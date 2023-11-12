Валиева осталась дома без медали. Драма на льду на «Гран-при России» в Казани

Камила заняла четвертое место на своем первом официальном старте сезона из-за лишней секвенции и думает подать протест.

«Гран-при России». Этап в Казани

Женщины

1. Софья Муравьева — 228,81

2. Алина Горбачева — 219,02

3. Дарья Садкова — 214,54

4. Камила Валиева — 213,59

5. Арина Кшецкая — 189,72

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 287,40

2. Евгений Семененко — 266,24

3. Глеб Лутфуллин — 257,63

В Казани подходит к своему логическому завершению четвертый этап российской серии «Гран-при». Уже известны имена чемпионов и призеров в двух видах из трех. Лучших выявили в мужском и женском одиночном. Впереди пары, а танцев на льду на турнире «Идель» не будет. У мужчин чемпионом сенсационно стал Владислав Дикиджи, для которого это первая победа на взрослом всероссийском уровне. А в турнире девушек развернулась настоящая драма. Олимпийская чемпионка Камила Валиева — только четвертая, а победила Софья Муравьева, которая долго не могла даже поверить в свой успех.

Камила без медали из-за неправильного каскада и может подать протест

Мало кто мог ожидать подобного исхода. Казалось, что Камила Валиева достойно справилась со всеми сложностями, а ей было и правда непросто, так как выступать пришлось сразу после слушаний в CAS по допинговому делу Пекина-2022. Тем не менее домашняя поддержка и внутренняя собранность позволили ей уверенно забрать лидерство после короткой. В произвольной она пошла на риск с четверным прыжком. Риск не оправдался, она упала, но дальше в моменте казалось, что все нормально. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях исполнила секвенцию тройной флип —двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц — тройной тулуп — двойной аксель, каскад тройной флип — двойной тулуп, тройной тулуп. Вышло так, что в прокате Камила сделала лишнюю секвенцию. А по правилам в произвольной программе разрешена только одна.

Изначально у Валиевой в заявке были тройной флип — двойной тулуп и тройной флип — двойной аксель — тройной тулуп. В правиле 612 Свода правил ФФККР говорится следующее: «Каскад и комбинация прыжков могут состоять из одного и того же или из разных одинарных, двойных, тройных или четверных прыжков. B произвольной программе может быть до трех каскадов или двух каскадов и одной комбинации прыжков. Один каскад или одна комбинация прыжков может включать до З прыжков, остальные — до 2 прыжков». Камила исполнила в своем прокате две секвенции и получила в судейском протоколе за вторую комбинацию обозначение REP (повтор), что и сказалось на оценках. Она только четвертая, хотя РИА «Новости» пишет о возможном протесте Валиевой на судейство. К представителям СМИ Камила не вышла.

Муравьева узнала о победе от журналистов и долго спорила

Победу одержала Софья Муравьева, во что долго не могла поверить. Об оценках она узнала от журналистов, которым накануне подарила небольшие сувениры ручной работы. А в ответ получила огромный букет цветов и радостную весть. «Я не верю. Как так? Это точно? Нет, нет. Думала, что я точно вторая. Если я порадуюсь, то я потом не знаю... Нет, не верю. Не знаю, что даже и сказать. Вот смотрю вниз и не могу поверить... Моя цель — чисто катать и попасть в тройку, понравиться зрителям, судьям, Казани», — сказала Муравьева.

Оценки Валиевой выставляли долго, и, как сообщают очевидцы, к арбитрам даже подходил экс-функционер ISU Александр Лакерник для консультаций. И до того, как стало известно итоговое место, Муравьева рассказала об общих впечатлениях от проката. В частности, ей пришлось побороть внутреннее проклятие Казани — ранее выступления в столице Татарстана ей никак не удавались.

«Я довольна, что чисто откатала. До этого сильно нервничала, наверное, так всегда... Программа так быстро пролетела, что я даже ни на чем не сконцентрировалась, все пролетело как мгновение. Мне нужно найти некий баланс, раньше было такое, что, когда на тренировках все плохо, я хорошо катаю, а когда хорошо работаю на тренировках, то, наоборот, плохо катаюсь. Сейчас все перемешалось, поэтому уже не загадываю. Тройной аксель? Чтобы накатывать в программе его, нужно время.

