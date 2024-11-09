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Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:15

Питерские фигуристы рвут москвичей в Сибири. На улице несуществующего питерского партизана

Фролова лидирует после короткой программы на этапе серии «Гран-при» в Красноярске
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Итоги мощного дня на «Гран-при России» в Красноярске.

«Гран-при России», 3-й этап (Красноярск)
Короткая программа
Женщины
1. Анна Фролова — 74,68
2. Софья Муравьева — 73,47
3. Софья Акатьева — 65,37
Мужчины
1. Николай Угожаев — 103,54
2. Петр Гуменник — 99,44
3. Дмитрий Алиев — 94,52
Танцы
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,17
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 79,81
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 77,04
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 78,69
2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 73,88
3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 63,77

Бывает такое, что российский спорт в эпоху отстранения надо сахарить, как крепкий или не очень вкусный чай. Этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Красноярске — точно не из этого порядка. Вот прям даже хочется похвалить и рассказать, что смотреть было кайф, и сахар, и мед в одном флаконе. Хотя — спорный флакон получается, согласен.

Странное место проведения

Если серьезно, сюр в соревнованиях в Красноярске только один — и это адрес арены «Кристалл», на которой они проходят. Улица Партизана Железняка, 42 — фамилия, конечно, и сейчас на слуху. Но вот тот Железняк не был ни партизаном, ни Железняком. Звали его Железняков (Анатолий) — как экс-хореографа группы Тутберидзе, а известен он как матрос, завершивший работу Учредительного собрания в 1918 году фразой «Караул устал». Если он и партизанил, то только в ту ночь под стенами парламента — ну и недолго в Гражданскую войну. Интересно, что думает про это Софья Акатьева, которая в воскресенье будет катать под музыку из фильма «Адмиралъ» про Колчака.

В 1930-х про матроса написали песню, исполнял ее Леонид Утесов — так он и стал Железняком, и впридачу по тексту партизаном, хотя погиб уже на следующий, 1919 год. В Сибири, разумеется, никогда не был.

Александр Жулин. «Нас хотят превратить в Северную Корею. Я был там — как по сталинской Москве идешь». Огненное интервью Жулина

Но в остальном — если во дворце «Кристалл» поставили бы караул, он бы не устал. Сначала танцы — ожидаемо выиграли Худайбердиева/Базин, причем заочно они практически сравнялись с результатом непререкаемых авторитетов Степановой и Букина. В танцах вообще сейчас наблюдается интересная грызня за потенциальную квоту на Олимпиаду и шире — за место под солнцем.

Пока таблица вырисовывается такая:

1. Степанова/Букин — 83,35

2. Худайбердиева/Базин — 83,17

3. Хавронина/Нарижный — 81,39

4. Кагановская/Некрасов — 79,81 (82,18 на «Мемориале Панина-Коломенкина»)

5. Леонтьева/Горелкин — 78,39

6. Миронова/Устенко — 77,04

Очевидно, ветеранов с первого места хочет подвинуть и федерация — и это даже чувствует сам их тренер Александр Жулин. В танцах будет бодро и по-гадюшному конкурентно.

Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обвал и камбэки у женщин

Но по-настоящему запали в душу девушки. Даже первая, казалось бы, условно слабая разминка поразила подбором музыки и хореографией: Куликова — под Анну Герман, Фадеева — вог под Sweet Dreams, Овчинникова — под церковное пение, Чаплыгина — в красивейшем красном платье, Агаева — под космические темы и «Прекрасное далеко», одетая как инопланетянка. Единственная, кто не справилась с программой, была хозяйка льда Видинеева — но хотя бы ради реакций трибун ее позвать было нужно.

А победу разыгрывали четыре лидера — Алина Горбачева, Анна Фролова, Софья Муравьева, Софья Акатьева.

Горбачева сразу дала фору соперницам, упав с лутца и потеряв каскад — придется отыгрываться четверными в воскресенье. Отыграть надо, как показало будущее, всего 11 баллов — реально.

Дальше вышла Фролова. Я и сам был среди тех, кто придирался к ее баллам в Магнитогорске — они показались завышенными если не многим, то значительному, судя по чатам, числу зрителей. Но спорить с победой Анны в короткой программе сегодня — невозможно. Она выглядела гораздо легче и, если позволите, «скользящее», чем Муравьева, которая зажалась и хотела не ошибиться на прыжках. Да, Анна прыгает каскад первым, а не последним, не рискуя и отказываясь от более солидной бонусной надбавки. Но это именно катание, и оно, кстати, понравилось сразу двум телекомментаторам — Анне Щербаковой и Евгении Медведевой.

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Муравьева после всех испытаний, выпавших на ее долю, от отсутствия в шоу до проблем с физической формой, сделала, что должна была. Ждать от нее тройной аксель глупо — слава богу, все прыжки исполнила и успела встать в стартовую позу на 30-й секунде. Хотя судьи могли придраться. Балл отставания от Фроловой — немного. Но что стоит признать — без тройного акселя Софья, получается, конкурирует с Анной на ее поле: кто кого перекатает, кто будет компонентнее. А в этом сейчас Фроловой, кажется, почти нет равных. Тем более сложно будет это сделать, находясь на антибиотиках (о курсе лечения рассказала Соня в интервью). Поэтому чтобы обыграть лидера, нужны ошибки этого самого лидера.

Нужны они, кажется, и Акатьевой. Она бы могла обыграть Фролову за счет имени при схожем прыжковом наборе, но — тоже потеряла каскад. Вернее, покачнулась на лутце, сделала «тройку» и принялась спасать отечество, зайдя на двойной тулуп — но его не засчитали частью каскада и обнулили. Тем не менее — Софья, чемпионка России 2023 года, выступила впервые за полтора года после тяжелой травмы, и ее возвращение можно только приветствовать. Но в борьбе против Фроловой и Муравьевой у нее теперь аргумента в виде ультра-си, судя по форме, не наблюдается.

Николай Угожаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Новый бог у мужчин

У мужчин на глазах у Александры Трусовой неудачно выступил Макар Игнатов...

...зато грянула сенсация из разряда таких, которые скоро сенсациями не будут. Николай Угожаев на глазах у Тамары Москвиной не дрогнул и набрал сумасбродные 103,54 балла. Это не первый его фокус — в Питере на «Мемориале Панина-Коломенкина» в начале октября он выиграл, сделав в сумме 303. Сам красавчик, выступает под известный хит Linkin Park и еще и призывает всех в зале подпевать — крутой флешмоб получится на чемпионате России, куда Николай наверняка отберется.

Теперь позади и Гуменник, и душевный Алиев, который даже заставил своим «О море, море» падать на лед детей.

Но турбулентность в мужском одиночном катании такая, что выиграть может даже тот же Игнатов. Если Трусова за ночь научит пятиквадке.

Что касается пар — то здесь ожидаемо выиграли Мишина и Галлямов, но классно под русский вокал им навязали борьбу Мухортова/Евгеньев, а еще случилось другое возвращение — от школы Москвиной выступала пара Кадырова/Миронов, и там партнера не было на высшем уровне почти три сезона.

В общем, в воскресенье имеет смысл включить фигурное катание. Борьба во всех видах на всех эшелонах таблицы — такое у нас нечасто бывает.

Фигурное катание
Анна Фролова
Николай Угожаев
Петр Гуменник
Софья Муравьева

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