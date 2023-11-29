«Хорошо бы сохранить внутренние старты и после возвращения на международную арену». Итоги от Веры Базаровой

Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию — об отказе от ультра-си у девушек, особой ситуации у Валиевой и проблеме лишнего веса.

Этапы «Гран-при» позади — завершились соревнования первой половины сезона как в России, так и за рубежом. А это значит, пора подвести промежуточные итоги этих турниров. Для этого в гостях у «СЭ» побывала вице-чемпионка Европы Вера Базарова. Спортсменка в прямом эфире вместе с корреспондентами редакции обсудила ключевые темы последних недель — победу Камилы Валиевой после неудачи в Казани, влияние суда по допинговому делу на фигуристку, техническую деградацию женского одиночного и прогресс пар. Беседу в видеоформате можно посмотреть на YouTube-канале «Кваксель», а ниже — краткая версия ключевых цитат Базаровой.

Ответственность за технический набор должна быть на тренере

Когда полностью выпадает элемент, то есть признается недействительным (особенно такой важный элемент, как каскад), спортсмен сразу же теряет огромное количество баллов. В Москве, несмотря на два падения, все элементы Камилы Валиевой были засчитаны. Кроме того, в Казани была ошибка на хореографической последовательности, достаточно обидная, но грубая, и на ней фигуристка потеряла много баллов.

Я много раз пересматривала слайд Валиевой, и было непонятно — то ли это постановочный момент, то ли Камила потеряла равновесие... Но мы явно видели какой-то сбой. Наверное, еще и поэтому судьи так долго выставляли оценки. Непонятно было — либо это отдельный элемент, либо это такой переход между элементами.

В парах меньше возможности менять программу накануне старта, по ходу программы и вовсе практически невозможно. В одиночном катании, наверное, все примерно как было, так и осталось. У одиночников всегда есть в голове несколько вариантов программы. Того, как он может ее прокатать. Когда спортсмен выходит на старт, то он уже знает: если вот здесь не смог прикрепить прыжок, то может прикрепить его к другому элементу. Но это все надо очень внимательно считать, не добавить лишнего.

Изучать правила — это в первую очередь работа тренера. В начале сезона всегда проходят семинары, собрания с техническими специалистами. Очень редко такое случается, чтобы не уследили за важным нововведением в правилах. Вообще, мы видим по оценкам, что Валиевой сейчас лучше катать чисто контент с тройными прыжками и не зацикливаться на четверных. Она в неплохой физической форме и может побеждать. Но нужен ли лишний риск?

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиевой проще — ей разрешают соревноваться во время суда

Абстрагироваться от судебного процесса, понятное дело, сложно. Но все равно большой плюс для Камилы, что она участвует в соревнованиях, имеет такую возможность. Нет запрета на выход на лед. Это самое главное, от этого давления должно быть поменьше. Есть чем заняться, на что настраиваться. Конечно, ситуация давит, не думать про нее невозможно. Но вот когда развивалась история с моим партнером Юрием Ларионовым, мы вообще были вынуждены сидеть полтора года без стартов. Без каких-либо вообще выступлений — как российских, так и международных.

Мы только тренировались, опыта соревнований не хватало. И, разумеется, было очень тяжело потом возвращаться на старт. Как будто бы заново родился и вышел впервые на публику, психологически преодолеть этот момент было сложно. Камила же опыта соревнований не теряет, так что не должно быть очень большого груза.

Муравьева должна стабилизировать тройной аксель или отказаться от него

Такое часто случается, когда тренер говорит: «Не делай». Но спортсмен зациклился и хочет выполнить этот элемент, живет им. И, если в такой ситуации тренер станет настаивать, спортсмен может развалиться даже на простом контенте. Потому что все мысли были о сложном прыжке, а ему запретили его исполнять, и он в итоге просто теряется. Муравьева к следующему старту либо доработает прыжок до необходимой стабильности, либо все-таки от него откажется.

Думаю, что эмоции Софьи в Москве связаны скорее не с результатом, а с тройным акселем. Чрезмерная зацикленность на элементе. Возможно, на тренировках он у нее получался легко и стабильно. Такое бывает, на занятиях легко все делаешь, но на соревнованиях не можешь. Понятное дело: обидно, если ты исполнял прыжок до этого чисто, а тут срываешь... Кажется, что это Армагеддон. Но возможно, небольшой провал пойдет Муравьевой даже на пользу перед чемпионатом России. Думаю, что проблема скорее даже не техническая, а психологическая. Что-то сидит в голове и мешает исполнить тройной аксель на соревнованиях.

Фигурное катание развивается волнообразно

Отдельные эксперты давно говорили о том, как здорово увидеть красивое осознанное женское одиночное. Без четверных. А не детское, где весь упор на сложные прыжки. И вот мы видим результат. Это свой путь развития. Фигурное катание в принципе всегда двигалось по спирали, от эстетики к технике. Отдельный вид то уходит в четверные, ультра-си, то возвращается к артистической стороне проката. В парном катании одно время тоже начинался настоящий бум ультра-си, четверные выбросы пошли, подкруты. Потом от этого отказались на время, но сейчас мы видим новый виток.

