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Гран-при России

Сегодня, 14:45

«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
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Закулисье первого этапа «Гран-при России» этого сезона.

На выходных перед Дворцом спорта «Салават Юлаев» в Уфе традиционных плюшевых игрушек и цветов в подарок фигуристам не купишь.

Но зато главную башкирскую достопримечательность можно было найти любого сорта и в любом объеме.

Помимо меда из Уфы, можно было увезти теплые и уютные шерстяные тапочки, в которых просмотр любого спорта превратится в удовольствие.

А главной достопримечательностью этапа Кубка России в Уфе стала Аделия Петросян, которая задорно подпевала Майклу Джексону во время своего проката. В один из моментов фигуристка громко вскрикнула, что сделало ее выступление еще эффектнее.

Посмотреть на звезд сборной России удалось не только юным зрителям, но и целому отряду их друзей, которых заботливо укладывали поспать в перерывах между прокатами.

Скорости на льду были практически экстремальными. Ксения Краусова даже слегка запуталась в собственной юбке во время очередного вращения.

С некоторыми вещами фигуристы не могут расстаться даже во время прокатов. Возможно, несмотря на кажущийся дискомфорт, цепочки, браслеты и другие украшения, действительно приносят спортсменам удачу и оберегают от травм.

А похвалить за прекрасное выступление любимого спортсмена можно, например, с помощью большой плюшевой акулы. Очень важно как следует раскрутить подарок, чтобы он прилетел точно к ногам атлета.

Танцы на этом этапе порадовали обилием интересных поддержек и сорвали немало оваций зала за рискованные и впечатляющие трюки на льду.

Один из эпизодов чуть не кончился кровавой травмой. София Качушкина упала на лед, и только чудом Марк Волков не повредил руку партнерши лезвием своего конька.

Фигурное катание привлекает самых разных болельщиков и заставляет удивляться увиденному каждую минуту.

Андрей Мозалев на пьедестал в Уфе не попал, но смог вновь украсть сердечко фанаток фигурного катания своими чувственными прокатами.

Мужчины действительно стараются показать все, на что способны. Заплатки на коньках Владислава Дворникова тому подтверждение.

Из-за кулис за ходом соревнований внимательно наблюдала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка работала в микст-зоне и старалась уследить за всеми деталями выступлений своих коллег.

А кое-кто на трибуне не упустил ни одной подробности, разглядывая прокаты по своей уникальной методике. Если вы все еще неправильно смотрите в бинокль, то самое время поучиться у более опытных пользователей.

Свой успех Софья Леонтьева и Даниил Горелкин отметили звонким ударом медалей на пьедестале. Первый этап Кубка России обернулся для них бронзой и отличным настроением.

Фото
Аделия Петросян
Алина Загитова
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