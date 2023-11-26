Валиева обещала выучить правила и назвала Тутберидзе второй мамой. Успех в Москве заставит забыть о Казани?

Олимпийской чемпионке удалось реабилитироваться.

Этап «Гран-при России» в Москве

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 282,81

2. Марк Кондратюк — 275,25

3. Даниил Самсонов — 265,33

Женщины

1. Камила Валиева — 226,22

2. Вероника Яметова — 212,75

3. Софья Муравьева — 210,25

В Москве подходит к концу последний, шестой этап российской серии «Гран-при». У девушек победу одержала Камила Валиева. И пусть прокат произвольной не получился таким, как, вероятно, хотела фигуристка, грубых ошибок в технической заявке больше не было — а реальную конкуренцию лидеру сборной никто составить не сумел. После проката Валиева была в приподнятом настроении и без прикрас рассказала и о причинах неудачи на предыдущем этапе «Гран-при» в Казани, и о роли Этери Тутберидзе в ее жизни. Но сможет ли результат на «Золотом коньке Москвы» перечеркнуть провал двухнедельной давности?

Муравьева недоумевала, почему ее наказала судьба

Камила Валиева выходила на лед в идеальной турнирной ситуации. Главная конкурентка Валиевой по этому этапу — Софья Муравьева — допустила несколько грубых ошибок. Прежде всего — пошла на риск с тройным акселем. Девушка не просто решила исполнить элемент, от которого ее отговаривал тренерский штаб. Она прыгала аксель дважды и оба раза неудачно. Кроме того, фигуристка ошиблась при выборе элементов и исполнила «лишний» тройной лутц. В микст-зоне у нее не было настроения, но, с трудом скрывая слезы (и извиняясь за них), смогла рассказать о своих эмоциях.

«Наверное, лучше такой итог будет здесь, чем на чемпионате России. Наверное, я не так сильно работала, не заслужила. Недоработала. Для меня не так важны этапы «Гран-при», мы готовилась к чемпионату России. Но подводить итоги не буду, в следующем сезоне тоже будут этапы, все будет в моей жизни. Почему именно со мной это произошло? Почему именно сегодня? Не такая большая трагедия, конечно, но для спортсмена это не радостно точно. Я очень эмоциональный человек. Не подумала во время проката, лишний лутц сделала, мозги отключились. На самом деле нужно было делать один аксель, но сыграл мой характер, не получилось, а дальше не подумала. Я не хочу пробовать аксель, я хочу делать и буду делать. Многие говорят, что я буду пробовать, но я хочу делать и на тренировках, и на соревнованиях», — сказала Муравьева.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

У Валиевой две матери — родная Алсу и «фигурная» Этери Георгиевна

У Камилы Валиевой прокат также не был идеальным. Камила успешно прыгнула четверной тулуп на шестиминутной разминке, но в прокате он у нее не получился. Еще удивительнее падение с финального прыжкового элемента — тройного лутца. Тем не менее по результату убедительная победа, которая должна заставить забыть о четвертом месте на «Гран-при» в Казани.

«Очень счастлива, что был первый этап в моей жизни. Учли все ошибки. Хочется сказать большое спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, которые видели на тренировках уже все. Были конфликты, но мы находим взаимопонимание. Они стараются, помогают мне. Мое тело, как мы видели на разминке, более-менее готово. Все в нашем виде спорта идет от головы. Я счастлива, что удалось завоевать первое место. Я думала, в прошлом году было сложно. А это была подготовка. Безусловно, как бы сложно ни было, какие бы мысли ни закрадывались, я живу этим видом спорта, люблю его и хочу продолжать кататься», — сказала олимпийская чемпионка сразу после выступления.

26 ноября — это День матери. Валиева об этом помнила и поблагодарила сразу двух мам — родную маму Алсу Валиеву и «фигурную» маму Этери Тутберидзе. Камила — единственная спортсменка, чьи прокаты Этери Георгиевна не пропускает сейчас ни при каких обстоятельствах. «Мы уже столько времени с Этери Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться. Как и в семье, бывает что-то непонятное. Но все равно большое ей спасибо. Она как вторая мама. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму, Алсу, с Днем матери. Без моей мамы не было бы всего того, что я сейчас имею. Она меня доставала из всех ям, в которые я попадала», — объяснила фигуристка суть своих отношений с главным тренером «Хрустального».

