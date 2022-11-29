«Михаил Круг для нас не тюремная музыка, а русская классика». Яркое интервью с российскими фигуристами

Разговор с танцорами Софьей Тютюниной и Андреем Багиным, выигравшими шестой этап «Гран-при» в Перми.

Если вам кажется, что с фигуристами можно говорить только про прокаты и тренировки, вы глубоко заблуждаетесь. Мы привыкли, что на виду российские одиночницы, про которых все всё знают — от количества собак до подписчиков в TikTok. Но вот, пожалуйста — танцевальная пара Тютюнина/Багин. Вроде бы не звезды, но сразу после образования выиграли этап «Гран-при» и на чемпионат России приедут с третьим результатом по стране за 200 баллов. То есть объективно претендуют на медали. Но главное — с ними есть о чем поговорить. От Михаила Круга до учебы в МГУ.

С бывшей партнершей после расставания не общались

— Софья, Андрей, какие ощущения после вашего второго этапа «Гран-при»?

Андрей: Победить приятно, конечно. Мы сюда приезжали получить больше баллов, чем в Москве. Это удалось, но надо набирать еще больше.

— Да и в Москве можно было зацепить победу.

Андрей: Можно было, да. Не все получилось. В Перми постарались исправить те ошибки, которые совершили в Москве. Я реально зол был.

— У вас пара новая, в танцах расставания с партнерами проходят по-разному. Пример Шанаевой и Нарижного перед глазами. Как у вас с бывшими партнерами прошло и как тебе образование Морозов/Нарижный, Андрей?

Андрей: Очень рад за их образование. (С сарказмом.) С Аннабель как — разошлись, полгода прошло. С тех пор с Аннабель не общались. На прокатах виделись, спросил при встрече, как дела, на этом все. Ну и с Колей Морозовым говорил. Отношения не сохранились.

— Ты был готов к такому исходу, но от этого не лучше.

Андрей: Ну вот да. Хотя сейчас уже спокойнее.

Софья: Для меня все прошло как-то странно. Как мне казалось, попрощались [с Александром Шустицким] хорошо, тепло. Он меня как-то понял. Показалось в тот день, когда расставались, что даже не обиделся. А потом я случайно заметила: в соцсетях он отписался везде от меня, обняться и поздороваться нормально тоже не получилось...

Андрей: От меня Аннабель не отписалась, кстати!

Софья: Не знаю даже, как комментировать расставание. Много лет были вместе. Я себя настраивала на другой контакт. Но как получилось, так получилось. Я его позицию понимаю, уважаю. У меня обид нет.

— Со временем притупляются чувства от этих проб с разными партнерами?

Андрей: У всех по-разному. Кто-то относится действительно как к штанге — поработали и все. А тот же Джон Гуррейро — они разошлись с Катей Рязановой и дружат. Не то чтобы я постоянно общаюсь с бывшими партнершами, но все было нормально, чтобы воспринимать друг друга в штыки — такого не было. Только с Аннабель так получилось. Но мы тоже — просто не общаемся. Пересечемся, скажем «привет», все.

Аннабель Морозов и Андрей Багин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Заплатили Кацалапову миллион за программу

— Андрей, ты думал перед сезоном, продолжать или не продолжать карьеру. 400 тысяч в кармане после Москвы и Перми убеждают, что решение было верным?

— Там только надо вычесть.

— Много?

— А я точно не считал. Но остается точно не 400 тысяч.

— Что на эти призовые можно купить?

Софья: Подумай перед ответом!

Андрей: Не думал, честно. Перед соревнованиями и на них я точно не об этом думаю.

— Да вы все так говорите. Это уже фальшью кажется.

Андрей: Фальши нет, конечно, это важно. Только сейчас в фигурном катании что-то появилось. Поколение Плющенко и Ягудина вообще выживало. Так что мы не имеем права жаловаться. Но если сравнить с футболом, хоккеем, даже баскетболом, где миллионы зарабатывают в месяц, и не рублей... А у нас тоже сложный спорт.

Софья: Нет, конечно, у нас появились призовые, за что большое спасибо нашей федерации. Но когда ты выходишь на соревнования, ты правда не думаешь, сколько ты заработаешь денег и в карман положишь. Важнее, как ты откатаешься, как показать то, над чем ты работал. А деньги — приятный бонус, который потом на карту приходит.

Андрей: Я даже баллы не всегда успеваю послушать. Нет, мы не будем тут врать, мол, деньги — не важно, главное — бороться с собой, чистые прокаты, так далее. Просто важно все в совокупности.

