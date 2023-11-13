Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани

Мнение обозревателя «СЭ» о ситуации в нашем фигурном катании.

Несколько тезисов на берегу. Валиева — одна из самых выдающихся фигуристок в истории этого вида спорта. Не могу сказать, что активно смотрел его в детстве и юности, но по сумме мнений похоже на то. Первый канал — большие молодцы, что показывают фигурное катание даже после отстранения от международных соревнований. И еще большому спорту нужны большие кумиры. Камила — молодец, что вышла на лед в родной Казани вопреки всем обстоятельствам — от суда до физической готовности.

Единственное, что немного смутило — как подавалось возвращение Валиевой на соревновательный лед на федеральном канале. Уж слишком большой получилась диспропорция в оценках и комментариях между ней и остальными соперницами. И об этом тоже важно сказать, не отрицая в целом положительного впечатления от этапа «Гран-при России». Тем более после произошедшего в турнирной таблице.

Первый канал сделал многое для показа фигурного катания в последние годы. Закулисье, красивая съемка, интерактивные заставки, новые турниры, флеш-интервью, звезды в роли аналитиков — это действительно вкусный продукт, не уступающий североамериканским аналогам. За исключением, пожалуй, одного. Комментария. Это не перекрывает все вышеперечисленное, но создает, так сказать, легкий дискомфорт. Как у фигуристов при микротравме.

Максим Траньков — прекрасный шоумен и умеет дать эмоцию и обратить внимание на ускользнувший нюанс (хотя у многих остается вопрос, как член Team Tutberidze может комментировать выступления других членов той же команды). У Михаила Коляды приятный голос и ненавязчивость в оценках. Александр Гришин здорово делает свою работу в заданном формате. У меня нет компетенции изучать их дикцию или профессиональные навыки. Но есть одно «но» — что точно может обсуждать каждый из нас. Это то, что мы слышим.

В целом глобальный посыл понятен, и фигурное катание, как балет, должно и может оставаться национальной гордостью. Но чем была хороша Татьяна Тарасова, которой сейчас очень не хватает в эфире, — она могла иногда взять со стены топорик и рубануть правду-матку. А этот критический взгляд очень нужен. Особенно сейчас. В его отсутствие все становится слишком радужным. И возвращение Камилы как апофеоз.

Стало мемом, что е е имя и фамилию упомянули за трансляцию женской короткой программы 49 раз, хотя смысл всегда был один — исключительно позитивный. Ближайших конкуренток, Софью Муравьеву и Алину Горбачеву — вспомнили по 17 раз.

Некоторые из примеров:

Гришин: «Впереди еще выступление местной любимицы — да что там местной, любимицы всей страны, всего мира — Камилы Валиевой».

Траньков: «Я замолчал, потому что хотел послушать, как зрители всю разминку шестиминутную скандируют одно-единственное имя. Если кто не слышал, это имя — Камила».

Гришин: «Захватывает с первых мгновений, ты не можешь оторвать взгляд. Сегодня ее прокат заворожил».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Траньков: «Для меня это не спорт, это искусство, всегда буду об этом говорить, уж простите меня те, кто не согласен. Видите, как зал в экстазе стоя приветствует возвращение».

Гришин (о выборе темы рязанской фигуристкой Ангелиной Козыревой): «Шаманский образ мы в прошлом году видели и на турнире по шоу-программам, кстати, как раз-таки у Камилы Валиевой, и он вызвал сам настоящий фурор среди публики. Вполне возможно, по ее стопам, вдохновленная именно тем выступлением...»

Неравнодушная болельщица даже составила видеоподборку из упоминаний Валиевой.

Может быть, и это в том числе энергетически сковывает фигуристку? Отсутствие критики и хоть какого-то альтернативного мнения привело к тому, что после публикации заявки Валиевой на произвольную программу с запрещенными двумя секвенциями за день не нашелся ни один человек, который осмелился бы подойти к штабу Этери Тутберидзе и сказать — «у вас контент с нарушениями, перечитайте правила на всякий случай». Вера в то, что штаб «Хрустального» знает регламент идеально, была непоколебимой. А иногда полезно сомневаться.

Ни одного слова в эфире н е было сказано про антидопинговое разбирательство, важнейшую сюжетную линию через день после завершения слушаний в CAS. Пресс-атташе федерации запретила в казанской микст-зоне задавать Камиле вопросы о суде — и это можно понять. Суд продолжается, любое слово может быть использовано и лично против Валиевой, и против всей нашей сборной. В конце концов, есть официальные лица — юристы, уполномоченные озвучивать комментарии. Непонятно другое — почему тогда другие косвенные участники разбирательства , например, Этери Тутберидзе, в интервью могут говорить про халатно съеденное мороженое и какой-то чай? Наверное, тогда стоит посоветовать воздерживаться от комментариев всем, а не только Камиле.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И последнее, что резануло. Восхваление нашей звездной спортсменки и других ведущих российских фигуристов как лидеров мирового фигурного катания. Безусловно, наши фигуристы для нас самые лучшие, и все мы их очень любим — это обязательная сноска . Но надо только реально смотреть на вещи. Мы будто не знаем, что за рубежом уже 20-летняя японка Сумиеси прыгает четверной. Появляются тройные аксели — а у нас их иногда исполняют лишь Аделия Петросян и юниорки. В Казани об ультра-си ни в одной программе не шло и речи. Несколько лидеров нашей сборной — на травмах. Мировое мужское фигурное катание уходит вперед, уже есть европейцы, способные набирать 300 баллов (международных). В танцах... Можете сказать — вкусовщина, но включите этап ISU и этап ФФККР, и разница будет видна. Остаются пары — но и там, честно говоря, не все уже так однозначно.

Про мелкие вещи типа смены ребра внутри каскада лутц+тулуп и спорное падение на слайде , наверное, и упоминать не стоит. Это действительно придирк и, но когда вокруг одни похвалы, невольно хочется придраться. И дело даже не в отсутствии критического подхода. Просто всем российским фигуристам надо твердо запомнить: когда они вернутся на международную арену и/или все-таки поедут на Олимпиаду-2026, всю эту розовую пелену нужно моментально смыть.

Иначе будет очень больно. Как Камиле в результате поражения в Казани — после которого, верим, она еще отыграется.