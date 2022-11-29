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Гран-при России

Сегодня, 15:00

«Михаил Круг для нас не тюремная музыка, а русская классика». Яркое интервью с российскими фигуристами

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Софья Тютюнина и Андрей Багин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Разговор с танцорами Софьей Тютюниной и Андреем Багиным, выигравшими шестой этап «Гран-при» в Перми.

Если вам кажется, что с фигуристами можно говорить только про прокаты и тренировки, вы глубоко заблуждаетесь. Мы привыкли, что на виду российские одиночницы, про которых все всё знают — от количества собак до подписчиков в TikTok. Но вот, пожалуйста — танцевальная пара Тютюнина/Багин. Вроде бы не звезды, но сразу после образования выиграли этап «Гран-при» и на чемпионат России приедут с третьим результатом по стране за 200 баллов. То есть объективно претендуют на медали. Но главное — с ними есть о чем поговорить. От Михаила Круга до учебы в МГУ.

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С бывшей партнершей после расставания не общались

— Софья, Андрей, какие ощущения после вашего второго этапа «Гран-при»?

Андрей: Победить приятно, конечно. Мы сюда приезжали получить больше баллов, чем в Москве. Это удалось, но надо набирать еще больше.

— Да и в Москве можно было зацепить победу.

Андрей: Можно было, да. Не все получилось. В Перми постарались исправить те ошибки, которые совершили в Москве. Я реально зол был.

— У вас пара новая, в танцах расставания с партнерами проходят по-разному. Пример Шанаевой и Нарижного перед глазами. Как у вас с бывшими партнерами прошло и как тебе образование Морозов/Нарижный, Андрей?

Андрей: Очень рад за их образование. (С сарказмом.) С Аннабель как — разошлись, полгода прошло. С тех пор с Аннабель не общались. На прокатах виделись, спросил при встрече, как дела, на этом все. Ну и с Колей Морозовым говорил. Отношения не сохранились.

— Ты был готов к такому исходу, но от этого не лучше.

Андрей: Ну вот да. Хотя сейчас уже спокойнее.

Софья: Для меня все прошло как-то странно. Как мне казалось, попрощались [с Александром Шустицким] хорошо, тепло. Он меня как-то понял. Показалось в тот день, когда расставались, что даже не обиделся. А потом я случайно заметила: в соцсетях он отписался везде от меня, обняться и поздороваться нормально тоже не получилось...

Андрей: От меня Аннабель не отписалась, кстати!

Софья: Не знаю даже, как комментировать расставание. Много лет были вместе. Я себя настраивала на другой контакт. Но как получилось, так получилось. Я его позицию понимаю, уважаю. У меня обид нет.

— Со временем притупляются чувства от этих проб с разными партнерами?

Андрей: У всех по-разному. Кто-то относится действительно как к штанге — поработали и все. А тот же Джон Гуррейро — они разошлись с Катей Рязановой и дружат. Не то чтобы я постоянно общаюсь с бывшими партнершами, но все было нормально, чтобы воспринимать друг друга в штыки — такого не было. Только с Аннабель так получилось. Но мы тоже — просто не общаемся. Пересечемся, скажем «привет», все.

Аннабель Морозов и Андрей Багин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аннабель Морозов и Андрей Багин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Заплатили Кацалапову миллион за программу

— Андрей, ты думал перед сезоном, продолжать или не продолжать карьеру. 400 тысяч в кармане после Москвы и Перми убеждают, что решение было верным?

— Там только надо вычесть.

— Много?

— А я точно не считал. Но остается точно не 400 тысяч.

— Что на эти призовые можно купить?

Софья: Подумай перед ответом!

Андрей: Не думал, честно. Перед соревнованиями и на них я точно не об этом думаю.

— Да вы все так говорите. Это уже фальшью кажется.

Андрей: Фальши нет, конечно, это важно. Только сейчас в фигурном катании что-то появилось. Поколение Плющенко и Ягудина вообще выживало. Так что мы не имеем права жаловаться. Но если сравнить с футболом, хоккеем, даже баскетболом, где миллионы зарабатывают в месяц, и не рублей... А у нас тоже сложный спорт.

Софья: Нет, конечно, у нас появились призовые, за что большое спасибо нашей федерации. Но когда ты выходишь на соревнования, ты правда не думаешь, сколько ты заработаешь денег и в карман положишь. Важнее, как ты откатаешься, как показать то, над чем ты работал. А деньги — приятный бонус, который потом на карту приходит.

Андрей: Я даже баллы не всегда успеваю послушать. Нет, мы не будем тут врать, мол, деньги — не важно, главное — бороться с собой, чистые прокаты, так далее. Просто важно все в совокупности.