— Софья, может, у тебя мечта есть, на что потратить?

Софья: Я много лет мечтаю о машине.

Андрей: Поэтому мы купим велосипед. (Оба смеются.)

Софья: Ну, я коплю. Учитывая цены, Hyundai Solaris. Наверное, это сейчас максимум. Плюс это же первая машина. А если мечтать, хочется немецкую.

— Еще одна популярная тема критических обсуждений: мол, ваш произвольный танец — копия Рахманинова от Синициной и Кацалапова в 2018 году.

Софья: Я смотрела один раз программу Вики и Никиты перед постановкой, но для меня программы разные.

Андрей: Да мы просто Никите заплатили миллион и забрали программу. Ну переделали пару поддержек и все. Если без шуток, может быть, есть похожее, не спорю. Стиль Александра Вячеславовича Жулина узнается. Но мы ставили вместе, и я прокат Вики с Никитой даже не пересматривал. Я его помню только моментами. А нарезка музыки такая, что лучше не порезать. Может быть похоже.

Софья: Возможно, схожи тема и настроение.

Андрей: Мы думаем над тем, чтобы его подкорректировать, внести фишки, сделать современнее. Я тоже много думал: как Рахманинова сделать по-другому? Не вальс классический, как часто делают.

— Вог под Рахманинова?

Андрей: Хип-хоп тогда лучше.

Софья и Андрей вместе с Александром Жулиным. Фото Соцсети

Шансон — не для программ, а для баньки и душевного вечера

— Софья, ты учишься в МГУ. Какой факультет?

Софья: Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Ура, я выучила. Буду продюсером.

— Как Загитова.

Андрей: Все продюсерами стали.

— Есть вариант, при котором ты скажешь: ну эти танцы, пойду продюсером лучше?

Софья: Нет, знаете, я проучилась три месяца, и могу сказать, что в МГУ очень непросто учиться. Но когда я после университета приезжаю на тренировку, мне прямо легче становится. Я думаю: слава богу, я не сижу пять пар в универе! Приезжаю на лед и катаюсь. Это прямо отдушина. У меня были дни, когда на льду выходной, я сидела пять пар. Это очень... нудно.

— Никаких поблажек для тебя нет?

Софья: Нет, нет. Учусь очно. Пока выдерживаю. По максимуму стараюсь ходить, на первую пару и пятую после. Иногда лед сдвигаем, чтобы на семинары успеть и зачёт.

— Но у вас же болтологический факультет, как нам говорили. На эрудиции можно выехать.

Софья: Все равно у нас очень много заучивания. Есть прекрасный предмет «История России». Я сдавала уже по нему зачеты: избранная рада Ивана Грозного, состав, годы существования. Приходится заучивать большие объемы информации, после тренировок этим занимаюсь. Непросто, но надеюсь, это не пройдет впустую.

Софья Тютюнина. Фото Соцсети

— Андрей, у тебя противоположный образ, мне кажется.

Софья: «Бэд бой»!

— Да, будто бандитская эстетика близка. 90-е и все такое.

Андрей: Да почему?

Софья: Потому что фотографии такие! (Смеется.)

— Ну а фотки с памятником Михаилу Кругу? Нет, понятно, он явление в нашей культуре, но с тюремным оттенком же.

Андрей: Ну у него не все творчество тюремное. Это уже классика русской музыки, я считаю, последних лет 20-30. Для меня это больше как воспоминание: как мы в моем детстве ехали на дачу, родители включают шансон в машине... Тогда я не понимал тексты, сейчас понимаю, о чем поется. Для меня «Кольщик» — просто душевная песня. Я не сижу и не думаю, как он там сидит на нарах и колет иглой ржавой? Да, такая песня. И что теперь?

— Тем более что в стране многие сидят.

Андрей: Ну вот возьмем рэп, да. Вокруг очень много его. И современный рэп куда хуже, чем тот же Круг. Там тоже... много о чем читают. Я с детства много чего слушал, но не пошел же в подъезде чем-то колоться.

Андрей Багин на могиле Михаила Круга. Фото Соцсети

— Соня, ты можешь спеть какую-нибудь песню из русского шансона?

Софья: После того как пару раз с Андреем в машине ездила, да.

— Как впечатления?

Софья: Да нормально. Он и на тренировку иногда приходит и говорит: «Что мы слушаем?» — и включает что-нибудь свое.

Андрей: Один раз включил, и то американскую!

— Под Круга программу сделать уже, может?