В Казани мне хотелось прежде всего зрителям понравиться. До этого было два старта, и эти старты были очень плохие... В короткой осталась без каскада, второй раз уже с Евгением Викторовичем Плющенко приезжала, чисто исполнила короткую, но не смогла на произвольную выйти. Так заболел живот, что просто не могла согнуться. Поэтому надеялась, что в этот раз хорошо Казань встретит. На короткую, кстати, мы новое платье хотели подготовить, но потом решили, что в старом выйду. Мы его переделали немного, и мне так даже больше понравилось. Все костюмы для меня моя мама делает», — сказала Муравьева.

Садковой грустно, что ее успех стал результатом провала Валиевой

Неудача Валиевой позволила попасть на пьедестал еще одной фигуристке из группы Этери Тутберидзе — Дарье Садковой. Что вызвало у девушки небольшое недоумение, ведь ее успех — это провал подруги по «Хрустальному».

«Сейчас немножечко в шоке... Честно, была уверена, что стану четвертой. Уже сидела в раздевалке, переоделась, сняла коньки... И тут заходит ко мне Алина Горбачева, поздравляет с бронзой. Говорит, что Камила четвертая... После своего проката были ощущения, что не полностью удалось сделать программу, как я хотела. Не удалось сделать четверной, но с остальной программой я собралась и справилась, сделала все чисто.

Понятное дело, я оказалась на пьедестале не за счет того, что сделала свой максимум, а потому что Камила не показала тот результат, который помог бы ей остаться на первом месте. Я находилась под впечатлением, и сначала никаких эмоций не было. Жалко, конечно, что Камила не попала на пьедестал, мы с ней в Казани на тренировках были вместе, общались все эти три дня. Казань для меня тоже важный город. Раньше, когда была маленькая, я очень часто приезжала сюда на соревнования.

Обе программы мне ставил Даниил Маркович в этом сезоне. Это новый стиль для меня, в предыдущем сезоне были более нежные программы, более лиричные. Здесь же надо уже показывать эмоции. И мне это безумно нравится. Сначала я была под впечатлением от музыки короткой, а потом еще и узнала, что Адель в произвольной... Честно, была в шоке. Люблю песню Rolllin in the deep, так что стараюсь эмоции показывать, не скрывать», — сказала Садкова.

Горбачева говорит о важной роли Федченко

Второй же стала Алина Горбачева. Изначально девушка из команды Софьи Федченко рассчитывала только на бронзу, но и ей удалось подняться выше после того, как из тройки выпала Валиева. После проката Алина рассказала о том, что значат для нее подсказки тренера Софьи Федченко. Конечно, такие слова вызывают смешанные эмоции, ведь многие помнят, что Горбачева в конце августа убегала из дома, возможно, из-за недопониманий с тренером Софьей Федченко, с которой она живет, несмотря на то что ее мама живет в одном и том же городе с Федченко и Горбачевой.

«Конечно, я безумно рада, что получилось выиграть две медали на двух этапах и обе серебряные. В прошлом году такого не было. Тем не менее много недочетов в прокатах, что на первом этапе в Омске, что на втором в Казани. Произвольная программа получилась намного лучше, чем в Омске, но много над чем работать еще нужно. Рада, что заняла второе место, но еще больше рада, что выступила лучше, чем на своем первом этапе. Слушаю всегда, что мне говорит тренер Софья Федченко. Она мне помогает, подбадривает, чувствуется энергия от нее. Желание не сдаваться и делать все хорошо. Морально подойти с правильной головой», — сказала Горбачева.

Для Дикиджи победа была большим сюрпризом

У мужчин победу неожиданно для многих одержал Владислав Дикиджи. Он здорово исполнил короткую программу и был в балле от лидерства. Тем не менее яркая произвольная стала сюрпризом даже для самого Владислава.

«Честно говоря, эмоции пока непонятные... Вроде бы и рад, но есть непонимание, что произошло... По настрою, если честно, тут 50 на 50. С одной стороны, тренировался я очень усердно, по сути, должен был хорошо выступить. Ведь если работаешь хорошо, то все будет хорошо и в прокате. Но что все получится, именно как ты хочешь, не ожидал. Мысли были на тройку, что попаду на пьедестал. О первом месте не размышлял.

Кайфовать надо в прокате, с хорошим настроением выступать, эмоции показывать. Я немного нервный обычно, особенно у меня не получается, но эмоции в конце проката все-таки показал, когда все уже было спокойно. Произвольная программа мне нравится, но хочется немного изменить концовочку в хип-хоп стиле, растанцовочку сделать.

