Российские футболисты и Кения сильнее фигуристов. Что смотрят россияне на ТВ?

Фигурное катание теряет в популярности — это зафиксировали в телерейтингах.

То, что интерес к спорту в России долгое время держался за счет противостояния «наших» и «не наших» — секрет Полишинеля. Именно поэтому интересно, как сейчас реагирует телеаудитория на отсутствие международных соревнований. Оказалось, она остается, но значительная часть (до половины) выключает телевизор. Так что футбол и фигурное катание, до этого конкурировавшие на равных, остались рядом, просто перешли на уровень ниже.

Кенийцы возбудили сильнее Семененко и Петросян

Правда, в любых подобных глобальных выводах нужно быть осторожным — на цифры влияет множество факторов. И например, согласно опросам ВЦИОМ, в России в принципе стали гораздо меньше смотреть телевизор. Доля несмотрящих «ящик» увеличилась с 13 до 31 процента с 2018 года. С другой стороны, есть исследование компании «Ромир», которое показало, что среднесуточный охват аудитории в 2022-м чуть подрос. Короче, тенденция есть, но она не столь однозначная и очевидная. Кроме того, сейчас, как красиво сказал один из собеседников в мире фигурного катания, Первый канал, по сути, «занимается благотворительностью». Да, показ Марии Агаевой или пары Карина Акопова/Никита Рахманин не будоражит сердца россиян и не зовет их на Никольскую, но, отказавшись от показа, можно похоронить целое поколение спортсменов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что касается спортивной аудитории, она тоже кочует из телевизора в интернет. По ощущениям, фигурное катание на сайте Первого канала стало смотреть больше людей. Это видно по косвенным признакам — росту числа подписчиков канала в Telegram, активному показу со стороны Okko. Первый канал делится данными об аудитории, но, как правило, в конце сезона. «СЭ» сказали, что информацией поделятся «своевременно». Правда, вряд ли эта перетекшая аудитория перекрывает потери из-за снижения престижа соревнований.

Если брать сухие цифры, то трансляция первого этапа «Гран-при России» в Уфе собрала днем в выходные 0,9 и 0,8 процента населения стран у телевизоров. Не так и мало, учитывая цифры населения России. А, к примеру, доля (это процент от включенных телевизоров) вообще приличная — 4,5 процента.

Но все же это меньше, чем собрала многострадальная футбольная сборная России своим великим матчем против грозной Кении (0,9 процента). Доля у кенийских звезд кожаного снаряда, правда, ниже (3,7 процента) — матч проходил в понедельничный вечер. Есть, правда, оговорка — Первый канал показывал на разные часовые пояса разные виды фигурного катания. Просуммировать все эти трансляции технически непросто, хотя именно так было бы замерять корректно. И, по нашей информации, компания Mediascope учла не все, так что, может быть, все же кенийцы оказались впереди не по делу. Ну и нужно понимать, что сравнение двух аудиторий в разное время тоже спорно. Но никто не будет договариваться о том, чтобы поставить фигуристов и футболистов на одно время и достичь сферического коня в вакууме.

Публика сократилась в два раза

Впрочем, бывает и такое. Например, контрольные прокаты сборной в сентябре — их посмотрели 1,0 и 0,9 процента в день короткой и произвольной программы соответственно. И матч «Зенит» — «Рубин», шедший тоже вечером воскресенья, чуть-чуть проиграл — 0,8 процента. Правда, охват у «Матч ТВ» все-таки ниже. А вот сборная, игравшая против не менее грозного Катара, снова фигуристов обыграла (1,2 процента). Цифры вроде бы небольшие, но стоит помнить, что каждая десятая процента — это сотни тысяч домохозяйств.

Но если сравнивать футбол и фигурное катание некорректно, давайте сравним динамику.

Итак, в прошлом году, первом изоляционном, контрольные прокаты на Первом смотрели 2 и 1,4 процента (суббота и воскресенье), доля также была в два раза выше. Первый этап «Гран-при» в то же время (выходной, день) — 1,7 и 1,2 процента. Чемпионат России по футболу был позади: «Локомотив» и «Динамо» собрали 0,8 процента аудитории.

Отмотаем еще на год назад — тогда российские фигуристы ездили на международные соревнования и бились с супостатами из Америки и Японии. Турнир проходил в США, но показывали его в записи днем в выходной. Цифры еще чуть повыше — 1,8 и 1,6 процента, то есть почти в два раза выше, чем у уфимского этапа. Контрольные прокаты тогда смотрели 1,7 процента.

Правда, все это нужно понимать не для того, чтобы выбирать в онлайн-магазин простынь и более элегантно ползти на кладбище. Фигурное катание переживает изоляцию, возможно, лучше любого другого олимпийского вида — зимнего так уж точно. И выход здесь, видимо, один — искать новые форматы. Пока футбольная сборная России играет с Кенией, фигуристы запустили прыжковый чемпионат России и турнир шоу-программ. В нынешнюю эпоху даже банальный принцип «делай что должен, и будь что будет» помогает жить.