Андрей: Не, у нас «Город, которого нет» уже был. Пока хватит.

Софья: Я вот больше Скриптонита слушаю, Элджея периодически, Мияги, Макана. Иногда что-то супермегасопливое, иногда наоборот. Не привязываюсь к чему-то одному, по настроению.

Андрей: Я тоже разное слушаю! Не то что я под Круга с утра до вечера. И классику могу, и современное, от и до. В основном рэп, да. Но он тоже надоедает. Шансон — больше для баньки, душевного вечера. Хотя есть у меня знакомые, которым этот образ нравится. Я этим не живу.

Софья: Я обычно в одной запрещенной соцсети слышу какую-нибудь песню в «сторис», добавляю, какая мне нравится.

У меня отец военный. Но честно — я рад, что никуда не пошел

— Давайте про фигурное катание.

Софья: Ой, точно мы же им занимаемся.

— Вы же первый номер в группе — это сказывается?

Софья: Неоднозначный вопрос.

Андрей: Кто первый зайдет в раздевалку, тот и первый. Мы даже об этом не задумывались.

Софья: У нас нет никаких разграничений, выяснений между собой. Все параллельно работают, всем внимание уделяют. Нет такого, что есть первый номер, второй, третий.

— Объясните мне как человеку, который мало спортом занимался...

Андрей: Да я тоже. В 20 лет по сути бросил. (Все смеются.)

— Какая мотивация? Из-под вас же основу вытащили — международные соревнования. Сезон вы продержитесь. А дальше?

Андрей: (Задумчиво) А никто не знает, что будет дальше. Сейчас надо жить не то чтобы одним днем, но далеко в будущее не заглядывать. Но сейчас все бросить и уйти? Я не хочу. Николай Морозов в меня столько вложил, что жалко обнулить всю работу своих тренеров и пойти детей за 3000 рублей подкатывать. Это всегда можно успеть. Хотелось еще покататься и показать себя.

— Олимпиада среди целей?

Андрей: Зависит от обстоятельств. И от других соревнований.

— А у вас вообще разница в возрасте чувствуется?

Андрей: Нет. Я остановился в развитии на 15 годах.

— Кто из вас душнее?

Андрей: Она.

Софья: Он. Что, я?? Это ты душнила!

Андрей: Да я шучу. Разница в таком возрасте не чувствуется. Сколько тебе, 15 (Софье 19. — Прим. «СЭ»)? Да даже 19 и 25 — не сильно чувствуется. Можно приравнять, девушки же быстрее в этом возрасте растут. Границы между возрастами стираются. Есть люди — в 30 лет дурак дураком, а есть люди не по годам умные.

— Ты прям заголовки кидаешь один за одним. Так и танцы раскрутим, которые другим видам уступают. А то никто ни с кем не борется, и главное — показать максимум.

Софья: В фигурном катании все очень тонко. Одно лишнее слово — и конец. И все очень аккуратны в интервью, да и в принципе.

Андрей: Вопросы тоже часто одинаковые.

Андрей Багин (в центре). Фото Соцсети

— Ну я поэтому и спрашиваю про Круга. И про фотографии в военной форме хотел.

Андрей: Да это страйкбол. Я только в спортроте неделю был, мы там из «Калашникова» один раз постреляли. Нет, это просто на день рождения выбрались. Но мне всегда была интересна эта тема, отец военный. Хотя сейчас я рад, что никуда не пошел, скажу честно.

— Соня, а у тебя, прости за сталкерство, была в соцсетях история, как тебя остановили полицейские. Что произошло?

Софья: Да, было такое!

Андрей: Да ее тремя машинами ловили, план «Перехват»!

Софья: Ничего особенного, проверка документов. Просто я права получила в прошлом году, но за рулем стала ездить только в августе.

— Андрей как-то направлял?

Софья: Говорил, что права у меня надо отобрать. (Смеется.)

— Но Соня даже не блондинка!

Андрей: А я с ней ни разу не ездил.

Софья: И слава богу! Короче говоря, это был волнительный момент. Всегда мимо полицейских проезжала, вжималась в сиденье — чтобы не остановили. А тут я одна еду, и на меня прям смотрят. Но ничего особенного. Просто первый раз стресс. Сразу паника — где документы, вот это все.

Андрей: Как ты это пережила вообще? Меня раньше часто с тонировкой останавливали. Потом пришлось поменять.

— По-моему, вы явно не «душнилы». В Сибири таких любят, так что удачи на чемпионате России в Красноярске!

— Спасибо!