После того как я выступил на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, скинул пять килограммов. Стал легче прыгать, стал более выносливым. Я помимо своих собственных тренировок еще и с детьми работаю, и из-за этого появилась выносливость. Вместе с детьми делаю ОФП, так и похудел. В будущем хочу быть тренером, мне нравится тренировать. Особенно приятно, когда подходят родители и говорят, что у нашего ребенка стали лучше прыжки получаться... Это здорово. Совмещать работу с тренировками лично мне легко, может быть, это просто выносливость, но пока держусь», — сказал Дикиджи.

Семененко выбирает хорошую мину при плохой игре

По сумме двух дней Владислав набрал 287,40 балла. Вторым с итоговым результатом в 266,24 балла по сумме двух программ стал Евгений Семененко. Семененко считался фаворитом этих соревнований, как и всего сезона. Он лидировал после короткой, однако в произвольной допустил ряд существенных ошибок и мог опуститься даже на третью строчку. Однако для Семененко важнее не качество самого проката, а спортивный результат.

«Я считаю, нормальный хороший результат. Первое и второе место по двум этапам — неплохо. А нынешний прокат... Скажу так, бывает. Есть негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым местом. Прокаты были рабочие, неплохие. Сегодня чуть расстроюсь, но дальше буду работать.

Выстрелить может каждый. Я еду катать свое, а там уже как будет. Мне важен прежде всего мой прокат. На то, кто еще выступает, внимание обычно не обращаешь. У меня хороший технический набор, вторая оценка. У всех ребят контент плюс-минус одинаковый, немного оступился сегодня, но бывает. При хорошем прокате будет и хорошее место. Обычно из такого принципа отвечают. Но если у меня спросить, что я выберу — хороший прокат и плохое место или плохой прокат и высокое место, то, конечно, выберу плохой прокат и высокое место.

Мы поменяли технические моменты в дорожке, блоки были изменены, нужно их делать очень качественно. На международной арене к дорожке и вращениям более лояльны, у нас более лояльны скорее ко второй оценке. Решили поэтому, что блоки нужно изменить, чтобы они мне были более удобны и для зрителя было видно, что я делаю их без особых трудностей.

Не сказал бы, что часто берут «Ромео и Джульетту». Эту музыку часто брали после Олимпиады в Сочи после Юдзуру Ханю, тогда можно было часто услышать эту мелодию. Мне музыка понравилась, решил, что можно сделать мини-спектакль, мне нравятся такие программы, четырехминутные представления», — сказал Семененко.

Лутфуллин решил добавить позитива в мрачную идею своей программы

Третьим стал Глеб Лутфуллин, который родился в Казани и тренировался на катке в «Спорт сарае», как Валиева, до 15 лет, когда родители приняли решение перевезти парня в Санкт-Петербург для дальнейшего развития. Сейчас Лутфуллин тренируется у Алексея и Татьяны Мишиных в «Юбилейном» вместе с Семененко. Для Глеба бронза — это скорее успех, чем неудача, тем более что после короткой Лутфуллин был только четвертый и уступал опытному Макару Игнатову. У Игнатова произвольная совсем не задалась, и он остался вне призовой тройки.

«Получил внутреннее удовлетворение от произвольной программы. Гораздо лучше откатал сейчас, качественнее. Есть конечно недоработки, упал с сальхова, опустил голову, но галочку для себя поставил, что все хорошо. Очень теплые воспоминания о Казани. Помню, как здесь в коридоре с ребятами играли в футбол, тут была небольшая дверка, мне было лет десять тогда... Каждый уголочек помню, сильная ностальгия. Помню, как приезжал сюда к шести утра и тренировался... Зрители придавали такую энергию, столько родных лиц.

У меня сначала был длинный костюм. Идея была такая, что я писатель. Влюбился, но девушка от меня ушла, и я ушел из жизни. Теперь же костюм стал более свободный, воздушный, а тема проката изменилась. Я теперь рассказываю, что не надо опускать руки. Мой лирический герой не будет умирать, он все-таки находит в себе силы и надежду не сдаваться. И вот конечная поза, где я падаю, но потом встаю. Потому что есть вера и я смотрю в будущее с этой надеждой. Я сам подумал об этом и предложил хореографу, что лучше пересмотреть идею проката.

Промежуточная цель достигнута, одна ступень пройдена. Дальнейшие планы — готовиться к чемпионату России, к главному старту сезона. Буду идти и работать, контент менять мы не будем, он и так сложный, просто нужно чище кататься, свободнее, не зажатым быть, а с полетом», — сказал Лутфуллин.