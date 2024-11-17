Российский фигурист бросил фразу про пиво в эфире. Последствия не заставили себя ждать

«СЭ» вручил герою этапа «Гран-при» в Москве банку безалкогольного через 10 минут после заявления.

«Гран-при России», 4-й этап (Москва)

Женщины

1. Аделия Петросян — 251,57

2. Дарья Садкова — 224,93

3. Ксения Гущина — 212,79

Мужчины

1. Евгений Семененко — 301,60

2. Григорий Федоров — 301,04

3. Марк Кондратюк — 289,11

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 213,90

2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 206,10

3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 189,39

В Москве безызбежно завершился четвертый этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Хватило и неожиданных результатов, и откровенных слов в интервью.

Хочется, чтобы одно место было в огне

У женщин конкуренции не вышло — две ученицы Этери Тутберидзе легко забрали первое и второе места. Аделия Петросян сделала тройной аксель в короткой программе и один четверной тулуп в произвольной (с другого упала). Но запаса по сложности ей хватило, чтобы с заделом в 26,5 балла выиграть турнир. Вторая — Дарья Садкова, третье место несколько сенсационно у Ксении Гущиной, которая побила личный рекорд, но, когда спросили о дальнейших целях, отделалась общими фразами о чистых прокатах и улучшении.

Зато Аделия Петросян, победительница этапа и семи последних крупных турниров, за исключением чемпионата по прыжкам, после очередной безоговорочной победы в ответ на вопросы «СЭ» была необычно откровенна:

— Я соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Интересно, когда сделал ошибку — и ты в пролете. А сейчас... Может, из-за этого у меня бывает, проскочит слабинка. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует. Я не думаю, могу ли пробить 270 баллов, 280. Может, задумаюсь, когда вернемся на международную арену. Все-таки там будут оценивать по-другому, я это осознаю и готова к этому.

Также Петросян призналась, что не очень рассчитывает на Олимпиаду, которая стартует через год и два месяца. Если бы фигуристам сейчас начали раздавать нейтральный статус, Аделия бы почти стопроцентно закрыла единственную российскую квоту и с большой вероятностью Милан-2026 бы выиграла.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Есть ли предвкушение Олимпиады, что допустят? Конечно, надежда всегда имеется, но мне кажется, придется корячиться подольше. Ну значит, такая судьба, может, это и к лучшему. Кто знает, что там в будущем, — призналась Петросян, а еще сказала, что ее фото на аккредитациях и афишах — «ужас».

Хореограф штаба Тутберидзе (которая на турнире не появилась) Даниил Глейхенгауз прокомментировал слова Петросян:

— Мы только можем приветствовать, что она хочет корячиться подольше — в смысле более длительности карьеры. Нет тренера, который хотел бы, чтобы карьера фигуриста прервалась рано. Но мы готовимся к ближайшим стартам, у нас не сидит в голове постоянно, что Олимпиада. Фигурное катание раньше вообще людьми воспринималось как олимпийский вид, только во время Олимпиады люди смотрели. Потом произошел этот бум, и люди стали следить за каждым турниром, за каждым вздохом. У меня под боком статистики нет, возможно, сейчас, когда нет Олимпиады и других крупных стартов, интереса такого нет. Это естественно, но все циклично. Поэтому думаю, что будет период максимального подъема популярности нашего вида спорта, — выразил надежду Глейхенгауз.

Евгений Семененко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спор на пиво и 0,56 балла в борьбе за золото у мужчин

В битве за победу у мужчин самым крутым оказался пивной сюжет. Григорий Федоров эмоционально отреагировал на свой результат — он набрал больше 300 баллов в сумме и прямо в зоне kiss-and-cry, где спортсмены ожидают оценки, крикнул в камеру: «Я пошел пиво открывать!» В субботу, получив высокие результаты в короткой программе, Федоров заявил в эфире, что «можно пойти покурить».

Сказано — сделано. Корреспондент «СЭ» быстро сбегал на второй этаж и купил банку (правда, продается на арене только безалкогольное). И презентовал столь желанный после работы напиток. Как сказал сам Григорий, фраза была частью спора с напарником по группе Михаилом Тихоновым.

И хотя в Telegram-канале Первого канала тренер Федорова Светлана Соколовская заявила, что «он — первый» (указывая на своего подопечного), а ученик ответил, что «решают судьи, а не мы», — сложно сказать, что молодой фигурист ЦСКА заслужил золото. Все же недостаток артистизма и паузы в программе «на отдохнуть» слишком бросаются в глаза, а субъективную оценку за компоненты судьи поставили очень щедрую.

Но что сделал Федоров, так это оказал давление на напарника по группе Марка Кондратюка, который выходил сразу за ним. Серия из успешных прокатов лидера команды Соколовской завершена — он третий. А выиграл чемпион России Евгений Семененко.

В общем, у мужчин конкуренция цветет и пахнет. В отличие от танцев, где самое интересное остается на чемпионат России — но в Москве ветераны Степанова/Букин снова ожидаемо переиграли молодых Хавронину/Нарижного. Танцы, к сожалению, проходили при поредевших трибунах, пока оставшиеся болельщики в коридорах охотились за автографами одиночников.