Четверной подкрут отнимает большее количество сил, но это более предсказуемый элемент, чем выброс. С выбросом сложнее, а подкрут если пара выучила — она уже его и делает. Главная цель — научиться его исполнять. Пары в этом году и правда радуют. Смотришь даже на юниорские дуэты, а также на все взрослые — много кто делает четверной подкрут, прыгают тройные. Уровень растет, борьба за третье место распределяется сразу на пять-шесть пар. Но вот на международных стартах, за ними я меньше слежу, но, судя даже по результатам, есть стагнация. Мало новых дуэтов, мы видим даже пары, которые катались

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Трусова может вернуться в соревновательный ритм

Вернется ли Трусова? А почему бы и нет? Александра выступает в шоу, наверное, в неплохой физической форме. Сейчас передохнет, снова появится желание, энтузиазм — и захочет выступать. В целом сейчас такой период, что мы ждем новое поколение. Такое, как было несколько лет назад. Это естественный процесс, волнообразное развитие. Бывает небольшой спад у мужчин, потом новая волна. Сейчас такое в женском одиночном катании, зато сколько лет до этого мы наблюдали за интригами, невероятными прокатами, постоянно видели, как рождаются новые имена. Сейчас затишье, но все впереди.

Места, которые занимает Косторная, — заслуженные

Косторная с Куницей — сильные одиночники, которые быстро выучили парные элементы. Они хорошо владеют тройными прыжками, исполняли аксель в три с половиной оборота. Так что, думаю, вскоре мы увидим и в парном катании триксель. Почему нет? Но, конечно, они пока выглядят менее скатанными в сравнении с ребятами, которые по пять-шесть лет вместе выступают, практически всю сознательную жизнь занимаются парным катанием. Тут ведь другие привычки, свои детали. Постановщики выстраивают им программы так, чтобы было удобнее. Больше параллельных переходов, есть интересные танцевальные моменты. Но вот скатанности все равно не хватает. Ребята неплохо прогрессируют, но нужно больше работать над парными элементами. Ребята проигрывают тодесами, пока что он только на первый-второй уровень. Подкруты и поддержки получаются лучше, но эстетически есть где прибавлять.

Так что они заслуженно занимают сейчас те места. По тем же распечаткам видно, что уступают тодесами, подкрутом. Здесь два балла в минус, там полтора балла минус. GOE не такие высокие... Вот и результат. Понятно, что после ярких побед в одиночном катании оставаться вне пьедестала тяжело. Но ведь Алена должна была понимать, на что идет. В моей карьере были моменты с одним партнером, потом с другим. И я точно так же начинала практически с нуля, долго подстраивалась, будто заново училась кататься. Техника совершенно разная. Морально были готовы, что сразу не получится побеждать, такого не бывает.

Может быть, мы увидим Алену и в одиночном, и в парном. Не думаю, что это запрещено. Это сделало бы Косторную по-настоящему уникальной фигуристкой.

Дикиджи — один из фаворитов чемпионата России

Можно уверенно говорить, что Влад — восходящая молодая звезда мужского одиночного катания. К нему вообще не придраться в плане техники, необыкновенные пролетные четверные, шикарный лутц, потрясающие выезды, все четко. Единственное, много прыжков в первой половине программы, но ведь это четверные прыжки. Так что это прорыв. По второй оценке, по компонентам много споров, но, на мой взгляд, он смотрится гармонично. Несколько раз пересматривала выступления, видно, что хорошо подобраны программы под него. Он в этих своих образах не проигрывает соперникам.

Дикиджи — один из фаворитов, но, если Марк Кондратюк будет катать чисто с похожим набором четверных, они будут соперничать друг с другом. Есть еще и Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Евгений Семененко. Что касается казуса с музыкой Гуменника, то в моей карьере проблем с музыкой не возникало. Но всегда есть мелодии, которые могут не подходить под политический момент, тем более сейчас все эмоционально обостряется. Поэтому нужно аккуратнее относиться к выбору музыки.

Малинину нужно искать баланс между техникой и артистизмом

Возможно, судьи его немного придерживали, чтобы он не перебарщивал с риском. На мой взгляд, отказываться от четверного акселя не стоило. Если ты его выучил, стабильно делал, значит, надо показывать. Я вижу небольшой прогресс по второй оценке у Ильи, но тут надо понимать, что когда у тебя такой серьезный набор прыжков, то очень сложно чисто физически какие-то эмоции добавлять. Практически невозможно. В идеале, конечно, находить баланс между техникой и артистизмом.

Не совсем понятно, зачем Тутберидзе меняет Бойковой и Козловскому технику

Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, были проблемы с приземлением у Саши, может, поэтому они решились на перемены.

Есть более силовая техника выброса, когда партнер больше контролирует элемент и за счет своей силы выбрасывает партнершу. Но такой выброс труднее приземлить. Другая техника, когда партнер и партнерша работают примерно одинаково, партнерша делает свою работу, партнер под нее подстраивается. А бывает, когда партнерша по сути прыгает сама, а партнер показывает, что он рядом, тоже что-то делает... Но при такой технике ни высоты, ни длины выезда мы никогда не увидим. Поэтому чаще подстраивают все так, чтобы оба партнера выкладывались, чтобы добиться пролетности, высоты, чистоты приземления.

