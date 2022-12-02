Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства

Фигуристы объяснили положение, в котором оказались из-за геополитики.

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин наконец-то прервали молчание. Фигуристы, которые тренируются в США, прояснили некоторые моменты в интервью Екатерине Бобровой и Андрею Журанкову. А также дали понять, что в России они не появятся в ближайшее время.

Последние полгода вокруг дочери и зятя Этери Тутберидзе ходят слухи по поводу возможной смены спортивного гражданства на американское. Но до последнего пара все отрицала, заявляла о намерениях приехать и на контрольные прокаты, и на этапы «Гран-при». Но теперь фигуристы дали понять достаточно четко — на ближайшем чемпионате России их не будет. А также высказались по поводу главного вопроса относительно их будущего.

Пропуск сезона

Один из главных выводов, которые можно сделать после высказываний Глеба и Дианы, — это то, что пара пропускает нынешний российский сезон целиком. На этапах «Гран-при» фигуристы не появились (хотя были заявлены на два этапа), на чемпионате России (главном старте для наших спортсменов) их также ждать не приходится. А не менее важные турниры типа Кубка Первого канала вряд ли заинтересуют звездных танцоров.

«Ждать ли нас на чемпионате России? К сожалению, нет», — приводит «Чемпионат» слова Смолкина. При этом пара заявила: они делают это не намеренно, а вынужденно. Якобы все происходящее зависит от обстоятельств. Вот очередная интерпретация от Смолкина — нашим коллегам в «Чемпионате»:

— Карантин никакой мы не высиживаем, по крайней мере не высиживаем ничего специально. Если бы у нас были этапы «Гран-при», все было бы по плану — мы бы везде выступали, потому что у нас все готово, все программы, все костюмы. У нас было все накатано еще к контрольным прокатам. Мы написали пост где-то в июле...

Действительно, все было готово, за исключением моих документов. Когда в феврале случилось то, что случилось, мы сразу подали документы на мою грин-карту. Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема. И это совершенно другая история, когда у тебя есть вид на жительство, как это называется в других странах. Поэтому мы воспользовались моментом, подали на это, и все до сих пор в процессе рассмотрения, я пока не получил. Причин для отказа, наверное, у них нет, но это тянется очень долго, особенно сейчас, с российским паспортом. Мы надеялись, потому что у многих это происходило чуть быстрее — наши юристы тоже прогнозировали, что это может быть быстрее, что мы сможем успеть куда-то приехать — но не случилось. Это первая причина.

Даже несмотря на это, была какая-то лазейка мнимая, которой мы все равно не смогли воспользоваться — они могут дать разрешение на выезд в исключительном порядке в связи с каким-то большим турниром. Если я скажу: «Ребят, у меня бизнес, я занимаюсь спортом, это то, чем я зарабатываю, я живу за счет этого». Как вы понимаете, этапы «Гран-при России» не звучат. Поэтому, конечно, никто мне ничего не дал, это совершенно неуважительная причина".

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Смена гражданства

Разумеется, один из основных вопросов к паре — это возможный переход в другую федерацию. И на эту тему Смолкин высказался достаточно честно, хоть и не дал никакой конкретики. Но из его слов можно сделать определенные выводы. «Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума — где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ», — сказал Смолкин.

Таким образом, из этого высказывания следует, что пара теоретически допускает для себя возможную смену спортивного гражданства. И все же их можно понять — эти фигуристы уже много лет живут в США, уже принимали участие во многих международных стартах. После такого опыта вариант ездить по внутренним стартам по городам России, наверное, не очень интересен. Но стоит отдать должное паре — они честно сказали обо всем вслух. Пусть и без конкретики. Но если в конечном итоге случится то, о чем слухи ходят еще с лета, никакой сенсации в этом уже не будет.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Последствия

Возможность потерять скатанную еще с юниорского уровня пару, конечно, очень грустно для российских танцев на льду. Эта дисциплина переживает не лучшие времена — два дуэта-лидера в настоящее время не выступают. В стране много новых тандемов, но им еще только предстоит скататься вместе, найти общий язык на льду.

К тому же некоторые вновь сформированные пары уже умудрились разойтись. Так, распался танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Девид Нарижный. Эти фигуристы выступали вместе с начала текущего сезона и даже успели победить на этапах «Гран-при России» в Москве и Казани. Но, как рассказал RT отец партнерши Николай Морозов, спортсмены не сошлись в вопросах тренировок.

И это лишь одна из немногих пар. Теперь, как стало известно, Аннабель ищут нового партнера. Не исключено, что с ней будет кто-то из действующих пар. А значит, распадается еще один дуэт — и все это очень и очень грустно для российских танцев на льду. Еще после первых этапов «Гран-при» Наталья Бестемьянова сказала очень справедливо — если бы нам нужно было прямо сейчас ехать на чемпионаты Европы и мира, то пары из России были бы очень и очень далеко.

Кризис в танцах на льду назревал еще в прошлом году, когда лидеры Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин испытывали проблемы со здоровьем. Были трудности и у номинальной третьей пары страны — Загорски/Гурейро. Но с тех пор ситуация, как видно, стала только хуже. Остается надеяться, что нашим новым дуэтам удастся скататься быстро. А двум вчерашним юниорским получится закрепиться в элите. Во всяком случае у Хаврониной/Чиризано и Кагановской/Ангелопола все для этого есть.