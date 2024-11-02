Последние выжившие? Участников этапа «Гран-при» не хватает даже на пьедестал

«Гран-при России». Второй этап. Короткая программа
Пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 80,92
2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 73,22
Мужчины
1. Владислав Дикиджи — 101,45
2. Глеб Лутфуллин — 98,0
3. Матвей Ветлугин — 85,62
Женщины
1. Аделия Петросян — 85,67
2. Вероника Яметова — 74,40
3. Софья Важнова — 68,30
Федерации фигурного катания России все сложнее собрать полные заявки на все этапы «Гран-при» — не помогает даже сокращение их количества. Казанский этап изначально выглядел в плане составов сомнительно, но последняя пара дней сделала ситуацию вокруг парного катания незабываемой. Вместо изначальных четырех участвующих пар (что и само по себе вызывает вопросы) короткую программу представили только две. Теперь главная интрига — доедут ли обе до произвольной или же у нас будет первый в истории победитель, обыгравший сам себя.
Фигуристы часто говорят в микст-зоне о том, что их главный соперник — они сами. Якобы их не волнуют конкуренты, важнее всего соревноваться с самим собой. Подобные фразы считаются клише, и относятся к ним с приличной долей скептицизма. Неужели в действительности есть люди, кто будет рад чистому прокату, который принес почетное четвертое место больше, чем выступлению с ошибками, но подарившему победу? Едва ли. Но этап «Гран-при» в Казани дает возможность увидеть на практике, что такое соперничество с самим собой. У главных звезд этапа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и так реальных конкурентов не предвиделось. При всем уважении даже к победителям прошлого этапа «Гран-при» в Магнитогорске Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко шансы пусть и в родной для Елизаветы Казани навязать борьбу чемпионам Европы были близки к нулю.
И все же мы могли рассчитывать на интересную развязку в плане соперничества за вторую позицию, за пьедестал почета. Однако сначала до Татарстана не доехали Виктория Васильева/Роман Запорожец, а утром перед короткими программами стало известно, что снимаются Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. У Хабибуллиной татарские корни, есть родственники в Казани — она точно была бы рада выступить в «Спорт сарае». Однако Наталья получила травму на тренировке, поэтому выйти на лед Ледового дворца на Московской не сможет при всем желании. Вот и выходит, что остаются у нас только Осокина/Грицаенко с Бойковой/Козловским. Возможно, первый случай в истории крупных российских стартов, когда собрать полный пьедестал не получится при всем желании. То есть в теории любой из вас мог бы найти себе спортивную пару, собрать базовую программу и выиграть 200 тысяч рублей на двоих.
Правда, теперь, вполне возможно, деньги не выплатят даже за второе место. По крайней мере, в 2022-м федерация отказывалась премировать бронзовых призеров в том случае, если четвертого участника не было. Подобный прецедент случился, к слову, также на этапе в Казани. Тем более что недовольство ситуацией возникает даже у самих участников турнира. И если Артем Грицаенко ограничился шуткой про «соревнования с самим собой», то вот Дмитрий Козловский разошелся на большой монолог о кризисе в своем виде спорта. «Помню, когда мы с Сашей только начинали, мы заняли четвертое место в Канаде при чистых прокатах. На чемпионате мира два чистых проката — и только шестое место. А тут русская пара только приезжает и сразу второй на этапе «Гран-при» становится. Вы серьезно?» — возмущается Козловский. Очевидно, речь идет о Дмитрии Чигиреве и Екатерине Гейниш. Некогда русская пара перешла под флаг Узбекистана и сразу же вошла в число мировых лидеров.
По мнению Козловского, «в его время» с подобными прокатами было стыдно в принципе приезжать на этапы международной серии «Гран-при». Причем в России ситуация не лучше, и юниоры оптимизма не добавляют. «Кризис пар есть во всем мире, его нельзя не замечать. Даже если смотреть на новое поколение — когда мы только приходили, конкуренция была выше и больше. Чтобы попасть в сборную, надо было еще постараться. Сейчас полегче стало, постараться надо, чтобы попасть в тройку, в шесть лучших — куда проще», — поддержала мысль своего партнера Бойкова.
По информации «СЭ», изначально рассматривался вариант остановиться на двух этапах для парного катания в принципе — то есть провести де-факто три подряд чемпионата страны. Поддерживает подобную идею Козловский. Он не понимает, зачем нужны турниры по типу чемпионата Европы, где искусственным образом ограничивают сильнейших друг от друга.
История с фарсом в парном катании затмила даже интересную борьбу в мужском и женском одиночном. С этими видами пока все намного лучше. Радует Аделия Петросян — лидер среди девушек не собирается снижать планку и облегчать программы даже в отсутствие сопоставимых конкурентов. В Казани она приземлила тройной аксель — первый женский элемент ультра-си в сезоне. В воскресенье ждем четверные, наверняка не один. Петросян не скрывала, что волновалась перед стартом, но уверенный прокат короткой наверняка снял большую долю напряжения. Четверные есть и в арсенале Дарьи Садковой. И если она планирует попадать в призовую тройку, придется рисковать. «Бабочка» на каскаде едва не поставила ученицу Этери Тутберидзе в тупик. У Вероники Яметовой планы с многооборотными прыжками пока приостановлены, но она берет свое за счет стабильности и уже успела стать признанным лидером, несмотря на решительный отказ переезжать в Москву или Санкт-Петербург. Осечка Садковой дает шансы Софье Важновой и другим девушкам, вопрос только, как они им воспользуются.
В мужском одиночном настоящей звездой себя успел почувствовать Глеб Лутфуллин. Фигурист давно был в списке перспективных, но никак не мог выйти на новый уровень. Шансом заявить о себе стал недавний Мемориал Николая Панина-Коломенкина, когда Лутфуллин впервые в карьере пробил отметку в 300 баллов, хоть и остался без победы. Казань при этом родной для Глеба город, ночь перед короткой он провел не в отеле, а дома у бабушки. Теплый прием помог настроиться на нужный лад, только вот возглавить таблицу все еще не удается. Считавшийся по предварительным раскладам фаворитом Владислав Дикиджи доказывает свой статус и на практике. Узнали о Дикиджи, к слову, многие ровно год назад здесь же, на казанском льду. Так что для него арена «Спорт сарае» имеет тоже весьма символическое значение. Вклиниться в борьбу с Владиславом и Глебом пытаются Артем Ковалев и Матвей Ветлугин. Пока отрыв лидеров приличный, но все знают, что мужская произвольная часто дарит сюрпризы.