«С русскими спортсменами чемпионат мира был бы интереснее». Как в Петербурге проходит заключительный турнир сезона без международных стартов

Гуменник скучает по международным соревнованиям, Валиева проводит хорошую тренировку, а Мозалев раздаривает игрушки.

Финал «Гран-при России»

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 81,40

2. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — 80,95

3. Софья Тютюнина и Андрей Багин — 80,59

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 85,62

2. Елизавета Туктамышева — 81,09

3. Камила Валиева — 78,97

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 83,73

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 83,68

3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 79,80

Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк — 102,86

2. Петр Гуменник — 99,69

3. Макар Игнатов — 99,09

В субботу, 4 марта, фигуристы откатали короткие программы в финале взрослого «Гран-при России». Лидеров разделили всего несколько сотых или десятых балла — борьба плотная, хоть и не хватает нескольких топ-фигуристов. В Петербург приехала даже Александра Трусова, которая из-за травмы не выступает на этом турнире.

Милое взаимодействие журналистов и спортсменов

Первый день взрослого финала «Гран-при» закончился максимально мило. Андрею Мозалеву после проката короткой программы болельщики кинули на лед целый мешок разноцветных лисов. Тренер Андрея Кирилл Давыденко принес одного в микст-зону и вручил в руки фигуристу. После короткого комментария Мозалев отдал лисенка журналисту, но желающих оказалось больше. Поэтому после окончания соревнований Андрей вернулся с целым мешком — корреспондент «СЭ» позвала его в пресс-центр подарить игрушки всем остальным. Подарки достались и фотографам, и пишущей прессе, и охранникам — все были только рады.

Андрей Мозалев прямо перед стартом финала «Гран-при» выложил фотографию с Александром Галлямовым. Фигуристы вместе проводили время — в субботу Андрей рассказал, что они гуляли и побывали в компьютерном клубе: «Я старался. Не все получилось. Аксель в степ-аут. Не знаю насчет докрутов четверных. Уже конец сезона, тяжело, от зрителей идет энергия, помогает. С Сашей Галлямовым вчера ездили в компьютерный клуб, прогулялись и поиграли в Fortnite. Помогает отвлечься».

Андрей Мозалев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Саша Галлямов, кстати, об этом ничего не говорил — зато максимально поддерживал Настю Мишину, которой не удался тройной лутц. Ребята только во второй раз в этом сезоне попытались исполнить такой своеобразный ультра-си в парном катании. Не удалось, но чемпионы мира не отчаиваются — надо двигаться вперед.

Все наконец получилось у Саши Бойковой / Димы Козловского и Жени Тарасовой / Вовы Морозова — их разделило всего пять сотых. Саша и Дима вспомнили, что именно в «Юбилейном» они делали свои первые шаги на льду — здесь их помнят даже охранники. Но зато они не узнают Александру Трусову — день назад ее не хотели пускать во Дворец спорта. Понятно, почему — Саша никогда не тренировалась в Петербурге. Но все равно забавно. Трусова болеет за Марка Кондратюка на трибунах — ее несколько раз показывали в телетрансляции.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тройной аксель покинул «Юбилейный»

У одиночников никак не получался тройной аксель — болельщики уже начали шутить, что триксель вышел из «Юбилейного». Упал на прыжке Матвей Ветлугин, который сказал, что во время прыжка думал совсем о другом: «Это не оправдание, но у меня все отклеилось с левой стороны. Там боди. На аксель захожу, одна кнопка отлетела. Решил не об акселе думать, а о том, чтобы остальные не отлетели. Левым боком голый катал сегодня».

Матвею же подарили самую оригинальную игрушку дня — гриб в панамке: «Я про грибочки всего пару раз сказал, можно подумать, что я их употребляю постоянно. Это не так, это заблуждение».

Марк Кондратюк стал единственным, кому удалось получить за 100 баллов среди мужчин — на разминке олимпийский чемпион берегся и почти не прыгал. Но это его тактика, которой он придерживался. Еще Марк добавил, что волновался, хотя казалось, что после международных соревнований ничего не страшно: «На протяжении того времени, что не выступал, не волновался, не думал об этом. Но вчера появился некий мандражик. Казалось, что после выступлений на чемпионате Европы, Олимпийских играх уже не будет страшно».

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Несколько фигуристов получили примерно одинаковые оценки: Петя Гуменник и Макар Игнатов 99 баллов, Женя Семененко — 95, Иван Попов и Артем Ковалев — 91. Некоторых подвел аксель, других — недокруты. Судили честно и хорошо — одиночники стали более стабильными, но ошибки им все равно не прощают. И это правильно.

Гуменник не только рассказал о прокате, но и добавил, что будет смотреть чемпионат мира. Но без русских будет не так интересно: «Чемпионат мира посмотрю. Удивил Илья Малинин с четверным акселем. А без сильнейших Нейтана Чена и Юдзуру Ханю немного менее захватывающе. И без русских спортсменов, конечно. С нами было бы интереснее».

У девушек тоже получились не все ультра-си. Из пяти заявленных — только два выполнены чисто. Аделия Петросян и Лиза Туктамышева как раз стали теми, кому они удались. Эти девушки и лидируют. Камила Валиева и Софья Акатьева упали, Софья Муравьева прыгнула аксель в степ-аут.

Валиева сказала, что неполучающийся аксель — не причина не пытаться прыгнуть его. Финал «Гран-при» — хорошая тренировка: «Почему пошла на аксель? Почему бы и нет? Не получился в Москве? Ну и что? Если бы я не прыгала прыжки, которые не получались, то я бы не прыгала тройной лутц и четверной тулуп. Это же внутренние старты. У меня была цель попробовать. На последних соревнованиях я сделала «бабочку». По моим ощущениям, докрутила, но вылетела из круга. Не вижу причины не делать. Это не Олимпийские игры, хорошая тренировка».

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Туктамышева, помимо разбора проката, передала привет японским фигуристкам Мае Михаре и Каори Сакамото — чемпионка мира пожелала им удачи и сказала, что Японии не о чем волноваться, так как у них есть такие крутые спортсменки. Лизу в Японии тоже постоянно вспоминают — она пример для подражания.

В танцах борьба за золото идет между тремя самыми сильными дуэтами — Василису Кагановскую / Валерия Ангелопола, Елизавету Шанаеву / Павла Дрозда и Софью Тютюнину / Андрея Банина разделяют всего несколько сотых.