Слайдинг больше не увидим, как и две секвенции в одной программе

Ответила Валиева и на вопрос об ошибке с выбором контента в Казани, признав обоюдную степень вины. Напомним, что Камила выполнила две комбинации прыжков с секвенциями, что запрещено правилами с этого сезона. Кроме того, за неудачно исполненный хорео-элемент слайдинг ей зачли падение. «В большей степени спортсмен несет ответственность. То, что я вышла и сделала недопустимую ошибку — две секвенции, — это наша общая ошибка с тренерским штабом. В большей степени моя. Все-таки нужно открывать правила, а не думать, что там, наверное, ничего не поменялось. Это все равно учит меня чему-то. Не бывает худа без добра. Слайдинг еще увидим? Не в программе. Там и по правилам непонятно, как нужно делать слайдинг. Это эстетически было не то. Поэтому до лучших времен. В шоу будет. После поклона сделаю сразу», — добавила спортсменка.

Когда разговор зашел о дальнейшем календаре, девушка заявила, что теперь думает не только о тренировках и выступлениях. Так, недавно Валиева выступала на мероприятии, посвященном Играм Будущего. А в дальнейшем будет ведущей музыкального фестиваля «Новая песня года». «По календарю у нас дальше чемпионат России. Кроме того, будет ряд мероприятий, не связанных с фигурным катанием. Я стараюсь сейчас совмещать фигурное катание с другими направлениями. Честно, если заниматься только фигурным катанием, то выгоришь уже завтра. Наоборот, мне помогает удерживать концентрацию публичная сфера, не мешает точно. Помогает избавиться от лишнего нервяка. Сейчас, если мне нужно какую-то речь сказать, мне вроде бы страшно, но я привыкаю к публике.

Поэтому, когда выхожу на лед и вижу полный «Мегаспорт», уже так не переживаю. Опять же, спасибо фанатам — так много поддержки, и в Казани, и в Москве. Столько много плакатов. Так кричали, поддерживали, безумно приятно. Победа на соревнованиях всегда поднимает дух. Также ты видишь, что соперницы двигаются вперед. Я видела, что Камила Нелюбова на тренировках, например, делает четверной лутц. Здорово, что есть новое поколение, которое не дает расслабиться», — сказала Валиева.

Вероника Яметова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Яметова в произвольной показывает женщину-воительницу

Второе место заняла Вероника Яметова — у нее 212,75 балла по сумме двух программ. У девушки нет ни сверхсложного контента, ни большой известности. Но она берет свое за счет чистых прокатов и работы на максимум. И это работает, поэтому и разговоры о необходимости для Яметовой переезжать из Екатеринбурга в Москву или Санкт-Петербург пока можно назвать неактуальными.

«Было немного волнительно, потому что нужно было удержать место после короткой программы. Прокат мне в целом понравился, оцениваю его, пожалуй, на девять баллов из десяти. Единственный недочет был на акселе, споткнулась. Поняла, над чем нужно работать, какие ошибки нужно исправить, и на чемпионате России буду стремиться показать, что все могу.

Как и к предыдущему этапу «Гран-при» в Красноярске, мы тренировались каждый день, шла большая работа над прыжками, вращениями. Нужно было делать все четко по расписанию. В произвольной у меня программа о женщине-воительнице. Она жена первого викинга. Программа в целом о том, что нужно верить в себя и свои силы и никогда не сдаваться. Эта программа подходит мне по темпераменту, очень заходит, я по-настоящему кайфую, когда ее катаю», — сказала Яметова.

Дикиджи уверяет, что в безопасности от звездной болезни

У мужчин победу на этапе одержал Владислав Дикиджи. Триумфатор «Гран-при» в Казани пропустил этап в Самаре из-за болезни, но, по собственным словам, был не в оптимальном состоянии и в Москве. Страшно даже представить, как он тогда выступит в своих лучших кондициях, ведь 282,81 балла — это уровень лучших одиночников мира. Но стоит отметить максимализм человека — он до сих пор ищет способы, где можно улучшать себя.

«Прокат не совсем шикарный, скорее хороший. Я очень хочу прокатать чисто и добавлять эмоции в прокат. Не просто в техническом плане все сделать, а заводить публику, поднимать зал. Этот прокат я не настолько считаю хорошим, но рад, что после болезни сумел просто доехать. Честно говоря, мне самому не верится, что я выиграл два этапа «Гран-при». То ли от работы это все зависит, то ли психологически по-другому начал подходить к соревнованиям, но я буду продолжать и дальше работать. Волнительный результат, опять же, немножко не верится. До сих пор необычно это осознавать — все, что могу сказать.

