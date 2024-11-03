Ученики Тутберидзе стали лучшими в Казани. Но нет ни радости от проката, ни самой Этери на ледовой арене

Знаменитый тренер продолжает игнорировать российские турниры.

Второй этап «Гран-при России». Казань

Женщины

1. Аделия Петросян — 241,55

2. Вероника Яметова — 220,84

3. Дарья Садкова — 210,63

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 288,32 балла

2. Глеб Лутфуллин — 284,85

3. Матвей Ветлугин — 255,18

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 232,71 балла

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 206,10

Второй этап российской серии «Гран-при» в Казани прошел феерично для спортсменов из группы Этери Тутберидзе. Сначала фигуристы «Хрустального» взяли медали у юниоров, затем среди взрослых победили Аделия Петросян и дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. По концентрации звезд первой величины из команды Тутберидзе «Идель» — 2024 занимает особое значение в календаре ее штаба. Только вот за бортиком мы видели только Даниила Глейхенгауза с Сергеем Дудаковым. Сама Этери регулярно посещает различные международные старты, а на российских не появлялась уже почти год.

Девушки из «Хрустального» признались в проблемах с психологией

Аделия Петросян подтвердила статус фаворита. Уверенно заняла первое место, исполнила два тройных акселя (один в короткой, другой в произвольной), четверной прыжок. И все-таки ее выступление в Казани вызывает неоднозначное впечатление. А у самой Аделии — негативное. Если обойтись без эмоционально окрашенных фраз, собой Петросян оказалась недовольна. «Удовлетворения от проката вообще нет, — заявила она журналистам. — Покритиковать себя есть намного больше за что, чем похвалить. Казалось, много работала в этом месяце, но никак не получается выехать чисто, надеюсь, что в Москве все получится». Особенно ученица Тутберидзе возмущена собой за «бабочку» на первом четверном. В «Хрустальном» строгое правило — лучше попробовать и упасть, нежели не скрутить элемент вовсе, отказаться даже от борьбы за него.

В отсутствии спортивного характера Аделию явно не обвинишь. Проблема скорее в нюансах психологии. Петросян трудно собирается на прокат. Возможно, мешает излишнее напряжение, хотя с учетом отсутствия сильных конкурентов выглядит это странно. Еще больше накручивает себя другая спортсменка из группы Тутберидзе — Дарья Садкова. Ей удалось оправиться после неудачи в короткой и попасть на пьедестал, но свой максимум девушка из Йошкар-Олы не показала в Казани и близко. Ошибка на каскаде в короткой, которая во многом и стоила Дарье претензий на вторую строчку, сильно выбила Садкову из колеи, и чудо, что она смогла собрать произвольную и даже исполнить два четверных прыжка, пусть один и с помаркой. «Накрывали эмоции, было тяжело заснуть из-за своих мыслей. Поплакала, успокоилась, снова поплакала», — рассказывала Садкова о ночи между двумя прокатами.

Этери Тутберидзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тутберидзе регулярно приезжает на международные старты с грузинами

Вполне возможно, что девушкам было бы проще, если бы на арене находилась Этери Тутберидзе. Однако пока у главного тренера «Хрустального» железное правило — она приезжает только на те старты внутри России, на которые заявлена Камила Валиева. Из-за допинговой дисквалификации в лучшем случае Валиеву мы сможем увидеть в декабре 2025 года на чемпионате страны. Принимая во внимание недавние слова спортсменки о желании возобновить карьеру, ситуация не совсем гипотетическая. Впрочем, Валиеву в любом случае трудно назвать главным активом Тутберидзе в спортивном плане. Аделия Петросян, Софья Акатьева, юниоры Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — вот на ком сейчас, по сути, держится ее группа. За исключением Акатьевой, все были в Казани, но даже этот факт не стал для Тутберидзе поводом прилететь в Татарстан.

С одной стороны, Этери Георгиевну можно понять — над турниром по парному катанию не издевается только ленивый. После произвольной без разговоров о первом и последнем месте, идее поделить призовые за третье место или заявиться кому-то из одиночников также не обошлось. С другой, соревнования одиночников, особенно в юниорской категории, были напряженными. И точно не выглядели слабее, чем Мемориал Дениса Тена в Казахстане, куда знаменитый тренер поехала, пусть и в статусе особого гостя. Тутберидзе можно встретить в кис-энд-край не только с Никой Эгадзе, который занимается в ее группе. Она сидела и рядом с грузинской парой Анастасия Метелкина/Лука Берулава, отношения к которой вроде бы не имеет. И все же на них Этери время находит, а на двух самых талантливых в прыжковом плане одиночниц современности — Петросян и Базылюк — нет.