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Гран-при России

Сегодня, 06:30

Валиева купается в любви судей. Но правильно ли это?

Валиева выступила с короткой программой на этапе «Гран-при» в Казани
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Global Look Press
Максимальная высота лутца Валиевой и Яметовой.
Фото Скриншот из трансляции Первого канала
Отрыв на лутце у Валиевой и Туктамышевой.
Фото Скриншот из трансляции Первого канала
Ноги Камилы Валиевой.
Фото Скриншот из трансляции Первого канала
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Несколько вопросов после короткой программы на этапе «Гран-при» в Казани.

Помнится, как-то после отчетной конференции ФФККР мне рассказывали, какие уважаемыми общественниками обсуждались идеи. Развитие региональных федераций было одной из ключевых. В федерации сидят умные люди — они понимают, что сейчас вид спорта живет фактически только в Москве и Санкт-Петербурге. И действительно Россия со своими 17 миллионами квадратных километров заслуживает развития не только двух этих городов.

Яметова могла бы бороться с Валиевой

И вот, пожалуйста, на Гран-при России появляется новая звезда из региона. Екатеринбурженка Вероника Яметова. Ее вообще не должно быть в Казани. Пригласили из-за массовых снятий. Она рванула с места, перекроила свои планы. Александра Трусова в Сочи говорила, что выступать на двух подряд этапах тяжело. А Яметова — смогла.

Казалось бы, шанс — на примере Вероники показать, что регионы у нас имеют право голоса. Она выходит против Валиевой и Синицыной на короткую программу — и делает тот же контент. С интересной постановкой. И проигрывает Камиле 7,4 балла.

Да, олимпийская чемпионка я команде — заслуженный спортсмен с репутацией, выдающаяся фигуристка. Можно допустить логику с поддержкой своего таланта в условиях атак мировой общественности и заочного соревнования с Гран-при ISU. Но правильная ли эта стратегия в долгосрочном плане? Не лучше ли по такой же схеме подтягивать тех, кто сзади, для усиления конкуренции? Инфляции оценок не порадовалась бы и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая смотрела субботние прокаты воочию с трибуны. Народу в «Спорт Сарае» было много, в отличие от Сочи, но опять случился казус — очереди а-ля «Макдоналдс» 1990 года у входа. Закрытые двери, пара работающих турникетов — неужели истории Хэллоуина в Сеуле и пожара в костромском клубе нас ничему не учат?

Где выиграла Валиева?

Дискуссия об оценках тем более уместна, потому что заметное число болельщиков не ответят, чем Яметова была хуже Валиевой на 7,4 балла и где Синицына уступила почти 13. Даже не так — многие такой результат критикуют. Мне и самому скромно кажется, что разница в 2-3 балла и 6-7 соответственно была бы справедливее и даже полезнее для всех участниц. Но давайте разбираться, чем не понравились баллы лидеров. Сразу скажем, что к самой Камиле никаких претензий — она делает вещи, которые не могут исполнить 99,99% населения Земли и особенно журналисты. Но если по телевизору называют ее прокаты совершенством и идеалом, то мы обязаны дать и другой взгляд.

Своё преимущество над Яметовой Валиева сколотила пополам в технике и компонентах. Компоненты — штука субъективная, хотя сразу двое фигуристов в беседе со мной заметили, что Камила катила тяжелее обычного. О программе спорить можно долго — по темпу мощнее яметовская, по хореографии — нельзя сказать, что у Камилы программа насыщена необычными фишками. Да, она все так же прекрасна во вращениях, хоть и не так быстра, растяжка все так же потрясает, и ей нет равных. Махи ногой давались Яметовой и Синицыной заметно труднее. Но стоил ли такой неоднозначный прокат татарки 10 и 9,75? Десятка — это Ханю на лучших Олимпиадах, Браун на чемпионатах мира. Не обесцениваем ли мы саму шкалу выставлением таких оценок за неидеальный прокат?

Показателен и разброс оценок за компоненты у Яметовой — по всем трем параметрам (композиция, представление, мастерство катания) цифры скакали от 7,75 — 8 до 9,25. В отличие от единодушия в валиевской распечатке. Владение коньком и красивые программы всегда отличали и Синицыну, в том числе и в субботу в Казани. Она была медленнее себя прошлой, что объяснимо отсутствием на льду и пробами в парном катании. Пропажа не прошла даром — судьи будто понизили Ксюшу в своем виртуальном рейтинге. Почему она проиграла по компонентам Яметовой, тоже непонятно.

Вопросы к каскаду

С элементами еще интереснее. Здесь мы, конечно, упираемся в каскад лутц + тулуп. Все прыжки у первых трех фигуристок совпадали, пусть и расставлены в разном порядке. Стоит посмотреть, каким этот 3+3 получился у Камилы — но достаточно и слов всех причастных людей. Максим Траньков в телетрансляции честно сказал, что фигуристка «поборолась» за элемент. Тренеры Валиевой назвали его «интересным» и предъявили ей счет за потрепанные нервы. Но лучше всех, конечно, скажет про каскад не дяденька Дмитрий Кузнецов, а сама Камила: «Я его спасла и горжусь собой. Обычная ошибка. Корпус пришлось перекидывать на лутце и потом... Если бы это был прошлый сезон, я бы спасла хорошей перетяжкой, но сейчас ее делать нельзя [по правилам]».

«Ошибка», «спасла» — согласитесь, характеристики для не самой положительной оценки. Итог — большинство судей поставили +4, еще трое +3. Валиева набрала больше на нем (+2,12), чем Яметова (+1,77) и Синицына (-0,24 и недокрут на тулупе). Если у Ксении прыжок был невысокий, то у Вероники он показался более чистым и амплитудным — можно сравнить стоп-кадры ее и Валиевой с примерно одного ракурса.

Максимальная высота лутца Валиевой и Яметовой. Фото Скриншот из трансляции Первого канала
Максимальная высота лутца Валиевой и Яметовой.
Скриншот из трансляции Первого канала

Что касается чистоты лутца, тут тоже есть нюансы. Туктамышева, например, бьет при его исполнении зубцом об лед. У Камилы в короткой программе было явное плоское ребро — впрочем, так прыгают часто. Вопрос, как к этому относиться. Если мы хотим на внутренних соревнованиях сохранить форму фигуристов для последующего возвращения на мировую арену, возможно, имеет смысл быть построже к лидерам.

Отрыв на лутце у Валиевой и Туктамышевой. Фото Скриншот из трансляции Первого канала
Отрыв на лутце у Валиевой и Туктамышевой.
Скриншот из трансляции Первого канала

Ну и крупный план работы ног Камилы при начале фазы полета.

Ноги Камилы Валиевой. Фото Скриншот из трансляции Первого канала
Ноги Камилы Валиевой.
Скриншот из трансляции Первого канала

На одном каскаде Валиева выиграла у Яметовой 0,35 балла, хотя могла бы столько же и проиграть. А это почти балл.

Мораль из истории простая — развитие региональных федераций, о котором правильно говорят на конференциях и собраниях, так и не состоится. Переезжайте в Москву, амбициозные фигуристки из регионов. Через несколько лет вернетесь на этап «Гран-при», если он еще будет существовать, и вас закидают игрушками. А не переедете — будете их по команде подбирать.

Фигурное катание
Камила Валиева
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