Ни в коем случае у меня нет никакой звездной болезни, корона не выросла. Еще после Казани сказал, что я простой парень и мне эти короны не нужны. Я спокоен и буду продолжать работать, исправлять свои недочеты. Ошибки я учел свои, завтра не пойду на каток, полежу дома денек, может, два — дам организму отдохнуть, подлечиться и снова в бой. Следующий старт для меня чемпионат России. Осталось чуть меньше месяца, и я хочу усерднее работать над собой. Показать не просто докатанную произвольную, а мощную и красивую», — сказал Дикиджи после проката.

У Владислава уже складывается интересная традиция. Спортсмен увлекается современными танцами и после проката исполняет различные движения на льду. Правда, возможно, от этого придется отказаться — за подобные фокусы судьи могут назначить балл штрафа.

«Танцы после победы? Если в Казани это была просто воля эмоций, само собой так вышло, то сейчас еще перед произвольной я долго думал, танцевать мне или нет, если я чисто откатаю. И решил, что я буду танцевать, но что-нибудь другое. Когда был перерыв, постоял у зеркала, проектировал танец. Может, будет теперь как традиция. Правда, могут дедакшен поставить, музыка заканчивается, а я продолжаю двигаться. Так что постою сначала секунд пять, чтобы не перекатать программу и штрафы не получить», — объяснил Владислав.

Даниил Самсонов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Самсонов назвал свою медаль элементом везения

Даниил Самсонов был звездным юниором, однако старт взрослой карьеры по многим причинам не задался. Но постепенно ученик Этери Тутберидзе обретает себя, и на глазах главного тренера «Хрустального» попал в число призеров, пусть и не без везения — грубые ошибки допустили конкуренты, прежде всего Матвей Ветлугин.

«Сегодня явно было тяжело в плане физической формы, тяжело по элементам было, чуть сбило меня на сальхове, засчитали падение. Я приземлился, потом максимально боролся, чтобы не упасть, но не удалось. Меньше базовая стоимость программы получилась, я непонятно зачем с каскадом запутался. Но все уже в прошлом, ничего не изменить. Я рад, что удалось, пусть не без везения, на пьедестал попасть. Хочу поздравить Влада Дикиджи, он, несмотря на болезнь, выиграл, Марк Кондратюк собрался после неудачного проката в Омске. Для каждого спортсмена ошибки в короткой или произвольной — это новые цели, которые надо исправлять.

Здесь мне короткая удалась, значит, надо работать над произвольной. Наверное, я в первую очередь ехал сюда почувствовать атмосферу большой арены. Арена здесь совсем не та, что в Казани. Хотелось подарить людям эмоции, покататься для самого себя. Удалось показать эмоции в короткой, получился чистый прокат. Произвольной я немного меньше рад, но остальные элементы смог выполнить на плюс и старался не умирать в конце программы, держать темп.

На чемпионате России все 18 человек будут сильными и почти все будут в короткой с четверными, это даже не обсуждается. По моему контенту будем пробовать накатывать с четверным лутцем, но ничего не обещаю. Сначала приедем в наш ледовый дворец, у меня еще соревнования должны быть, чемпионат Москвы. Дальше будем смотреть по прыжкам — в произвольной или два разных четверных, или три с одним повтором. Никто не знает, что будет к концу декабря», — сказал Самсонов.

Кондратюк назвал «дуростью» ошибку на вращении в короткой

На втором месте в Москве — Марк Кондратюк. После короткой он и вовсе был четвертым. Всему виной обидная ошибка на вращении — Марк недодержал необходимое число оборотов, и ему не зачли целый элемент. В результате минус почти 4,5 балла. Тем не менее большой трагедией с турнирной точки зрения это не стало, ведь до Дикиджи Марк все равно бы не дотянулся, а результат короткой Кондратюк справедливо назвал вторичным.

«Скорее положительные эмоции от соревнований. Не то чтобы прям от прокатов. Они были неидеальны. Во многих аспектах. Вчера это было видно. Но я рад, что виден прогресс. Как минимум в баллах. Я расстроился, что допустил очень глупую ошибку. Это странно, такого никогда не было. Место после короткой не столь важно. Важно место после произвольной. Это была дурость. Это было в первый раз и, надеюсь, в последний. Я катаю на тренировках все. Все же, бывает, что-то забывают. Паспорт или сумку. Странно, наверное, для моего уровня. Приходится не расстраиваться и идти дальше. Зато на протяжении суток я наслушался шуток от всех. Буду пытаться к чемпионату России кататься лучше», — сказал Кондратюк.