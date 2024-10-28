Фигуристов надо вытащить из Москвы и Питера. Взгляд из столицы и региона

Российские соревнования надо чаще проводить за пределами столицы: мнение журналистов «СЭ».

Взгляд Михаила Скрыля из региона

Не каждый провинциальный город похвастается богатой спортивной жизнью. Это в Москве, Санкт-Петербурге или Казани жители разрываются в выборе между хоккеем и футболом, волейболом и баскетболом, плаванием и легкой атлетикой. Дисциплины в крупных городах представлены в изобилии. Можно не только подобрать спорт себе по душе, но и определиться с клубными предпочтениями, если размышлять о командных видах («Спартак» или «Динамо», ЦСКА или «Локомотив» и т.д.).

В провинции спортивная жизнь скромнее. Мой родной Магнитогорск известен на всю страну металлургическим комбинатом и хоккейным клубом «Металлург». Остальные виды спорта развиты хуже. За зрителя бьются баскетболисты, которые в сезоне-2024/25 перешли в суперлигу. Волейбольный клуб играет во втором по силе турнире страны, но настолько наплевал на маркетинг, что о нем знают только друзья, родственники игроков и десяток ярых фанатов. О футбольном клубе, выступающем в третьем — любительском — дивизионе, и вспоминать не хочется. Самая популярная игра с мячом развита так же слабо, как и некомандные дисциплины. А-ля фигурное катание, которое в городе представлено только детскими «группами здоровья».

Приезд в Магнитогорск любого всероссийского соревнования вызывает ажиотаж. Уже четыре года подряд город летом принимал этап чемпионата страны по пляжному волейболу. И, несмотря на скромные условия для размещения зрителей, собирал большое количество людей на трибунах. Подобный ажиотаж все увидели и на прошедших накануне соревнованиях по фигурному катанию. На неделе Магнитогорск принял сначала сильнейших юниоров страны, а затем взрослых спортсменов. Оба турнира переоборудованная арена «Металлург» встретила почти полными трибунами. За два дня этапа взрослого «Гран-при» ледовый принял 16 283 зрителя. Правда, уникальных посетителей, вероятно, было меньше, билеты продавали по ходу дня разные — на дневную сессию (женщины+мужчины) и вечернюю (пары+танцы).

Идею организаторов расширить географию и вывести престижные соревнования в регионы хочется только поддержать. В отсутствие международных стартов много говорится о развитии внутреннего потенциала. О прогрессе можно забыть, если дисциплина не добьется популяризации. Не погруженная в лутцы и аксели аудитория должна понять, что фигурное катание — это не только эмоциональные конфликты, интрижки, шоу и троллинг Алины Загитовой за владение русским языком, а грациозный, зрелищный и безумно трудный вид спорта. Так фигуркой могут заболеть десятки детишек, увидев не только яркие элементы, но и количество мягких игрушек, которые бросают на лед после прокатов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй этап «Гран-при» пройдет в Казани, третий — в Красноярске. А еще в декабре запланирован чемпионат России в Омске. Провинция поближе познакомится с фигуркой, главными звездами и превосходными программами. Стоило только видеть, как в Магнитогорске встречали артистичные прокаты Романа Савосина под Адриано Челентано и Анны Фроловой в образе кошки. Местная аудитория знакома с большим спортом по хоккею, но теперь погрузилась в другие страсти на льду — в фигурное катание.

Очень грамотно подошли к подаче выступлений. Перед и после программ зал погружали в азы фигурного катания титулованные спортсмены — Анна Щербакова и Михаил Коляда. Они делились впечатлениями от увиденных программ, комментировали элементы и поясняли, какой смысл несли образы. Очень важный ликбез для тех, кто впервые вживую увидел сложнейшие элементы Марка Кондратюка.

Предлагаю организаторам «Гран-при» продолжить тренд на расширение аудитории и захватывать хоккейные арены и дальше. Омск, куда уже собираются сильнейшие фигуристы в декабре, Новосибирск с недавно открытой ареной, которая в январе примет Матч звезд КХЛ, Челябинск, Хабаровск, Владивосток. Держим в уме новые дворцы в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и традиционно обожающую спорт Уфу. Вот список городов, которые могут в будущем принять у Магнитогорска эстафету популяризации фигурки. Тогда слова уважаемого Александра Лакерника о расширении географии дисциплины точно подтвердятся.

Марк Кондратюк на Зимней Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске в феврале 2024 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Взгляд Дмитрия Кузнецова из Москвы

Можно понять эмоции Миши по поводу приезда лучших российских фигуристов в Магнитогорск. Довелось быть там в феврале на Спартакиаде, когда собрались прям реально все сильнейшие — действительно промышленный советский город, в котором не так много развлекалова для населения 400 тысяч человек. Поэтому даже на фигурку в усеченных составах идут валом.

