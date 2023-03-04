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Гран-при России

Сегодня, 17:20

Валиева ошибается и упускает лидерство. Шанс для Петросян, попавшей в финал в обход регламента

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Эпидемия снятий и ошибок фаворитов может поставить оригинальную точку в главном турнире весны.

Финал «Гран-при России»
Женщины. Короткая программа
1. Аделия Петросян — 85,62
2. Елизавета Туктамышева — 81,09
3. Камила Валиева — 78,97
4. Софья Муравьева — 77,94
5. Софья Акатьева — 76,40
6. Алина Горбачева — 73,69

После короткой программы в финале Кубка России лидирует Аделия Петросян. Изначально эту фигуристку из группы Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге и не ждали. Она выиграла этап в Сочи, но из-за травмы пропустила свой второй этап в Перми и казалось, что потеряла все шансы на попадание в итоговый список из 12 лучших. Однако сразу несколько снятий позволили ей приехать. Более того, былые проблемы со здоровьем, похоже, в прошлом — прямо сейчас Аделия выглядит увереннее всех и готова брать свой первый взрослый титул, пока Камила Валиева, Софья Акатьева и другие прежние лидеры сборной допускают ошибки.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева. Финал «Гран-при России»: Петросян лидирует после короткой программы, Туктамышева — вторая, Валиева — третья. Онлайн-трансляция

Туктамышева — главная константа российского фигурного катания

Главный итог, который можно было сделать еще до старта соревнований — эпоха Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной уходит. Легендарное трио ТЩК тихонько пропадает с радаров, так и не показав и половины своего потенциала. Разве что Щербакова в статусе чемпионки мира, олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки страны может спокойно завершать карьеру без долгих сожалений. А вот Трусовой и Косторной еще явно было что доказывать... Но похоже, что сейчас в российском фигурном катании нет места. Зато до сих пор есть для Елизаветы Туктамышевой. Она словно константа — пережила эпоху Ксении Дорониной и Ксении Макаровой, Алены Леоновой и Катарины Гербольдт, Аделины Сотниковой и Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой и Елены Радионовой, Алины Загитовой и Софьи Самодуровой. Пересидела ТЩК, а вполне возможно, и Камилу Валиеву с Аделией Петросян пересидит...

По крайней мере, она на их фоне вполне конкурентоспособна. Недавние юниорки с тройным акселем не справились — падение как у Софьи Муравьевой, так и у Валиевой с Софьей Акатьевой. Туктамышева же выдала едва ли не идеальный прокат, который лишь немного смазал двойной тулуп в каскаде вместо тройного и неуверенное приземление. Но что удивительнее всего, Елизавета выиграла по компонентам. На российском старте, где, откровенно говоря, ученицу Алексея Мишина по технической оценке не всегда-то жаловали. А здесь выдали щедрые 37,77 — выше, чем у Петросян с первого места, больше чем на балл. И даже больше, чем у Валиевой, на полбалла! Хотя тут все вполне очевидно, давать максимальные оценки за прокат с падениями официально не могли, так что безграничную любовь к творческому потенциалу Камилы здесь пришлось законодательно ограничить. Хотя мешало это судьям далеко не всегда...

Петросян идет к первому титулу

В плане оценок удивила строгость к Софье Самоделкиной. У нее сейчас явно не самый простой этап в карьере, да и прокат получился неудачным — она осталась без каскада. Но зачем топить потенциально сильнейшую российскую фигуристку и отправлять ее на предпоследнее место? Королевой эстетики спортсменка ЦСКА не считалась ни разу, но и на 33,99 оценивать ее компоненты излишне. Самоделкина отказалась от тройного акселя, но оставила каскад лутц+риттбергер, что ее и подвело. Дальше фигуристки распределились согласно своему текущему уровню и рангу. Анне Фроловой, Софии Захаровой, Ксении Гущиной и Веронике Яметовой нужны срочно элементы ультра-си, чтобы пробиться в элиту. Они уже максимально близко, а Яметова так и вовсе открытие сезона. Но если у нее в планах не просто быть участницей финала «Гран-при» из регионов — пора учить многооборотные прыжки.

Алина Горбачева ярко откатала юниорский чемпионат страны, но судьи не посчитали это поводом оценивать ее иначе, чем раньше. Ждем аргументов в произвольной — если будут два четверных, то она еще поборется даже за тройку. Для Валиевой, Акатьевой и Муравьевой также ничего еще не потеряно. Особенно для учениц Тутберидзе — лидеру «Ангелов Плющенко» не хватает в арсенале квадов. Как и Елизавете Туктамышевой. Здорово, что ее поддерживает федерация, но остаться на пьедестале Императрица сможет только при идеальном прокате. А фаворит теперь очевиден — это Петросян. Гандикап от главных соперниц у нее приличный, как и различные опции по контенту на воскресенье. Вероятнее всего, рисковать штаб Этери Георгиевны не будет, все-таки первый турнир для Аделии после восстановления. А это в данной ситуации с турнирной точки зрения и не нужно.

Официально Петросян узнала о том, что выступает, всего за пару дней до выхода на лед. Но, судя по всему, в команде Тутберидзе о подобном сценарии развития событий все же догадывались. Иначе понять, как они смогли подготовить Аделию в такой шикарной форме, трудно. Ее уже сравнивают с Косторной в ее лучшие годы, а судя по темпам прогресса, по зубам Петросян будут и рекорды за короткую Валиевой... Воспользовались внезапным шансом выйти в лидеры и танцоры Елизавета Шанаева / Павел Дрозд. Пара, в которую изначально мало кто верил, сначала обошла прямых конкурентов с бывшим партнером Шанаевой (Аннабель Морозов / Дэвид Нарижный уже остались в анналах истории), а теперь и Елизавету Худайбердиеву с Егором Базиным. Пока гении, устанавливающие мировые рекорды, несмотря на падения, отказываются от соревнований в пользу шоу-турнира, Шанаева с Дроздом забирают звание лучших в стране.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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