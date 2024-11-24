Российские фигуристы злятся и выпускают эмоции. У женщин лидеры уходят вниз

Как прошел этап «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

«Гран-при России», 5-й этап (Санкт-Петербург)

Женщины

1. Алина Горбачева — 234,58

2. Вероника Яметова — 213,39

3. Софья Важнова — 208,49

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 302,47

2. Дмитрий Алиев — 272,68

3. Глеб Лутфуллин — 267,14

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 239,05

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 216,35

3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 193,32

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 207,81

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 205,74

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 201,50

О да, этот этап «Гран-при» напоминал по эмоциям старые добрые российские отборочные соревнования на чемпионат мира и Олимпиаду. Может, фигуристам что-то сказали про завершение эпопеи с отстранением, а мы не знаем?

Падение Акатьевой

У женщин произошло сразу несколько сверхсенсаций — и это значит, что женское одиночное еще не пропало. Спорт без сенсаций умирает, а сейчас вне подиума оказалась и чемпионка — подопечная Тутберидзе, и прима Плющенко. Победил тот, кто гнался не за прыжками, а за результатами.

Перед произвольной программой расклад был на редкость плотным: Акатьева — лидер с 75 баллами, Горбачева и Яметова — по 71, Муравьева — 68. Выиграла Горбачева, которая вколотила роскошный четверной сальхов (на надбавку +3,10) — и больше не стала рисковать в охоте за другими квадами. Лидер Акатьева, которая спокойно могла делать в начале тройной прыжок, а не заходить на четверной тулуп, и брать бронзу, рискнула — упала, не докрутила. Потом развалилась в концовке — «бабочка» на лутце, каскад 3+2, небольшой недокрут на риттбергере. Пострадала и программа под музыку из фильма «Адмиралъ» — компоненты в районе 8,50.

Софья Акатьева. Фото ФФККР

Из-за этого Акатьева, начиная день первой, откатилась, как в «Формуле-1» после пит-стопа, на пятое. Очень необычная карусель для нашего женского фигурного катания — это у них там за бугром могут пять человек в двух баллах закончить первый день. У нас обычно по-другому.

Бронзу и свои первые 200 тысяч призовых на взрослом уровне впервые чертиком из табакерки взяла Софья Важнова. Абсолютно заслуженно. Яметова — вторая, уже пятый раз подряд в серии «Гран-при». Правда, одно золото ей должны были отдать — валиевское на этапе в Казани 2022 года. Отдали ли — тайна за семью печатями.

Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин. Фото ФФККР

Дикиджи недосягаем

Кому точно не занести этот этап в актив — Петру Гуменнику. Страшное падение в углу катка, где уже до этого падали вчера девушки (многие одиночники жалуются, что лед подразбит). Но это не отменяет равных условий для всех — и Петр в этот раз со своим «Онегиным» не справился, став шестым.

Намного цельнее и понятнее со словами в музыке — такой прокат получился у Алиева. Очень радостно, что в субботу «самый старый» (по его словам) участник «Гран-при» сказал журналистам, что мысли о завершении карьеры ушли. И в воскресенье он заслуженно забрал серебро.

Вообще эмоций в этот раз в «Юбилейном» было очень много. Лутфуллин боролся с собой всю программу и в конце рухнул на лед, приложившись головой. Прыжки Глеб почти все сделал, но работы рук и хореографии явно не хватает.

Но довел градус до кипения Влад Дикиджи, который после одного из прыжков еще по ходу программы успел победно потрясти кулаком, а после финальной позы перещеголял предшественника в игре на публику — лег на лед и долго не вставал, добавляя драмы. Не говорю, что это было искусственно — в первую очередь это было красиво. И гроссмейстерская отметка в 300 баллов на пятом этапе «Гран-при» была снова пробита — да, судьи отсыпали Владу щедро, но ради благого дела почему бы и нет?

Отдельную фразу о себе заслужил Михаил Терновский — человек из второго эшелона, который стал пятым, обогнав Гуменника и Игнатова. Про спортивного Макара вообще не получается сказать что-то хорошее — но думается, переход в «Ангелы Плющенко» был все равно верным решением. По нынешним меркам есть кое-что важнее спорта. Не только любовь, но и шоу с солидными гонорарами.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Фото ФФККР

Реванш Галлямова

Но настоящая красота случилась в парах. Бойкова/Козловский vs Мишина/Галлямов — самое красивое противостояние, пожалуй, во всем мировом фигурном катании. Видно, как обе пары и оба тренерских штаба по сантиметрам и долям секунды пытаются отыграть в стандартизированном парном катании, чтобы стать лучше соперников и найти пару лишних десятых балла.

Битву нервов выдержали Мишина и Галлямов — они откатали на кураже, как надо, выйдя первыми и явно желая доказать, что не собираются отдавать свое первое место. Это вообще стало популярным оборотом — ранее в танцах его не собирался отдавать Букин. Но Настя с Сашей отстояли его по делу. Было психологическое преимущество — выступали первыми и могли надавить на соперников, было спортивное настроение, которое не смог, по его словам, найти Дмитрий Козловский.

Была даже злость — выйдя в микст-зону, Галлямов очевидно кайфовал от происходящего. Выразительно глядя на меня, сказал, что «вчера их уже хоронили и задавали непрофессиональные вопросы». А сегодня, мол, все встало на свои места. Что ж, если вопросы корреспондента «СЭ» помогают настроиться на произвольную программу и выигрывать — фигуристы, я к вашим услугам.

У Бойковой и Козловского было совсем другое настроение. Программу завалил партнер, и он это честно признал — не получился один из прыжков, выброс и даже последняя поддержка, которую Дмитрий делать бросил, поняв, что поражение неизбежно. На Глейхенгаузе лица не было, Траньков от нервов даже смеялся. В микст-зоне Александра как могла поддерживала партнера, который говорил, что ему «нужно что-то менять в себе».

А в танцах Худайбердиева/Базин вырвали победу у молодых Кагановской/Некрасова — и тоже явно были довольны происходившим. Сенсации не произошло — и для них это хорошо. Но заслуженной паре определенно показали, что долго наверху держать не будут. И тут либо работать с утроенной силой, либо уходить. Лиза и Егор пока явно за первый вариант. Худайбердиева еще и сделала самый красивый поступок в День матери — подарила своей маме букет, донеся его до трибуны.

Красиво, что у нас снова есть принципиальные противостояния. И букеты. Прекрасная репетиция чемпионата России, который всего через месяц.