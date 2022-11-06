Валиева купается в любви судей. Но правильно ли это?

Несколько вопросов после короткой программы на этапе «Гран-при» в Казани.

Помнится, как-то после отчетной конференции ФФККР мне рассказывали, какие уважаемыми общественниками обсуждались идеи. Развитие региональных федераций было одной из ключевых. В федерации сидят умные люди — они понимают, что сейчас вид спорта живет фактически только в Москве и Санкт-Петербурге. И действительно Россия со своими 17 миллионами квадратных километров заслуживает развития не только двух этих городов.

Яметова могла бы бороться с Валиевой

И вот, пожалуйста, на Гран-при России появляется новая звезда из региона. Екатеринбурженка Вероника Яметова. Ее вообще не должно быть в Казани. Пригласили из-за массовых снятий. Она рванула с места, перекроила свои планы. Александра Трусова в Сочи говорила, что выступать на двух подряд этапах тяжело. А Яметова — смогла.

Казалось бы, шанс — на примере Вероники показать, что регионы у нас имеют право голоса. Она выходит против Валиевой и Синицыной на короткую программу — и делает тот же контент. С интересной постановкой. И проигрывает Камиле 7,4 балла.

Да, олимпийская чемпионка я команде — заслуженный спортсмен с репутацией, выдающаяся фигуристка. Можно допустить логику с поддержкой своего таланта в условиях атак мировой общественности и заочного соревнования с Гран-при ISU. Но правильная ли эта стратегия в долгосрочном плане? Не лучше ли по такой же схеме подтягивать тех, кто сзади, для усиления конкуренции? Инфляции оценок не порадовалась бы и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая смотрела субботние прокаты воочию с трибуны. Народу в «Спорт Сарае» было много, в отличие от Сочи, но опять случился казус — очереди а-ля «Макдоналдс» 1990 года у входа. Закрытые двери, пара работающих турникетов — неужели истории Хэллоуина в Сеуле и пожара в костромском клубе нас ничему не учат?

Где выиграла Валиева?

Дискуссия об оценках тем более уместна, потому что заметное число болельщиков не ответят, чем Яметова была хуже Валиевой на 7,4 балла и где Синицына уступила почти 13. Даже не так — многие такой результат критикуют. Мне и самому скромно кажется, что разница в 2-3 балла и 6-7 соответственно была бы справедливее и даже полезнее для всех участниц. Но давайте разбираться, чем не понравились баллы лидеров. Сразу скажем, что к самой Камиле никаких претензий — она делает вещи, которые не могут исполнить 99,99% населения Земли и особенно журналисты. Но если по телевизору называют ее прокаты совершенством и идеалом, то мы обязаны дать и другой взгляд.

Своё преимущество над Яметовой Валиева сколотила пополам в технике и компонентах. Компоненты — штука субъективная, хотя сразу двое фигуристов в беседе со мной заметили, что Камила катила тяжелее обычного. О программе спорить можно долго — по темпу мощнее яметовская, по хореографии — нельзя сказать, что у Камилы программа насыщена необычными фишками. Да, она все так же прекрасна во вращениях, хоть и не так быстра, растяжка все так же потрясает, и ей нет равных. Махи ногой давались Яметовой и Синицыной заметно труднее. Но стоил ли такой неоднозначный прокат татарки 10 и 9,75? Десятка — это Ханю на лучших Олимпиадах, Браун на чемпионатах мира. Не обесцениваем ли мы саму шкалу выставлением таких оценок за неидеальный прокат?

Показателен и разброс оценок за компоненты у Яметовой — по всем трем параметрам (композиция, представление, мастерство катания) цифры скакали от 7,75 — 8 до 9,25. В отличие от единодушия в валиевской распечатке. Владение коньком и красивые программы всегда отличали и Синицыну, в том числе и в субботу в Казани. Она была медленнее себя прошлой, что объяснимо отсутствием на льду и пробами в парном катании. Пропажа не прошла даром — судьи будто понизили Ксюшу в своем виртуальном рейтинге. Почему она проиграла по компонентам Яметовой, тоже непонятно.

Вопросы к каскаду

С элементами еще интереснее. Здесь мы, конечно, упираемся в каскад лутц + тулуп. Все прыжки у первых трех фигуристок совпадали, пусть и расставлены в разном порядке. Стоит посмотреть, каким этот 3+3 получился у Камилы — но достаточно и слов всех причастных людей. Максим Траньков в телетрансляции честно сказал, что фигуристка «поборолась» за элемент. Тренеры Валиевой назвали его «интересным» и предъявили ей счет за потрепанные нервы. Но лучше всех, конечно, скажет про каскад не дяденька Дмитрий Кузнецов, а сама Камила: «Я его спасла и горжусь собой. Обычная ошибка. Корпус пришлось перекидывать на лутце и потом... Если бы это был прошлый сезон, я бы спасла хорошей перетяжкой, но сейчас ее делать нельзя [по правилам]».

«Ошибка», «спасла» — согласитесь, характеристики для не самой положительной оценки. Итог — большинство судей поставили +4, еще трое +3. Валиева набрала больше на нем (+2,12), чем Яметова (+1,77) и Синицына (-0,24 и недокрут на тулупе). Если у Ксении прыжок был невысокий, то у Вероники он показался более чистым и амплитудным — можно сравнить стоп-кадры ее и Валиевой с примерно одного ракурса.

Максимальная высота лутца Валиевой и Яметовой. Скриншот из трансляции Первого канала

Что касается чистоты лутца, тут тоже есть нюансы. Туктамышева, например, бьет при его исполнении зубцом об лед. У Камилы в короткой программе было явное плоское ребро — впрочем, так прыгают часто. Вопрос, как к этому относиться. Если мы хотим на внутренних соревнованиях сохранить форму фигуристов для последующего возвращения на мировую арену, возможно, имеет смысл быть построже к лидерам.

Отрыв на лутце у Валиевой и Туктамышевой. Скриншот из трансляции Первого канала

Ну и крупный план работы ног Камилы при начале фазы полета.

Ноги Камилы Валиевой. Скриншот из трансляции Первого канала

На одном каскаде Валиева выиграла у Яметовой 0,35 балла, хотя могла бы столько же и проиграть. А это почти балл.

Мораль из истории простая — развитие региональных федераций, о котором правильно говорят на конференциях и собраниях, так и не состоится. Переезжайте в Москву, амбициозные фигуристки из регионов. Через несколько лет вернетесь на этап «Гран-при», если он еще будет существовать, и вас закидают игрушками. А не переедете — будете их по команде подбирать.