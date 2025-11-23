Сенсация в парах, пять четверных Гуменника и финт Петросян: в Омске завершился этап Гран-при России

Петр покорил публику, у девушек выиграла Садкова — но запомнилась выступавшая вне конкурса Петросян.

Гран-при России, 5-й этап (Омск)

Мужчины

1. Петр Гуменник — 311,12

2. Евгений Семененко — 263,48

3. Владислав Дикиджи — 257,22

Женщины

1. Дарья Садкова — 224,39

2. Алиса Двоеглазова — 221,64

3. Алина Горбачева — 215,60

Танцы

1. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 193,22

2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 188,05

3. Анна Щербакова/Глеб Гончаров — 186,96

Пары

1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 220,53

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 210,99

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 199,97

В Омске завершился очередной этап Гран-при России по фигурному катанию, который подарил нешуточную интригу как в одиночном катании, так и в соревнованиях спортивных пар. У женщин в итоге лучший результат показала Дарья Садкова, хотя лидером после короткой программы с небольшим преимуществом была Алина Горбачева. А выступления мужчин ознаменовались двумя потрясающими прокатами Петра Гуменника.

Прогресс Садковой и гештальт Петросян

После выступлений днем ранее у девушек лидерство захватила Горбачева. И со своим мощным контентом с четверным сальховом вполне могла выиграть этап Гран-при и показать, что наконец-то справилась со всеми проблемами со здоровьем, преследовавшими ее с лета. Фигуристка уверенно начала прокат, чисто исполнив элемент ультра-си с хорошей надбавкой. Но дальше произошли неожиданные ошибки на каскадах — спортсменка дважды не справилась с двойным тулупом: сначала упала, а затем коснулась рукой льда при приземлении.

Будь у Алины на этапе другие соперницы, даже с такими помарками можно было бы рассчитывать на золото. Но Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова в Омске такого шанса Горбачевой не дали. Ученицы Этери Тутберидзе в очередной раз заявили по два четверных. И все ближе к тому, чтобы «наступать на пятки» Аделии Петросян, которая на этапе также выступила, но вне конкурса — великолепно исполнила квад-тулупы. Как пошутил хореограф Даниил Глейхенгауз, «гештальт закрыли». Правда, Аделия упала с тройного лутца.

В стартовых протоколах, ко общему удивлению, Аделия появилась в ночь с субботы на воскресенье — и план сработал. Случился важный камбэк в преддверии Олимпиады — теперь россиянка вернулась в клуб квадисток, коих в мире немного.

Двоеглазова начинала прокат с четверных лутца и тулупа: приземлить пока смогла только один. Все остальные элементы также исполнила чисто и обошла Горбачеву в произвольной больше чем на восемь баллов. С учетом небольшого отставания после короткой Алиса оказалась выше соперницы в итоговом протоколе.

Ну а главной звездой дня в этот раз стала Садкова. Она уже не первый сезон вставляет в свои прокаты четверные, но во время стартов они у Дарьи обычно не получаются. Вспомнить хотя бы последний этап в Москве — два падения на квадах. Однако в Омске у фигуристки получилось все: чистые четверные тулупы и хорошие остальные прыжки. Да, еще есть в чем прибавлять: арбитры присудили лишь первый уровень сложности ее хореографической дорожке. Но программа в этот раз смотрелась на одном дыхании, и как результат — заслуженное первое место.

Вовсе сместить Горбачеву с пьедестала почета могла Муравьева, даже без элементов ультра-си в заявке. Но Софья неожиданно упала на дорожке шагов, а также судьи заминусовали ей двойной тулуп. С таким прокатом фигуристка осталась только четвертой.

Петр Гуменник. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пять четверных Гуменника

В мужском турнире интрига также сохранялась, хотя Гуменник накануне сделал серьезный шаг к победе. Петр набрал космические 105,06 в короткой программе, оторвавшись от Евгения Семененко больше чем на 12 баллов.

А в воскресенье фигурист решил просто нокаутировать соперников, заявив пять четверных. И это у него получилось: чистый прокат с хорошими надбавками и легкими прыжками, как и у Садковой, смотрелся на одном дыхании. Суммарно за оба проката Петр получил 311,12 балла. Конечно, на Олимпиаде такой благосклонности судей ждать не стоит, тем не менее рассчитывать на борьбу за награды, безусловно, можно. Главное, дальше только прибавлять в функциональном плане. К слову, именно этим Гуменник и собирается заниматься перед чемпионатом России.

«Буду наращивать форму, улучшать технику. Планирую поехать на две недели к Рафаэлю Владимировичу (Арутюняну. - Прим. «СЭ») в США. Там будем работать над прыжками, но и программы тоже будем накатывать», — сказал фигурист журналистам.

На фоне Петра очень блекло выглядели Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Действующий чемпион России хорошо исполнил три четверных, но потом последовала бабочка на сальхове, которая лишила его шансов даже на серебро, поскольку в короткой программе у него было много ошибок.

Семененко избежал падений, но откровенно спасал каждый свой элемент ультра-си. Первый зеленый огонек на табло загорелся только после вращения, поэтому впечатление от проката получилось смазанное. В итоге суммарно он проиграл Гуменнику почти 50 (!) баллов.

Из остальных участников этапа в Омске стоит выделить Никиту Сарновского: он смог откатать произвольную программу чисто и подняться на четвертое место. А Андрей Мозалев, Даниил Самсонов пока продолжают выступать на прежнем уровне. Как и в прошлом сезоне, крайне нестабильно.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сенсация в парах

Ну а главная сенсация произошла в соревнованиях спортивных пар. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков обошли лидировавших после короткой программы Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Чемпионы мира-2021 сорвали одну из поддержек и остались лишь на втором месте по сумме двух выступлений.

Дуэт, который на протяжении многих лет выступал просто безупречно, второй этап Гран-при подряд допускает ошибки. На турнире в Санкт-Петербурге они пропустили вперед Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, теперь же — подопечных Павла Слюсаренко. Мягко говоря, неприятная тенденция. С другой стороны, на то есть объективные причины — подготовка к сезону была смазанной из-за травмы Галлямова, и теперь нужно время для возвращения на прежний уровень. Александр реагирует на неудачи эмоционально — ожидая оценок, он бросил партнерше: «Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться». Это предложение расстаться?

При этом нужно отдать должное Чикмаревой и Янченкову — они очень чисто откатали свою программу. Делясь впечатлениями в эфире Первого канала, Екатерина призналась — для нее эта победа психологически очень важна перед чемпионатом России.

«Теперь мы знаем: обойти Мишину и Галлямова — это возможно», — сказала фигуристка.

В танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко сумели сохранить первую строчку. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано на этот раз откатали без срывов и падений, но смогли подняться лишь на одну строчку вверх.

Ближе всех к лидерам по оценкам судей оказались Елизавета Шичина и Павел Дрозд. А замкнули тройку Анна Щербакова и Егор Гончаров.