Хотя дальние разъезды многие фигуристы и функционеры не очень любят — это выход из зоны комфорта и вероятные траты, переговоры с местными властями. Куда проще встретиться в привычной всем Москве, где тренируется половина сборной. Вторая половина — в Петербурге. Есть, конечно, аргументы и про разнообразие залов и их вместимость, про аудиторию, которая в Москве раз в 30 больше, чем в Магнитке. А арены больше всего в два раза. Заполнить легче. Есть аргумент про то, что Первому каналу так удобнее снимать.

И тем не менее — было бы верхом столичного снобизма спорить с коллегой по поводу необходимости соревнований в регионах. Москва — город простой, рабочий, что очень хорошо осознаешь в 8 утра на фиолетовой ветке метро. Проедешься так — и сразу в голове: магнитогорцев мы очень понимаем. Я бы регионам отдал вообще все этапы «Гран-при». Ну вот правда, сейчас самое время идти в регионы, популяризировать спорт. Тем более если верить официальной статистике, в школы фигурного катания уже идет меньше детей.

Развивая мысль Миши о том, какие еще города и дворцы могли бы освоить российские фигуристы, предлагаю поделить их на три категории. Первая — самые доступные, пустые, не занятые КХЛ или ВХЛ. И естественно, нам нужны не маленькие сараи, а дворцы хотя бы от 3000 мест.

Новосибирск, «Сибирь-Арена» (6055). Миллионник с аудиторией зимних видов спорта. Хоккейный клуб только что открыл новый дворец на 10 634 места — а старый остался стоять де-факто пустой. В конце декабря там пройдет ледовое шоу «Щелкунчик».

Нижний Новгород, «Нагорный» (5600). Скоро в столице закатов также откроют новую арену для клуба КХЛ «Торпедо». Кажется, это шанс наконец приехать в миллионник всего в четырех часах езды от Москвы, где очень развит туризм. Мог бы высадиться внушительный десант фанатов из Москвы, который заодно бы музеи и барчики посетил.

Екатеринбург, «Уралец» (5545). Та же ситуация — скоро местный клуб КХЛ «Автомобилист» переедет на новый стадион. Появляется еще одна очевидная точка — место рождения Юлии Липницкой, Максима Ковтуна, Марины Климовой, Веры Базаровой, Вероники Яметовой. И опять же — миллионник, куда и с туристическими есть куда съездить.

Есть арены в городах ВХЛ — Всероссийской хоккейной лиги, с которой в теории должно быть легче договориться.

Новокузнецк, Дворец спорта кузнецких металлургов (6810). Еще один промышленный регион, в котором наверняка соберется аудитория. Но загвоздка — в данный момент признан Ростехнадзором непригодным для проведения массовых мероприятий.

Стадион «Дизель-Арена» в Пензе. Фото ХК «Дизель»

Пенза, «Дизель-Арена» (5500). Приятный город с красивой набережной и центральной улицей, недалеко как от Москвы, так и от Поволжья, есть фирменный поезд и вместительная арена.

Рязань, «Олимпийский» (2825). Почему Рязань — понятно, именно здесь в школе «Олимпийский» начинала занятия фигурным катанием Александра Трусова. Может, этап «Гран-при» в Рязани сподвигнет ее хотя бы на пару дней возобновить карьеру.

Помимо этого, дворцы вокруг Москвы есть в Туле (3000, проводится шоу), Калуге (3000, проводился юниорский Кубок Первого канала), Воскресенске (4000). В ВХЛ на 5000-й арене играет саратовский «Кристалл», но фигурных традиций в этом городе нет.

Третья категория — максималистская, то есть мы рассматриваем вообще все подходящие ледовые дворцы в стране, полагая, что договориться с клубами КХЛ сможем.

Ярославль, «Арена-2000» (9070). Близко к Москве, жемчужина Золотого кольца, огромная вместимость.

Хабаровск, «Платинум-Арена» (7100). Прорыв на Дальний Восток давно напрашивается. Там и Владивосток рядом, можно проводить сдвоенный этап.

Мытищи, «Арена Мытищи» (7000). Близко к Москве и вообще из Мытищ Анна Фролова, которая только что выиграла первый этап. Но арену занимает китайский ХК «Куньлунь».

И наконец — почему бы российским фигуристам, как КХЛ, не задуматься об экспансии за рубеж? Если есть шоу в соседних странах, неужели на выездной финал «Гран-при» в Минск не соберутся 15 тысяч человек? Это будет отличный повод для российских болельщиков оформить хоть какой-то выезд за рубеж. А там и Астана, ОАЭ или Монголия на подходе — и кстати, без шуток, если подобные истории будут грамотно организованы коммерчески.