Саше с Димой удобнее было бы работать вдвоем, у них нет большой разницы в росте и весе. Она, конечно, есть, но, скажем так, в стандартных рамках. Если партнерша намного меньше партнера, то он берет на себя всю нагрузку.

Восхищает, как быстро Степанова вернулась в спорт после родов

Мне очень понравились выступления Александры Степановой и Ивана Букина. Я удивлена, как быстро Степанова смогла восстановиться после родов. Это отдельное восхищение и восторг. Ребята в хорошей форме, у них интересные новые программы. Так что дуэт заслуживает тех баллов, которые получает. Вернуться в спорт после родов всегда тяжело, а тут в такой короткий срок. Привести так быстро себя в форму — отдельный респект им. В этом сезоне у тренера Александра Жулина может быть весь пьедестал. Не знаю, как в танцах, но в парах точно случалось, что один тренер забирает себе все, в одиночном катании тоже. Не думаю, что это станет проблемой, ситуация знакомая.

Оценки зависят от рейтинга — это реалии фигурного катания

Компоненты часто зависят от техники. Это не совсем справедливо, но, к сожалению, это так. Оценки зависят от того, какое у тебя имя, заслуги в прошлом, прыжковый набор. Техническая оценка более объективна, ее сложнее подкрутить, а вот компоненты... Это не совсем по-спортивному, но как данность. Реалии фигурного катания. У нас такой спорт, что существует рейтинг. Вполне официально есть международный рейтинг, внутренний, такое всегда было. И спортсмены с высоким рейтингом априори в более выгодном положении, им что-то может прощаться, от рейтинга зависят в том числе компоненты программы. Но этот рейтинг можно легко потерять. Ты должен быть всегда в топе, показывать красивое чистое катание, тогда ты поддерживаешь рейтинг.

В парном катании просили набрать мышечный корсет, а не сбрасывать вес

Люди со стороны не должны лезть в вопрос питания фигуристов. Каждому спортсмену комфортно работать в том весе, который он считает для себя правильным. Про вес спортсмена ему может сказать только тренер или врач сборной. Самое главное, чтобы человек справлялся с нагрузками, с техникой. Если в этом плане все хорошо, то, на мой взгляд, он может сколько угодно весить.

Конечно, парное катание изначально было настроено на то, что девочка будет маленького роста и веса, чтобы ее было удобно поднимать и бросать. Но, опять же, со временем, когда техника парных элементов модернизировалась, мы увидели, что и достаточно крупные девочки начали справляться с нагрузками парных элементов. Подстраивают элементы под них, сейчас нет такой сильной борьбы с весом у парниц. Мне, наоборот, говорили, что нужно поднабрать мышечную массу, укрепить руки. Мышечный корсет у спортсмена должен быть обязательно, это норма. А по лишнему весу даже не помню, чтобы кого-то гоняли.

Вера Базарова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

От хейта в интернете лучше всего абстрагироваться

В мое время соцсети не были так развиты, но были форумы в интернете. И вот, я помню, зашла один раз в жизни на такой форум, когда меняла партнера и тренера, начала читать, что пишут люди, и ужаснулась. Такой шок был, как вообще такое можно писать? Быстро вышла и больше не заходила никогда. Так что рецепт справиться с хейтом, на мой взгляд, такой: не слушать и не читать. С соцсетями посложнее, но можно найти какого-нибудь человека, кого-то из близких, кто будет отслеживать комментарии, чистить странички от лишней грязи. Но лучше всего не обращать внимания. Если переживать из-за каждой записи в интернете, углубляться в них, то ни к чему хорошему это не приведет. Так что нужно абстрагироваться и не замечать.

Хочется чаще видеть наших фигуристов в России

Начало сезона особенно по насыщенности стартов не поменялось. Так же идут этапы «Гран-при», потом чемпионат России. Не хватает только челленджеров, но ведь не все на них и участвовали. После чемпионата страны будут новые турниры. И новинка этого сезона — командный Кубок Первого канала среди юниоров. Он всегда был больше в формате шоу, на таких стартах обычно меньше ответственности. Я помню командные чемпионаты мира, на которых всегда была особая атмосфера, другая обстановка. Более дружеская. И Кубок Первого канала похож по формату, ближе к зрителям. И здорово, что и у юниоров теперь будет возможность выступить на таких соревнованиях.

Здорово, что сейчас у зрителей есть возможность вживую посмотреть на российских фигуристов. Соревнования поближе географически, больше возможности присутствовать лично. В идеале хорошо бы сохранить такие внутренние старты с призовым фондом и после возвращения на международную арену. Раньше были этапы Кубка России, но на них лидеры не приезжали, потому что организация была не на уровне. Для физиологии это даже лучше, когда набираешь определенную форму, если стартуешь с определенной периодичностью. С каждым стартом становишься только сильнее и увереннее в себе. А потом нужно выдохнуть немного и подойти в лучшей форме к главным стартам сезона.