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Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:00

Серия «Гран-при» началась втайне. Что не так с нашим фигурным катанием?

В Москве стартовала серия Гран-при России по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристка Елена Костылева
Елена Костылева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На окраине Москвы при пустых трибунах стартовал наш аналог международных стартов.

Если вы не безумный фанат какой-нибудь 12-летней русской фигуристки, то наверняка пропустили знаменательную новость — в Москве открылась серия «Гран-при России». По сути, самое престижное соревнование после чемпионата страны, те самые турниры, которые были призваны заменить международные старты. В пику отстранителям федерация собиралась придумывать новые форматы и создавать продукт, который будут смотреть в том числе за рубежом.

Однако получается ли такой продукт?

Революция откладывается

Когда все начиналось, «СЭ» даже вышел с заголовком, что в нашем фигурном катании все условия для революции, а отстранение может даже сыграть в плюс. Хотелось поддержать родную федерацию и действительно сплотиться.

Прошло два с половиной года. Язык и другие части тела не повернутся сказать, что ничего не сделано. Нет — фигурное катание и вообще зимние виды спорта отчаянно креативят. Появляются новые города в календаре — фигурка обжилась Магнитогорском и Омском, биатлон пришел в Златоуст, Рязань и Мурманск, лыжи осваивают Ижевск и Казань. И новые форматы, пусть и с трудом, но рождаются — чемпионаты по прыжкам, турниры шоу-программ. Хотя все это скорее инициатива Первого канала.

Алексей Ягудин. Откатились в «Ледниковый период». Второй турнир шоу-программ тоже выиграл Ягудин — под свист трибун

Но какого-то скачка, полета фантазии, превращения нашего фигурного катания в аналог НХЛ пока не выходит. И во многом из-за упаковки — хоккей в Северной Америке не просто лучше чемпионата мира, он смотрибельнее.

И вот приходит новый сезон, в Бибиреве стартует первый этап серии «Гран-при» — юниорский. На небольшом катке «Мечта», без зрителей, причем состав участников не был опубликован на утро в день первого старта. Среди участников — Елена Костылева, Агата Петрова, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Николай Колесников, Вадим Воронов. Все они — потенциальные звезды. Уж первая в списке-то точно.

В этом сезоне в принципе заранее состав участников серии «Гран-при» не анонсировался — ни взрослого, ни юниорского. Это тоже странно.

— Публикация будет за пару недель до соревнования, может быть, немного раньше, — обещал гендиректор ФФККР Александр Коган. — Вы сами понимаете, что фигурное катание — вид спорта травмоопасный и лед скользкий, поэтому мы должны четко понимать, что нет медицинских противопоказаний для участия в этих соревнованиях.

Но сняться можно и за день до старта, а как быть болельщикам, которые хотели бы заранее понимать, куда покупать билеты? Некоторые фигуристы, кстати, после обозначения такой политики отказываются называть свои этапы заранее. Это тоже не способствует качеству продукта. Впрочем, в этом сезоне я стал все яснее слышать разговоры от фигуристов в разных видах, что кататься в шоу выгоднее. И сложно с ними спорить.

Фигуристка Агата Петрова
Агата Петрова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Деньги есть — нужна география

Когда на открытых прокатах критиковали Первый канал за отсутствие титров и какой-либо информации о фигуристах, надо понимать — и сам Первый получил список музыкальных композиций, по моим данным, лишь в вечер с пятницы на субботу. Сейчас этап юниорского «Гран-при» «Лед мечты» транслируется с одной камеры, а из-за рубежа посмотреть Первый вообще затруднительно. Хотя сейчас идет разговор о том, чтобы в будущем наконец внедрить в трансляции систему, которая даже будет подсчитывать обороты с точностью до десятой. Рассказывают, что ее уже используют некоторые фигуристы на тренировках.

И ведь наша федерация фигурного катания научилась хорошо зарабатывать. Судя по недавно опубликованным документам Минспорта, в 2023 году ФФККР заработала около полумиллиарда рублей. И тратит она, кстати, не сказать чтобы на себя. Да, в абсолютных цифрах 79,6 миллиона расходов на аппарат кажутся значительной суммой. Но это лишь 13,3% общих расходов. У федерации легкой атлетики на себя уходит 35% (101 миллион из 286), у борьбы — 32% (117 из 364).

Фигуристы впервые за долгое время получают реальные призовые и благодарны.

Если есть развитие и деньги, почему бы не проводить этапы юниорского «Гран-при» не в Москве, а в небольших городах вокруг? Открыли же Калугу — а есть Тула, Смоленск, Тверь, города поменьше. Трансляцию проката с одной камеры там организовать уж можно, и народ собрался бы даже посреди рабочего дня, вместо прохода по спискам в спальном районе Москвы. А уж что можно было бы сделать из взрослого этапа «Гран-при» на 9-тысячной арене в Ярославле — раздолье маркетологов. Начиная с пресс-конференций на перроне Ярославского вокзала, фирменного поезда с фигуристами и специальными билетами для самых состоятельных фанатов.

Но пока наш «Лед мечты» — пустые трибуны обычного катка на окраине Москвы, и даже если бы ты хотел в пасмурную погоду туда добраться — не попал бы.

Календарь серии «Гран-при России»
Взрослые
1-й этап: Магнитогорск, 25-27 октября
2-й этап: Казань, 1-3 ноября
3-й этап: Красноярск, 8-10 ноября
4-й этап: Москва, 15-17 ноября
5-й этап: Санкт-Петербург, 22-24 ноября
Финал: Красноярск, 13-17 февраля

Юниоры
1-й этап: Москва, 10-13 октября
2-й этап: Магнитогорск, 23-25 октября
3-й этап: Казань, 30 октября — 1 ноября
4-й этап: Красноярск, 6-8 ноября
5-й этап: Москва, 13-15 ноября
6-й этап: Санкт-Петербург, 20-22 ноября

Фигурное катание

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