— Софья, может, у тебя мечта есть, на что потратить?

Софья: Я много лет мечтаю о машине.

Андрей: Поэтому мы купим велосипед. (Оба смеются.)

Софья: Ну, я коплю. Учитывая цены, Hyundai Solaris. Наверное, это сейчас максимум. Плюс это же первая машина. А если мечтать, хочется немецкую.

— Еще одна популярная тема критических обсуждений: мол, ваш произвольный танец — копия Рахманинова от Синициной и Кацалапова в 2018 году.

Софья: Я смотрела один раз программу Вики и Никиты перед постановкой, но для меня программы разные.

Андрей: Да мы просто Никите заплатили миллион и забрали программу. Ну переделали пару поддержек и все. Если без шуток, может быть, есть похожее, не спорю. Стиль Александра Вячеславовича Жулина узнается. Но мы ставили вместе, и я прокат Вики с Никитой даже не пересматривал. Я его помню только моментами. А нарезка музыки такая, что лучше не порезать. Может быть похоже.

Софья: Возможно, схожи тема и настроение.

Андрей: Мы думаем над тем, чтобы его подкорректировать, внести фишки, сделать современнее. Я тоже много думал: как Рахманинова сделать по-другому? Не вальс классический, как часто делают.

— Вог под Рахманинова?

Андрей: Хип-хоп тогда лучше.

Софья и Андрей вместе с Александром Жулиным. Фото Соцсети
Софья и Андрей вместе с Александром Жулиным.
Фото Соцсети

Шансон — не для программ, а для баньки и душевного вечера

— Софья, ты учишься в МГУ. Какой факультет?

Софья: Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Ура, я выучила. Буду продюсером.

— Как Загитова.

Андрей: Все продюсерами стали.

— Есть вариант, при котором ты скажешь: ну эти танцы, пойду продюсером лучше?

Софья: Нет, знаете, я проучилась три месяца, и могу сказать, что в МГУ очень непросто учиться. Но когда я после университета приезжаю на тренировку, мне прямо легче становится. Я думаю: слава богу, я не сижу пять пар в универе! Приезжаю на лед и катаюсь. Это прямо отдушина. У меня были дни, когда на льду выходной, я сидела пять пар. Это очень... нудно.

— Никаких поблажек для тебя нет?

Софья: Нет, нет. Учусь очно. Пока выдерживаю. По максимуму стараюсь ходить, на первую пару и пятую после. Иногда лед сдвигаем, чтобы на семинары успеть и зачёт.

— Но у вас же болтологический факультет, как нам говорили. На эрудиции можно выехать.

Софья: Все равно у нас очень много заучивания. Есть прекрасный предмет «История России». Я сдавала уже по нему зачеты: избранная рада Ивана Грозного, состав, годы существования. Приходится заучивать большие объемы информации, после тренировок этим занимаюсь. Непросто, но надеюсь, это не пройдет впустую.

Софья Тютюнина. Фото Соцсети
Софья Тютюнина.
Фото Соцсети

— Андрей, у тебя противоположный образ, мне кажется.

Софья: «Бэд бой»!

— Да, будто бандитская эстетика близка. 90-е и все такое.

Андрей: Да почему?

Софья: Потому что фотографии такие! (Смеется.)

— Ну а фотки с памятником Михаилу Кругу? Нет, понятно, он явление в нашей культуре, но с тюремным оттенком же.

Андрей: Ну у него не все творчество тюремное. Это уже классика русской музыки, я считаю, последних лет 20-30. Для меня это больше как воспоминание: как мы в моем детстве ехали на дачу, родители включают шансон в машине... Тогда я не понимал тексты, сейчас понимаю, о чем поется. Для меня «Кольщик» — просто душевная песня. Я не сижу и не думаю, как он там сидит на нарах и колет иглой ржавой? Да, такая песня. И что теперь?

— Тем более что в стране многие сидят.

Андрей: Ну вот возьмем рэп, да. Вокруг очень много его. И современный рэп куда хуже, чем тот же Круг. Там тоже... много о чем читают. Я с детства много чего слушал, но не пошел же в подъезде чем-то колоться.

Андрей Багин на могиле Михаила Круга. Фото Соцсети
Андрей Багин на могиле Михаила Круга.
Фото Соцсети

— Соня, ты можешь спеть какую-нибудь песню из русского шансона?

Софья: После того как пару раз с Андреем в машине ездила, да.

— Как впечатления?

Софья: Да нормально. Он и на тренировку иногда приходит и говорит: «Что мы слушаем?» — и включает что-нибудь свое.

Андрей: Один раз включил, и то американскую!

