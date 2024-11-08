Одиночницы Плющенко догоняют непобедимую группу Тутберидзе. Времена меняются?

Как прошел этап «Гран-при России» в Красноярске для юниоров.

«Гран-при России». Красноярск. 4-й этап

Юниорки

1. Елена Костылева — 230,63

2. Алиса Двоеглазова — 221,19

3. Алена Принева — 199,13

Юниоры

1. Лев Лазарев — 264,82

2. Александр Семков — 239,76

3. Эдуард Каратынян — 218,78

В Красноярске завершился четвертый этап юниорского «Гран-при России», турнир запомнился первым противостоянием одиночниц из тренерских групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко и неожиданной развязкой в соревнованиях одиночников.

Двоеглазова не смогла удержать лидерство

Елена Костылева дебютировала на «Гран-при» и, хотя была на втором месте после короткой программы, смогла обойти главную соперницу — Алису Двоеглазову — в общем зачете. 12-летняя воспитанница «Ангелов Плющенко» начала произвольную программу со срыва тройного акселя, но не растерялась и исполнила три чистых четверных прыжка. «Аксель мы вставили за три дня до выступления, я заходила на этот прыжок в программе впервые, поэтому выступлением все равно довольна, — признается фигуристка, — Будем вставлять два тройных акселя в произволку, а заход на сальхов делать короче».

Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Алена Принева (слева направо). Фото ФФККР

Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова не справилась с волнением перед первым стартом после долгого перерыва и сорвала четверной лутц в начале программы. «Расстроилась не из-за того, что заняла второе место, а из-за проката, на тренировках продуктивно работала, старалась показать все самое лучшее, но не получилось», — объяснила девушка.

Фигуристка пыталась передать образ в программе, ее произвольная поставлена под французскую композицию Эдит Пиаф: «Я взрослею, начинаю чувствовать и понимать образы, судьям и зрителям интересно, когда спортсмен передает эмоции в прокате, а не только исполняет прыжки. У меня есть давняя мечта побывать в Париже, посетить Эйфелеву башню, я просто в детстве смотрела мультик про Леди Баг, поэтому мечтаю», — рассказала Алиса.

Лев Лазарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лев Лазарев не слушает песни однофамильца Сергея

Результаты одиночников оказались не такими предсказуемыми. Эдуард Каратынян из тренерского штаба Светланы Соколовской занял третье место с двумя падениями и недокрутом на стартовом лутце. Сам фигурист заявил, что медали его мотивируют, но итоговый прокат не радует: «Медали могут давать больше мотивации, я рад, что попал в тройку, могло все сложиться иначе, конечно, не рад прокату, буду работать». Александр Семков прыгнул всего два квада, но чистое катание позволило завоевать серебро на турнире в Красноярске.

Золото ожидаемо получил Лев Лазарев, несмотря на отсутствие Арсения Федотова — главного конкурента ученика Сергея Давыдова. Лев отметил сохранение мотивации соревноваться: «Я все-таки соревнуюсь не только с ним, со всеми интересно, конечно, но, когда есть Арсений, появляется стимул показать все то, что я тренировал». А еще фигурист рассказал, что никогда не планировал программу под песни однофамильца — Сергея Лазарева. «Пока не задумывался, мыслей таких не было, песни его не слушал», — подчеркнул фигурист.

Юниоры удивили сибирскую публику, а что дальше?

Соревнования среди юниоров были лишь разогревом перед основным турниром для взрослых спортсменов. В Красноярск приехали сильные составы во всех четырех дисциплинах. У девушек мы увидим возвращение Софьи Акатьевой и попытку четверного у Алины Горбачевой, парни, как обычно, будут удивлять жесткой борьбой за место на пьедестале, тем более претендентов достаточно: Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, и не стоит забывать про Николая Угожаева с результатом в 300+ на Мемориале Панина-Коломенкина.

Во взрослых соревнованиях будут представлены все виды фигурного катания, в том числе спортивные пары и танцы на льду. Борьба в этих дисциплинах должна получиться не менее острой, чем у одиночников.