Валиева удачнее всего исполняет четверной сальхов

С точки зрения статистики тройной аксель Валиева исполняла только в 60 процентах случаев, поэтому справедливо замечание Татьяны Тарасовой: ждать уже в самом скором времени чистого исполнения на стартах не стоит.

«Иногда ты выходишь и падаешь на жопу, такое часто случается. Я знаю свое дело и могу сказать, что такие элементы редко исполняются чисто. Очень хочется посмотреть, как Валиева исполнит этот прыжок, поаплодировать, тогда мы все будем счастливы. Но то, что она восстановила тройной аксель, не дает гарантий, что ее уровень будет недосягаем для соперниц», — говорила известный тренер.

Однако если и выходить с нестабильным прыжком на турнир, то куда лучше именно что на прыжковый. В Петербурге гораздо больше пространства для риска. Во-первых, без него и не победить. А во-вторых, не будет лишних трудозатрат на остальную программу. Только прыжки — и ничего лишнего.

Так что для участников прыжковый чемпионат будет во многом напоминать открытую тренировку, тем более что для членов группы Тутберидзе подобные спарринги — дело явно обыденное. Другое дело, ждать ли триксель в прокате? Пока вопрос, но до чемпионата России еще целый месяц, и к этому времени элемент могут довести до стабильного состояния.

Гораздо больше уверенности в том, что в программы добавят каскад с тулупом. Пока по статистике такой ойлерник Валиева исполняет практически с гарантией. В отличие от сольного тулупа — там целых семь неудачных попыток на всего три успешные!

Гораздо удачнее дела обстояли с четверным сальховым, только одно падение из восьми попыток, и то при самом первом прокате с этим прыжком. Цель на будущее очевидна, а вместе с сальховым тренерский штаб, может, решит вернуть и «Болеро» вместо спорной постановки этого года.