Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?

Новая пара на проекте?

В женском одиночном катании на «Гран-при» в Казани было не так много спортивной интриги, в борьбе за победу уж точно. Валиева выиграла спокойно и могла себе позволить даже еще пару падений — это не повлияло бы на результат.

Поэтому телевизионщики по всем законам жанра искали еще хоть что-нибудь — и нашли. Как и в случае с выступлениями Марка Кондратюка, когда на их фоне регулярно показывают Александру Трусову, похожий сюжет нашелся и применительно к Валиевой. На трибунах показывали 17-летнего светловолосого молодого человека, который сильно переживал за свою подругу.

Певец, под которого уже катаются фигуристы

Это российский певец Ваня Дмитриенко из Красноярска. Интересно, что уже в прошлом году он успел записать «Прощальный альбом», но, разумеется, прощаться ни с кем не собирается. Аудитория «СЭ» если и может его знать, то по треку «Венера — Юпитер». Между прочим, под него исполняют показательный номер с чемоданами Александра Степанова и Иван Букин. Сам он говорит, что популярность в 15 лет — результат тяжелой работы. Камила Валиева подтвердит. Причем рассказывают, что Камиле просто нравились песни Вани, потом они познакомились, и, как писал сатирик Аркадий Аверченко, все заверте... Верьте в мечту, как говорится.

Вы, конечно, поморщились и задаете вопрос: что это делает на спортивном сайте? А мы скажем, что светские истории интересны людям, и не зря Первый канал показывал вот такие кадры после проката олимпийской чемпионки в команде (по состоянию на данный момент).

Ваня Дмитриенко во время проката Камилы Валиевой в Казани. скриншот трансляции Первого канала

Их личные отношения — не наше собачье дело, но такой показ вызывал вопросы у многих. Бетина Попова в эфире нашего YouTube-канала «Кваксель» высказывалась против показов крупным планом Трусовой во время проката Кондратюка — это действительно был перебор, и на Первом канале от такого отказались.

— Фанатам Саши, наверное, приятно. Фанатам Марка — не очень, что его выключают во время программы. Остальным... Вообще это странно. Мы не привыкли к такому формату, что тебя во время проката выключают из него и показывают другого человека. Это все можно показать в повторе. Зачем это показывать во весь экран? Переведете камеру, а там кто-нибудь, не дай бог, споткнется. Если бы это показали после проката, было бы ничуть не меньше интриги. Не совсем правильно переносить эти отношения на спортивный турнир, они оба самостоятельные спортсмены. Не скрывают отношений? Но они же не садятся в kiss-and-cry друг к другу обниматься, — справедливо рассуждала Бетина.

Вместе снялись в клипе и побатлились

Хотя по крайней мере в клипах Дмитриенко уже делал предложение Валиевой. Их совместное творение «Сила притяжения» набрало 800 тысяч просмотров в YouTube, что гораздо больше, чем, например, фит с Григорием Лепсом.

В съемках принимала участие и собака Камилы Лева (не путать с солистом Би-2), а фигуристка благодарила за «положительные эмоции».

Но и одной коллаборацией знакомство молодых ребят не ограничилось. Перед концертом Дмитриенко записывал Камиле напутствие, желая выздоровления перед «Гран-при» в Москве (на который также приходил). Камила выиграла тот этап, но в очень жесткой и спорной борьбе с Софьей Акатьевой.

Вместе они участвовали в шоу на радио и музыкальных батлах.

И рассказывали друг о друге всякие сокровенные вещи (оба настаивают на слове «друг»).

Валиева становится непредсказуемее

Короче, даже если это пиар а-ля Медведева — Милохин, то умелый и интересный. И такие истории тоже нужны. Отдельное спасибо хочется сказать Камиле за шоу с четверными после прокатов. Ее многие критикуют за смех и постоянные улыбки в ситуации, когда смеяться вроде как не стоит, — но сейчас она гораздо интереснее и разнообразнее, чем даже год назад. А запрещать человеку смеяться — и вовсе преступление. Надо просто помнить поговорку про хорошо смеющегося последним.

Сама Валиева на вопрос о Дмитриенко в Казани ответила: «Я не буду отвечать на этот вопрос».