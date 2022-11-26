Туктамышева исполнила лучший тройной аксель в сезоне. Но споткнулась и проиграла ученице Плющенко

Чемпионка мира и Европы после короткой программы в Перми уступает юной Софье Муравьевой почти три балла.

«Гран-при России». 6-й этап

Женщины. Короткая программа

1. Софья Муравьева — 81,59.

2. Елизавета Туктамышева — 78,74.

3. Ксения Синицына — 70,94.

4. Алина Горбачева — 65,43.

5. Виктория Федянина — 64,62.

После снятия с пермского этапа «Гран-при» Аделии Петросян уровень конкуренции в женских соревнованиях был несколько снижен. Стало очевидным то, что основная борьба за золотую медаль развернется между Елизаветой Туктамышевой и Софьей Муравьевой — фигуристками, владеющими элементами ультра-си.

Обе спортсменки активно выполняли коронный для них тройной аксель на шестиминутной разминке — и делали это успешно. Поэтому неудивительно, что и Лиза, и Соня впоследствии безупречно исполнили прыжок и в своих выступлениях.

Синицына заслужила овации

Открывала женский турнир Ксения Синицына. Фигуристка выступала с уже хорошо знакомой зрителю короткой программой «Колыбельная» — и сделала это классно! Спортсменка чисто исполнила все элементы — двойной аксель, тройной флип и каскад лутц-тулуп. Только вот за дорожку судьи поставили всего лишь второй уровень. Сама фигуристка честно призналась журналистам — не поняла, почему этот элемент оценили так строго:

«Пока точно не знаю почему за дорожку поставили второй уровень, буду обговаривать это со своим тренером, что было не так, хотя очень старалась в эту дорожку что-то добавить», — сказала Синицына.

Оценки Ксении вышли скромными — всего лишь 70,94 балла. Сложно сказать, почему такой результат. Ведь Синицына считается фигуристкой с отличным скольжением и наполненными программами. А ее «Колыбельная» — это бальзам на душу тем, кто ценит эстетику фигурного катания. Но почему-то ее не ценят судьи.

Ксения Синицына. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Странности риттбергера Фроловой

Нетипичная ситуация произошла с Анной Фроловой. Эта фигуристка вернулась после проблем со здоровьем и борется с сильнейшими спортсменками. Однако в короткой программе в Перми произошло нечто странное, что отбросило ее далеко от тройки лидеров.

Стартовала Анна хорошо — с каскада лутц-тулуп, затем без проблем исполнила и дупель. Дорожку оценили на второй уровень, но это еще ничего по сравнению с тем, что случилось на третьем прыжковом элементе. При заходе на тройной риттбергер Фролова неожиданно упала с дуги. После этой ошибки фигуристка вновь зашла на элемент и исполнила его безупречно. Но, увы, он уже не был засчитан, таковы правила.

После проката Анна заявила — отличный риттбергер, на +5! И с ней сложно не согласиться. Но это спорт. Такое периодически случается. Чего только стоит ситуация Андрея Мозалева на этапе в Самаре, когда он уже приземлился с четверного сальхова, но вдруг упал. Всему виной оторвавшийся с конька крючок. И такое бывает.

Тем не менее Фролова сохранила позитивный настрой:

«Очень смешная ошибка на риттбергере. Не знаю, что произошло. Ехала, получала удовольствие, риттбергер решил меня подставить. Просто слетела с ребра, такое случается. Ошибка техническая. Я понимала, что будет ноль за этот прыжок. Решила прыгнуть еще раз. Это был жест для себя, что я могу. У меня такого не случалось, чтобы осталась без элемента из-за того, что слетела с ребра», — рассказала Анна журналистам.

Анна Фролова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Муравьева справилась с акселем

Ученица Евгения Плющенко выступает только на втором для себя старте в текущем сезоне. Травма все никак не позволяла ей войти в сезон. Видно, что выступления Софье все еще даются нелегко — особенно прыжковые элементы. Правда, к концу программы об этом благополучно забываешь.

А все потому, что тройной аксель (пусть и с неидеальным выездом), тройной флип и каскад лутц-тулуп Муравьева исполнила безупречно. А ее прекрасная хореография и вращения — также выше всяких похвал. Однако сама фигуристка встретила свои оценки довольно скромно и сдержанно, хоть и набрала выше 80 баллов.

Практически все непрыжковые элементы Соня исполнила на четвертый уровень — снизили до третьего только заклон. Но в целом чистое выступление, без ошибок и на очень высоком уровне — все это и привело к тому, что именно Муравьева стала лидером после короткой программы.

После выступления Соня рассказала, что ее тройной аксель стал намного стабильнее. А также оставила в тайне то, что ей сказал тренер после проката. Хотя в трансляцию попало «Молодец!» от Плющенко в адрес Муравьевой:

«Что сказал Евгений Викторович Плющенко о прокате? Это секрет. Тройной аксель стал стабильным. Утром, правда, не очень получался, но на тренировках обычно всегда на месте, пять из пяти, без проблем. Сегодня тренировка была не очень, в Москве перед произвольной — тоже. Не знаю, как это получается, утром не очень люблю, лучше вечером», — поделилась с журналистами Муравьева.

Софья Муравьева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Туктамышева споткнулась на дорожке

Императрица российского фигурного катания свою короткую программу начала очень уверенно — с высокого и сильного тройного акселя. Наверное, лучшая попытка данного элемента для Туктамышевой в текущем сезоне. Но вот остальные элементы Лиза исполнила немного нервно.

На каскаде лутц-тулуп второй прыжок получился с недокрутом. Заклон, уже традиционно, на третий уровень. А вот дорожка шагов только второго — на ней фигуристка немного споткнулась. Весь этот комплекс недочетов не позволил Елизавете захватить лидерство в женском турнире после первого дня соревнований. Но она совершенно не расстроилась:

«Что случилось на дорожке? Споткнулась, ничего страшного, так бывает. Настроение хорошее — я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием, на дорожке споткнулась. Публика потрясающая, классно, было очень круто. Успела ли согреться? Тут душно на катке, не успела замерзнуть», — рассказала Туктамышева журналистам.

Но основная борьба среди женщин развернется в произвольной программе. Тем более что разница между первым и вторым местом всего 2,85 балла.