— Под Круга программу сделать уже, может?

Андрей: Не, у нас «Город, которого нет» уже был. Пока хватит.

Софья: Я вот больше Скриптонита слушаю, Элджея периодически, Мияги, Макана. Иногда что-то супермегасопливое, иногда наоборот. Не привязываюсь к чему-то одному, по настроению.

Андрей: Я тоже разное слушаю! Не то что я под Круга с утра до вечера. И классику могу, и современное, от и до. В основном рэп, да. Но он тоже надоедает. Шансон — больше для баньки, душевного вечера. Хотя есть у меня знакомые, которым этот образ нравится. Я этим не живу.

Софья: Я обычно в одной запрещенной соцсети слышу какую-нибудь песню в «сторис», добавляю, какая мне нравится.

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У меня отец военный. Но честно — я рад, что никуда не пошел

— Давайте про фигурное катание.

Софья: Ой, точно мы же им занимаемся.

— Вы же первый номер в группе — это сказывается?

Софья: Неоднозначный вопрос.

Андрей: Кто первый зайдет в раздевалку, тот и первый. Мы даже об этом не задумывались.

Софья: У нас нет никаких разграничений, выяснений между собой. Все параллельно работают, всем внимание уделяют. Нет такого, что есть первый номер, второй, третий.

— Объясните мне как человеку, который мало спортом занимался...

Андрей: Да я тоже. В 20 лет по сути бросил. (Все смеются.)

— Какая мотивация? Из-под вас же основу вытащили — международные соревнования. Сезон вы продержитесь. А дальше?

Андрей: (Задумчиво) А никто не знает, что будет дальше. Сейчас надо жить не то чтобы одним днем, но далеко в будущее не заглядывать. Но сейчас все бросить и уйти? Я не хочу. Николай Морозов в меня столько вложил, что жалко обнулить всю работу своих тренеров и пойти детей за 3000 рублей подкатывать. Это всегда можно успеть. Хотелось еще покататься и показать себя.

— Олимпиада среди целей?

Андрей: Зависит от обстоятельств. И от других соревнований.

— А у вас вообще разница в возрасте чувствуется?

Андрей: Нет. Я остановился в развитии на 15 годах.

— Кто из вас душнее?

Андрей: Она.

Софья: Он. Что, я?? Это ты душнила!

Андрей: Да я шучу. Разница в таком возрасте не чувствуется. Сколько тебе, 15 (Софье 19. — Прим. «СЭ»)? Да даже 19 и 25 — не сильно чувствуется. Можно приравнять, девушки же быстрее в этом возрасте растут. Границы между возрастами стираются. Есть люди — в 30 лет дурак дураком, а есть люди не по годам умные.

— Ты прям заголовки кидаешь один за одним. Так и танцы раскрутим, которые другим видам уступают. А то никто ни с кем не борется, и главное — показать максимум.

Софья: В фигурном катании все очень тонко. Одно лишнее слово — и конец. И все очень аккуратны в интервью, да и в принципе.

Андрей: Вопросы тоже часто одинаковые.

Андрей Багин (в центре). Фото Соцсети
Андрей Багин (в центре).
Фото Соцсети

— Ну я поэтому и спрашиваю про Круга. И про фотографии в военной форме хотел.

Андрей: Да это страйкбол. Я только в спортроте неделю был, мы там из «Калашникова» один раз постреляли. Нет, это просто на день рождения выбрались. Но мне всегда была интересна эта тема, отец военный. Хотя сейчас я рад, что никуда не пошел, скажу честно.

— Соня, а у тебя, прости за сталкерство, была в соцсетях история, как тебя остановили полицейские. Что произошло?

Софья: Да, было такое!

Андрей: Да ее тремя машинами ловили, план «Перехват»!

Софья: Ничего особенного, проверка документов. Просто я права получила в прошлом году, но за рулем стала ездить только в августе.

— Андрей как-то направлял?

Софья: Говорил, что права у меня надо отобрать. (Смеется.)

— Но Соня даже не блондинка!

Андрей: А я с ней ни разу не ездил.

Софья: И слава богу! Короче говоря, это был волнительный момент. Всегда мимо полицейских проезжала, вжималась в сиденье — чтобы не остановили. А тут я одна еду, и на меня прям смотрят. Но ничего особенного. Просто первый раз стресс. Сразу паника — где документы, вот это все.

Андрей: Как ты это пережила вообще? Меня раньше часто с тонировкой останавливали. Потом пришлось поменять.

— По-моему, вы явно не «душнилы». В Сибири таких любят, так что удачи на чемпионате России в Красноярске!

— Спасибо!

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