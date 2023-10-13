В фигурном катании второй раз за сезон происходит пересчет результатов. И все это — у одной спортсменки

Странный случай на первом же этапе «Гран-при».

«Гран-при России», 1-й этап (Уфа)

Юноши

1. Николай Угожаев — 242,02

2. Эдуард Карартынян — 234,58

3. Илья Строганов — 220,83

Девушки

1. Маргарита Базылюк — 228,59

2. Алена Принева — 198,90

3. Кира Трофимова — 194,53

Долгое время говорили, что нашей федерации нужен эсэмэмщик — он появился, и сразу Telegram-канал и соцсети ФФККР заиграли новыми красками. Теперь оказывается, что ей очень нужен программист. Если кто-то в «Яндексе» любит фигурное катание — стоит задуматься. Потому что вслед за пересмотром оценок на первом же турнире сезона, юниорском первенстве Москвы, неразберихой с баллами завершился первый же этап «Гран-при». По сути два из трех крупных турниров стартуют с процедурных непоняток — и оба раза задействована одна и та же Алена Принева из ЦСКА.

Забытый аксель

В начале сентября Принева заняла второе место на первенстве Москвы, но после реакции болельщиков и журналистов в ее протоколах отметили запрещенный повтор трех разных прыжков — по правилам в таком случае последний обнуляется. Принева потеряла серебро и стала четвертой.

Спустя полтора месяца ситуация повторяется — Принева снова вторая, но на этот раз у нее не повтор, а другое нарушение. Она не сделала в произвольной программе аксель, что также запрещено правилами. Правила в фигурном катании действительно муторные, и обыватель скорее переключит на биатлон/сериал/шоу на YouTube, чем будет в них разбираться. Сделать их понятнее может только международный союз ISU — это не прерогатива российских фигурных властей. Но их обилие и недоступность действительно поражают.

Итак, Принева должна была сделать двойные аксели в каскаде после тройного лутца, но первый прыжок не получился, и прицепить его не получилось. А дальше об акселе Принева забыла. Сделала лишний двойной сальхов, который не был засчитан, и набрала 204 балла.

Алена Принева, Маргарита Базылюк, Кира Трофимова. Фото Федерация фигурного катания России

Хромые на IT

Так и было записано в протоколах — пока снова болельщики не заметили, а журналисты не напомнили, что аксель все-таки должен быть — иначе обнуляется последний прыжковый элемент. В случае с Приневой это был флип — она потеряла несколько баллов, но осталась с 198 на второй позиции. Размер призовых не изменился, как и расстановка мест. Но в данном случае судьям и организаторам просто повезло.

Удивляет тут не только казусность ситуации — задействована оба раз Принева, но и бездействие технической бригады. И все же происходящему есть объяснение — дело в том, что Россия, по сути, отключена от обновлений компьютерной программы, которую использует ISU и которая автоматически отбрасывает нерелевантные результаты. То есть она бы такое нарушение поймала и по принципу if-else сразу обнулитла бы флип. В условиях санкций нашим судьям приходится отслеживать все вручную, и ошибки в присутствии человеческого фактора неизбежны.

Выиграла же женские соревнования Маргарита Базылюк. После короткой программы много обсуждали ее фотографии с повязкой на колене, намекавшей на опасный синдром Осгуда — Шляттера. Впрочем, вопрос о здоровье и риске остается на откуп самой Маргарите, ее родителям и тренерам — а с контентом у нее все в порядке. Она приземлила тройной аксель, четверной тулуп и сальхов и два каскада с тройным лутцем, упав только с другого четверного тулупа во второй половине. Пожалуй, среди юниоров появился новый лидер от группы Этери Тутберидзе — и за ее успехами даже следила от бортика Аделия Петросян. Вопроса два — сохранит ли здоровье и успеем ли мы к 2030 году, когда настанет Олимпиада, Базылюк вернуться на международную арену. Пока тенденция противоположная.

Что касается мужчин, у них достаточно ожидаемо победил еще один восходящий самородок из Новосибирска Николай Угожаев, который вовремя перешел в клуб Тамары Москвиной к Веронике Дайнеко. С Гуменником у нее получается неплохо.

И с максимализмом у Угожаева все хорошо, хотя он еще сдерживается:

— Какая цель на сезон?

— Выиграть первенство России по юниорам, все старты и спокойно выйти во взрослые.

— А почему ты не говоришь, что не борешься за места и главное чисто катать? Еще не научили?

— Чисто катать надо само собой (смеется).

— Что важнее — чистый прокат со вторым местом или грязный, но первое?

— Наверное, все-таки чистый прокат и второе место лучше.

— Трусова тоже так говорила.

— И стала второй, да.

— Тебя не пугает такая перспектива?

— Нет. Я катаюсь скорее для себя, чем для мест.

— А если это будет Олимпиада?

— Тогда... Ну это уже другой вопрос (смеется).

Все-таки было бы хорошо, чтобы наши фигуристы почаще думали о первых местах, а судьи — о том, чтобы места правильно раздать.