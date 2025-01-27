Исторический день в российском фигурном катании — к болельщикам вышли на диалог.

Когда кажется, что российский спорт может удивлять — помните, что всегда может быть интереснее и сюрреалистичнее.

Краткая хронология событий

22 января Федерация фигурного катания России меняет (на этой формулировке настаиваем и мы, и другие СМИ, и не под запись — почти все люди в мире фигурного катания) регламент финала «Гран-при» за три недели до его начала, по окончании отбора — и туда попадают три фигуриста вместо трех других.

Утром 24 января об этом становится известно СМИ и болельщикам. Все в недоумении — зачем? Но фигуристы и тренеры, по крайней мере публично, молчат.

Днем 24 января становится известна позиция федерации — и она шокирует: руководство говорит, что ничего не меняли и вообще всегда чемпионат России учитывался в отборе. По косвенным признакам можно догадаться, что, может быть, федерация допустила ошибку в документах и исправляла ее — но официально об этом речи нет. Просто всем показалось, что поменяли — а на самом деле не меняли, нет.

25 января болельщики запускают петицию в интернете и отправляют официальное письмо в федерацию, а также в Минспорта — с призывом вмешаться в ситуацию и дать оценку.

Пикет у здания ОКР

А утром 27 января... у здания Олимпийского комитета России, где находится офис федерации, встает в одиночный пикет девушка Полина с плакатом «Матвей, Андрей, Артур должны быть в финале «Гран-при России». Это честно». Она приехала ночью из Петербурга, будучи не в силах терпеть несправедливость.

— Это обращение к чиновникам — думаю, они и сами понимают что сделали что-то неправильное, и еще можно что-то изменить.

Это обращение и к болельщикам — многие боятся что-то делать, чтобы не навредить спортсменам, но на самом деле мы им не навредим, потому что по сути хуже уже некуда.

Ну и я очень хотела обратиться к людям из мира спорта. Они ведь не все даже имеют отношение к ситуации. И могли хотя бы... да просто сделать то же самое, что и болельщики, которые писали письмо. И, может, их бы быстрее услышали, — рассказала Полина «СЭ».

Полиция акции не препятствовала, но переписала личные данные участницы. Правда, через несколько минут после начала девушку попросили отойти за ограду здания ОКР, но прохожие и сотрудники комитета реагировали в основном сочувственно и позитивно.

Сергей Качушкин. Фото соцсети

Диалог с федерацией

Но этим дело далеко не закончилось. Сначала к Полине присоединилась еще одна девушка Вера, которая сменила ее на посту, — а позже, примерно в 14:30, к болельщицам вышел Сергей Валерьевич Качушкин. В интернете он находится быстро — как президент Центрального спортивного совета государственной службы, работал на высоких постах в региональных правительствах, в частности заместителем губернатора Иркутской области. Источники «СЭ» говорят, что он — отец российской фигуристки-танцорши Софии Качушкиной. Сам Сергей Валерьевич рассказал девушкам, что его можно найти на сайте федерации — но дело в том, что раздел, посвященный руководству, не первую неделю находится находится «на реконструкции». Возможно, из-за скорых выборов президента ФФККР 11 февраля.

Так или иначе — сойдемся, что Качушкин представлял позицию федерации и, возможно, является ее членом или принимает участие в работе. Надо отдать должное — он согласился поговорить по проблеме под запись. Это вызывает уважение.

Но разговор, как бы это сказать... получился странным. Журналист «СЭ» с согласия участников публикует запись полностью.

Вкратце позицию Качушкина и федерации можно найти в следующих цитатах:

— Регламент не изменялся. Если вы меня не захотите услышать, я до вас не достучусь. Поднимите регламент 2020 года, 2021 года, 2022 года, 2023 года. Все эти регламенты один в один как сейчас (данные в интернете это не подтверждают. — Прим. «СЭ»).

— Действительно, была ошибка. Ошибка заключалась в том, что в этом году вывесили по ошибке прошлогодние регламенты. Эту ошибку устранили. Смотрите, вы получаете загранпаспорт. И в загранпаспорте написали не Полина, а Палина. Вы увидели ошибку, пошли, получили новый загранпаспорт (даже если так — можно ли его менять или уже вывешенный регламент имеет юридическую силу и не может меняться задним числом? — Прим. «СЭ»).

— Мы спортсменов целенаправленно не извещаем. У нас есть сайт, на сайте вывешивается вся информация. Вы, болельщики, часто сами что-то считаете. Если бы они были прописаны как участники финала «Гран-при», то, понятно, никто ничего бы не менял. А здесь получилось, что тренеры, болельщики, сами спортсмены считали свои баллы, посчитали, что они проходят, потом в какой-то момент регламент, как они посчитали, поменялся — хотя еще раз подчеркиваю, он не менялся. Такой регламент был долгие-долгие годы (получается, если фигурист получил больше всех баллов на соревнованиях, он еще не выиграл — золото могут отдать другому и так далее? — Прим. «СЭ»).

Как-то так.

Одно стоит выделить отдельно — когда говорят, что протесты не работают, все-таки лукавят. Спасибо тем болельщицам, благодаря которым в условиях молчащих фигуристов и тренеров федерация все же начала говорить. Может, в будущем таких репутационных ударов, да и ударов по здравому смыслу удастся избежать — они не на руку никому.

Уже во время написания этой заметки стало известно, что исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе в интервью ТАСС принес извинения за ошибку: «Федерация фигурного катания на коньках России приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады сильнейших спортсменов России прошлого года, а не действующий регламент финала «Гран-при». Но, честно говоря, и в регламентах до Спартакиады не было речи о дополнительных баллах за чемпионат России.